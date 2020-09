Was wäre eigentlich, wenn man Online eine Konsole an andere ausleiht und die damit spielen lässt? Natürlich über „privat-streaming“. Wäre das gegen die Regeln? Denn Spiele kann man doch auch ausleihen.

Tja, wenn die Spieler nicht kaufen, dann kaufen wir eben die Spieler…Am Ende werden sie so lange Studios kaufen und den Pass für 1 Euro „verschenken“, bis das Angebot an 3rd Titeln für die PS nicht mehr relevant ist und Sony die Segel streicht.

Ok, hat Microsoft eben das Unternehmen gekauft. Aber deshalb noch lange kein Grund auf die Box zu wechseln. Sony wird sich was einfallen lassen.

Tja, am Ende werden nur wir Spieler leiden. Wer was anderes Behauptet ist einfach nur ein Fanboy. Diese Exklusivität, die Sony da losgetreten hat, wird Zeitnah ein Bumerang sein.

Eine der größten Sorgen, die von euch in den Kommentaren genannt wurden, bezieht sich auf andere Konsolen. The Elder Scrolls Online lässt sich auch auf der PS4 spielen, TES V Skyrim gibt es neben der PS4 sogar für die Nintendo Switch.

Finde ich gut, wenn es so kommen würde. So kann man auf ein neues Fallout und Elders Scrolls mit neuer Engine hoffen. Außerdem wäre Obsidian wieder am Start für Fallout.

Also, wenn ich an den Zustand von Bethesda Spielen denke, bevor die Modszene sie spielbar patcht, dann hole ich sie mir lieber für 10€ im Gamepass, als für 60€ auf Steam.

Aber was soll da jetzt noch kommen? Ein neues Fallout kann ich mir kaum noch in der Qualität eines New Vegas heutzutage vorstellen. TES 6… Abwarten. Bis jetzt lediglich ein Achselzucken bei diesen News. Umsteigen würde ich deshalb keinesfalls.

