Wie könnte Sonys Antwort auf den Kauf von Bethesda durch Microsoft aussehen, um bei Xbox Series X vs. PS5 wieder gleichzuziehen? Lasst uns zusammen fantasieren.

Am Montag, dem 21. September kündigte Microsoft an, dass sie den Entwickler Bethesda und dessen Mutterfirma ZeniMax für 7,5 Milliarden US-Dollar gekauft haben.

Xbox holte mit dem Kauf sich eine ganze Reihe großer IPs und mehrere Entwickler-Studios ins Boot. Dazu gehören unter anderem so große Namen wie:

Elder Scrolls (Bethesda)

Fallout (Bethesda)

Doom (id Software)

Dishonored (Arcane Studios)

The Evil Within (Tango Gameworks)

Damit besitzt Microsoft nun satte 23 First-Party-Studios, Sony hingegen „nur“ 15.

Es ist ein großer Schachzug von Microsoft, der sie in eine starke Position bringt. Sie können nun darüber entscheiden, ob die beliebten IPs von Bethesda und ZeniMax exklusiv für ihre Plattformen erscheinen oder nicht.

Zwischen Angst und Hoffnung – So reagieren die MeinMMO-Leser auf den Bethesda-Kauf

Bethesda war eine riesige Anschaffung

Wird Sony kontern? Nach ihrem letzten großen Einkauf von Insomniac Games hat Sony in einem Bericht an die Investoren Ende August 2020 (via. Sony.net) erklärt, dass die Firma mit dem Shopping noch nicht fertig ist.

In dem Bericht heißt es, dass First-Party-Titel für Sony besonders wichtig sind: Sie sollen das Exklusiv-Portfolio von Sony Worldwide Studios weiter aufpeppen. Es ist also wohl nur eine Frage der Zeit, bis wir von einem weiteren Einkauf hören werden.

Sony ist dafür bekannt, dass sie ihre Konsolen gerne mit exklusivem Content abdecken. Dazu gehört zum Beispiel das umstrittene Spider-Man-DLC für Marvel’s Avengers.

Was könnte Sony kaufen? Nachdem die Nachricht über den Kauf von Bethesda bekannt geworden war, war mein erster Gedanke: „Wow, wie will Sony darauf antworten?“ Lasst uns also zusammen fantasieren, welche Entwickler und IPs für einen solchen Kauf in Frage kommen könnten.

Die unten genannten Entwickler kommen von ihrer Größe her natürlich nicht an einen Publisher wie Bethesda und ihre Mutterfirma ZeniMax heran. Immerhin hat Microsoft durch den Kauf insgesamt 8 Studios auf einen Schlag zu sich geholt.

Auch wenn es aktuell keine Anzeichen dafür, dass die unten aufgezählten Firmen und IPs in Zukunft von Sony gekauft werden könnten, wären sie definitiv ein starker Zuwachs für Sonys Exklusiv-Angebot.

FromSoftware

Gründungsdatum 1. November 1986 Anzahl der Mitarbeiter 288 (Stand 2019) Wichtigste Spiele Dark-Souls-Reihe

Blooborne

Sekiro: Shadows Die Twice

Armored-Core-Reihe

FromSoftware ist einer der Entwickler, die in den vergangenen 10 Jahren große Beliebtheit in der Core-Gaming-Community gewonnen haben. Sie zeichnen sich aus durch ihr cooles Environmental-Storytelling, clever aufgebaute Spielwelten und vor allem ihren Schwierigkeitsgrad.

Mit „Souls-like Games“ hat From sogar ein eigenes Sub-Genre von Action-Games begründet, das von anderen Entwicklern zwar oft übernommen, aber nie übertroffen wurde.

Gleichzeitig ist FromSoftware aber auch einer der Entwickler, die in der Vergangenheit hin und wieder mit Sony und ihrer Exklusivität geflirtet haben. Beispiele dafür sind Demon’s Souls und Bloodborne, das in enger Zusammenarbeit mit Sony entstanden war.

Ein Erwerb der Souls-Entwickler und somit eine Garantie der Exklusivität ihrer beliebten Spiele wäre auf jeden Fall ein starker Deal für Sony. Und es würde den einen oder anderen Core-Gamer zum Kauf einer PS5 bewegen.

Wie mir Sekiro zeigte, warum ich so gerne Raids in MMOs und MMORPGs spiele

Platinum Games

Gründungsdatum 1. Oktober 2007 Anzahl der Mitarbeiter 256 (Stand 2020) Wichtigsten Spiele Bayonetta 1 und 2

Nier Automata

The Wonderful 101 (Remastered)

Star Fox Zero

Es würde mich nicht wundern, wenn einige von euch von Platinum Games noch nie so richtig was gehört haben. Ihre Spiele-Hits wurden in der Vergangenheit eher im Zusammenhang mit ihren Publishern erwähnt, sie werden aber jedem ein Begriff sein.

Platinum haben sich vor allem durch action-reiche „Spectacle Brawler“ hervorgetan. Dazu gehören zum Beispiel:

Bayonetta 1 und 2

Metal Gear Rising: Revengeance

Astral Chain

Nier Automata, das im Release-Jahr 2017 mehrere große Preise gewann.

Da Platinum in der Vergangenheit vor allem mit japanischen Publishern wie Square Enix oder Nintendo gearbeitet hat, haben sie mit Sony bis jetzt keine großen Berührungspunkte gehabt.

Zwar würde ein Kauf von Platinum Games Sony keine großen neuen IPs bescheren, dafür aber ein starkes Team von Entwicklern unter der Leitung des Industrie-Veteranen Hideki Kamiya, die in der Vergangenheit erstklassige Arbeit geliefert haben.

Doch aktuell bereitet sich Platinum dank der dicken Finanzspritze vom chinesischen Riesen Tencent (via GamesIndustry.biz) lieber auf Self-Publishing vor.

Gaming-Spate von Konami

Gründungsdatum 21 März, 1969 Anzahl der Mitarbeiter 1659 (Nur Konami Digital Entertainment) Wichtigsten Spiele Silent-Hill-Reihe

Metal-Gear-Solid-Reihe

P.T

Zone of the Enders

Dance Dance Revolution

Pro Evolution Soccer

Konami Holdings Corporation befindet seit Längerem in einer interessanten Position. Auch wenn die Firma uns vorwiegend als Entwickler und Publisher bekannt ist, haben sie ihre Finger vor allem im Glücksspiel-Business drin. Konami-Kasinos gibt es überall auf der Welt.

Neue Spiele, die Konami in 2020 veröffentlicht hat, kann man aber an einer Hand abzählen. Dafür sitzen sie auf mehreren starken Gaming-IPs, bei denen seit teilweise vielen Jahren tote Hose herrscht:

Metal Gear Solid

Castlevania

Silent Hill

Suikoden

Tatsächlich kursierten einige Zeit lang auch Gerüchte darüber, dass es zwischen Sony und Konami Verhandlungen geben würde über einen möglichen Kauf einiger dieser IPs.

Am Ende wurden die Gerüchte von Konami dementiert. Eine Übernahme der Rechte an Silent Hill oder Metal Gear Solid wären aber definitiv ein starker Zug gewesen.

Was denkt ihr: Wie könnte Sony auf den Kauf von Bethesda antworten? Gibt es bestimmte Entwickler, die ihr unter der Leitung von Sony gerne sehen würdet? Oder wird euch der ganze Exklusiv-Kram zu viel?