Seitdem bekannt ist, das Microsoft Bethesda übernommen hat, bangen Spieler auf Plattformen wie der PlayStation oder der Switch, ob es denn jetzt bald keine neuen Bethesda-Spiele für ihre Plattformen geben wird. Offizielle Aussagen von Microsoft und Bethesda sind vage, doch laut einem Experten ist es völlig klar, das Microsoft diverse Bethesda-Titel exklusiv für die Xbox Series X und S anbieten wird.

Wer hat was gesagt? Tom Warren ist ein Senior Editor bei der Tech-Webseite The Verge. Er war zuvor auf einer eigenes gegründeten News-Seite über Microsoft aktiv und fiel öfter durch Leaks und Analysen zum Thema Microsoft, Xbox und anderen Gaming Themen auf. Er gilt als gut vernetzt in der Branche.

Via Twitter hat er sich zuletzt zu dem Dauerthema „Microsoft kauft Bethesda“ gemeldet. Denn nach wie vor fragen sich viele Spieler, ob Microsoft denn künftige Bethesda-Titel exklusiv für die neue Konsole Xbox Series X, S und Windows reserviert und PS5-Spieler leer ausgehen werden.

[Es gibt] viele Debatten darüber, ob Microsoft in Zukunft Bethesda-Spiele exklusiv anbieten wird. Natürlich werden sie das tun. Nicht jedes einzelne Spiel, aber exklusive Inhalte sind genau das, worauf Disney, Netflix und andere angewiesen sind, um Abonnenten zu gewinnen. Xbox Game Pass wird dasselbe sein. Tom Warren via Twitter

Bethesda-Games wirklich nur noch exklusiv für Xbox?

Was bedeutet das? Tom Warren sagt also, dass Microsoft auf jeden Fall bestimmte Titel exklusiv für den Xbox Game Pass anbieten wird. Nicht jedes Spiel, aber bestimmte Top-Titel, werden wohl exklusiv beim Game Pass landen.

Denn bei dem Abo-Service ist schon bekannt, dass neue Bethesda-Titel sofort im Pass verfügbar sein werden, wenn sie erscheinen. Wer hier an „Netflix für Gamer“ denkt, der liegt wohl richtig und laut Warren würden Streamingdienste wie Netflix und Co. genau so arbeiten. Nämlich, indem sie Kunden mit heiß begehrten Titeln zu sich locken und binden.

In einem reddit-Thread über den Tweet teilen viele User diese Meinung:

TriedToBlockMeReBorn: „Ich gehe davon aus, dass die meisten zukünftigen Spiele von Bethesda exklusiv für Xbox und PC erhältlich sein werden.“

Gallias: „Nun, es ist offensichtlich, dass Sie nicht 7,5 Milliarden $ ausgeben und Ihre Spiele auf anderen Plattformen veröffentlichen.“

Cheezewiz239: „Man gibt keine 7 Milliarden aus und bekommt keine Exklusivrechte. Warum kapieren die Leute das nicht? Wenn sie nur zeitlich begrenzte Exklusivrechte bekämen, würden sie die Muttergesellschaft nicht kaufen, und zeitlich begrenzte Exklusivrechte sind mit ein paar Millionen und nicht mit ganzen 7 Milliarden möglich.“

Froztbyte: „Wenn man bedenkt, dass jede Bethesda-Veröffentlichung nun am 1. Tag des Xbox Game Pass stattfindet. Das ist verdammt stark!“

Der Tenor ist größtenteils, dass Bethesda seine großen Titel exklusiv für Microsoft-Systeme bringen wird, alles andere ergäbe keinen Sinn. Allerdings freut man sich auch über die sofortige Verfügbarkeit der Spiele im Game Pass, der dadurch noch attraktiver wird.

Wenige User sind aber noch voller Hoffnung, dass Microsoft doch nicht alles exklusiv machen wird. Denn wenn Microsoft – so das Argument – Spiele auch für die PS5 veröffentlichen würde, dann könnte man doppelt abkassieren. Einmal über die Game-Pass-Kunden und dann nochmal über Sales bei der PS5.

Microsoft kann immer noch Geld mit Sales verdienen, wenn sie PS5-Spiele herausbringen. Wenn sie jedoch einen Game Pass haben, ist das ein Grund mehr, eine Xbox zu kaufen. Ich verstehe nicht, wie sie dabei verlieren können. Aber wenn sie es komplett exklusiv für Xbox machen, dann gibt es überhaupt keine Verkäufe für PS5. User Ihatemyselfbutnotyou

Das ist die offizielle Aussage: Offiziell gibt es noch keine klare Aussage von Microsoft oder Bethesda zu der Exklusivitäts-Frage. Das letzte Statement von Xbox-Chef Phil Spencer ist, dass man die Spiele auf jeden Fall via Game Pass auf PC und Xbox anbieten werde.

Wird der Skyrim-Nachfolger überhaupt noch für die PlayStation kommen?

Ob Spiele auch auf anderen Plattformen, wie der PS5, erscheinen sollen, werde von „Fall zu Fall“ entschieden. Dazu könnte also die Aussage von Tom Warren durchaus Sinn ergeben. Möglicherweise erscheinen so große Bethesda-Top-Spiele wie die kommenden Titel Elder Scrolls VI oder Starfield erstmal wirklich nur als exklusive Titel für Windows und Xbox Series S/X. Das wäre zumindest die Methode, die Netflix mit einer vergleichbaren Serie gewählt hätte.

Das wäre ein Gegenbeispiel: Allerdings hat Microsoft bisher wenig auf Exklusivtitel gesetzt. So erscheint das neue Minecraft Dungeon auch für die Playstation. Dabei hätte Microsoft als Besitzer von Entwickler Mojang auch hier das Spiel nur für Windows und Xbox herausbringen können. Womöglich verspricht sich Microsoft aus dem Bethesda-Kauf also noch andere Vorteile und will am Ende weiterhin nicht auf Exklusivtitel setzen.

Dass aber bestehende Bethesda-Titel wieder aus dem PlayStation-Angebot verschwinden werden, ist hingegen unwahrscheinlich. Gerade Service-Games wie ESO oder Fallout 76 werden sicherlich auch weiterhin auf der PlayStation 5 spielbar sein. Fans spekulieren übrigens schon fleißig, welche Studios Sony im Gegenzug kaufen könnte, um mit Microsoft gleichzuziehen.