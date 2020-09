So bekommen Nutzer des Game-Pass-Abos einen Vorteil gegenüber Spielern auf der PlayStation. Microsoft sieht keine Spaltung der Community vor, in Vergangenheit habe man sich auch immer für Crossplay eingesetzt. Es scheint, als wolle man viel mehr mit gutem Service die Spieler überzeugen.

Für um die 10 € monatlich bekommt man eine sehr große Bandbreite an Spielen, wozu auch Vollpreis-Titel oder neue Releases wie zuletzt der Flight Simulator gehören. Der Game Pass bekommt so immer mehr positiven Zuspruch . Es ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis das beste Angebot, das Spieler wahrnehmen können, zumal bald auch noch die Spiele von EA integriert werden .

Und sollte man das beibehalten, werden in Zukunft dann wohl auch die Spiele von Bethesda mit in diesem Angebot enthalten sein. Pünktlich zum Release.

Das sagt jetzt Xbox-Chef Phil Spencer (Update um 19 Uhr, 21.9) : In einem Interview mit Bloomberg bestätigte Microsoft, dass die Pläne für die zeitexklusiven PS5-Spiele Deathloop und Ghostwire: Tokyo respektiert werden. Zukünftige Spiele werden für Xbox, PC und andere Konsolen erscheinen, was aber auf einer Fall-zu-Fall-Basis passiert.

Es ist also eher unwahrscheinlich, dass reihenweise Spiele von Bethesda in Zukunft gar nicht auf der PS5 erscheinen werden. Das gleiche gilt für aktuelle Spiele.

So reagieren die Spieler: Auf reddit laufen gerade einige Threads rund um das Thema heiß. In knapp anderthalb Stunden erhielt ein Thread im großen Games-Subreddit bereits mehr als 2600 Kommentare.

Microsoft kaufen Bethesda und nun fragen sich Fans von Fallout, Wolfenstein, The Elder Scrolls und Co: Kann man die nächsten Spiele der Reihen überhaupt auf der PS5 spielen oder werden The Elder Scrolls 6 und Fallout 5 exklusiv für Xbox und Microsoft erscheinen?

