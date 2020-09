Microsoft kauft Bethesda und jeder Fallout-Fan sollte jetzt jubeln

Der Software-Riese Microsoft hat die Spieleschmiede Bethesda gekauft. Vielen Fans der berühmten Spielereihen von Bethesda und besonders PlayStation-Spielern bereitet das Sorgen. MeinMMO-Autor Benedict Grothaus aber findet den Kauf als Fallout-Fan grandios.

Was ist eigentlich passiert? Kurzum: Gestern, am 22. September, hat Microsoft für 7,5 Milliarden US Dollar Bethesda gekauft. Damit stehen einige der bekanntesten Franchises nun unter der Flagge Microsofts:

The Elder Scrolls

Fallout

Wolfenstein

DOOM

Dishonored

DOOM war der erste große Shooter 2020 und bekommt bald seinen ersten Story-DLC.

Die Ankündigung sorgte für große Diskussionen unter den Spielern. Unter anderem sorgten sie sich darum, was das für diese Franchises und deren Zukunft bedeuten wird.

Ich bin selbst ein großer Fan von all diesen Spielereihen – außer Dishonored – und habe viele Stunden in die jeweiligen Spiele gesteckt. Und als Fan sage ich: Ich freue mich riesig auf das, was kommt!

Fallout: New Vegas 2 ist endlich eine Option

Warum ist der Kauf so gut? Mein erster Gedanke, nachdem ich gestern die Mitteilung hörte, war: Nice, das nächste Fallout wird richtig gut. Und das hat zwei Gründe:

mit Microsoft steht hinter Bethesda ein noch größerer, starker Publisher

Fallout: New Vegas 2 könnte als eines der kommenden Projekte enthüllt werden

Warum genau New Vegas 2? Weil Obsidian, das Studio, das New Vegas gemacht hat, ebenfalls Microsoft gehört.

Bethesda und Obsidian sind damit Schwester-Studios und eine Zusammenarbeit ist durchaus denkbar.

Eine Fortsetzung von New Vegas wäre der Hammer!

Ich glaube nicht, dass ein New Vegas 2 das nächste Fallout werden wird, aber ich habe nun große Hoffnungen, dass Microsoft, Bethesda und Obsidian an etwas in dieser Richtung arbeiten.

Obwohl ich persönlich Fallout 3 lieber mochte und mich sogar in Fallout 76 verliebt habe, war New Vegas zweifelsohne grandios. Einige der besten NPCs der Fallout-Geschichte kommen schließlich von dort.

Wegen dieser Option, aber auch wegen Microsoft selbst, sollte jeder Fallout-Fan sich über die Nachricht des Kaufs freuen.

Warum ist Microsoft ein starker Publisher? Obwohl Microsoft vielen vermutlich nur als Macher vom Betriebssystem Windows bekannt ist, steht der Konzern als Entwickler oder Publisher hinter vielen großen Spielen und Reihen, wie etwa

Halo

Forza

Age of Empires

Fable

Gears of War

Zuletzt hatte Microsoft große Erfolge mit dem neuen Flight Simulator 2020 sowie dem neuen Survival-Game Grounded. Beide Spiele fanden großen Anklang bei den Spielern.

Grounded ist recht erfolgreich geworden.

Mit Microsoft im Rücken sehe ich für Bethesda die Chance, große Projekte wie Fallout 5 und The Elder Scrolls VI zu einem guten Abschluss zu bringen. Schließlich war bereits bei den genannten Spielen die Qualität (meist) enorm hoch.

Bethesda im Game Pass? Ja, bitte!

Das ist ein weiterer Vorteil: Mein zweiter Gedanke nach der Meldung galt dem Game Pass. Mit Bethesda als Neuzugang bei Microsoft bedeutet das, dass sowohl Klassiker als auch Neuerscheinungen des Studios auf Kurz oder Lang dort erscheinen werden.

Für relativ wenig Geld im Monat kann ich damit neue Spiele von dem Studio zocken, das einige meiner liebsten Games erschaffen hat, auch wenn der Preis bald steigen wird.

Ich würde mich insbesondere darüber freuen, Fallout 1, 2 und Brotherhood of Steel nachzuholen, die ich damals leider verpasst habe.

Brotherhood of Steel erschien nur für PlayStation 2 und Xbox. Ein Spiel, das ich noch nachholen muss.

Darum lohnt sich der Game Pass nun richtig: Schon vor dem Kauf von Bethesda wurde der Game Pass immer attraktiver – seit der Ankündigung, dass EA Play im Game Pass enthalten sein wird. Jetzt kommt eine noch größere Palette an erstklassigen Spielen dazu.

Das wird besonders mit Blick auf die kommenden Next-Gen-Konsolen noch interessanter. Der Game Pass wird schließlich für die Xbox Series X kommen. Die neuen Xbox Series X und S können übrigens seit heute, den 22. September, vorbestellt werden.

Ich bin zwar eigentlich PC-Spieler, werde aber vermutlich auch die neuen Konsolen kaufen. Die Series X wird mit dem neuen Game Pass und all den möglichen Inhalten dabei immer attraktiver.

Aber was ist mit der PlayStation 5?

Das befürchten Spieler: Besonders PlayStation-Gamer sorgen sich um den Kauf von Bethesda und trotz meiner Freude darüber, kann ich das vollauf verstehen. Schließlich bedeutet der Kauf möglicherweise, dass viele der kommenden Bethesda-Titel nicht oder erst später für die PS5 kommen werden.

In einer neuen Stellungnahme streute der Xbox-Chef dazu auch noch weitere Zweifel darüber, ob diese Titel es (zum Release) auf die PlayStation 5 schaffen werden. Viele Spieler befürchten: Nein, werden sie nicht.

Wird es wirklich so kommen? Ich persönlich denke nicht, dass Microsoft die Entwicklung von Fallout 5 und TES 6 einschränken und PS5-Versionen einstellen wird. Das hat mehrere Gründe:

Microsofts Philosophie ist, dass jeder spielen können soll. Eine Einschränkung liefe dem zuwider.

Bereits beim Kauf von Mojang ist Minecraft nicht plötzlich von der PlayStation verschwunden.

Durch den Game Pass hat Microsoft ein so gutes Angebot, dass Exklusivität gar nicht notwendig ist.

Das berühmte Minecraft verschwand nicht von der PS4. Ich sehe deswegen auch kommende PS5-Titel nicht in Gefahr.

Zudem verdient Microsoft als Publisher an den Verkäufen der neuen Spiele mit. Ob es wirklich sinnvoll ist, eine große Gruppe von Gamern für Exklusivität auszuschließen, muss das Unternehmen selbst gegenrechnen. Ich vermute aber nicht, dass das der Fall sein wird.

Allerdings zeigte eine Umfrage hier auf MeinMMO, dass euer Interesse an einer Xbox so stark ist wie noch nie. Was das für eine mögliche Exklusivität kommender Titel zu bedeuten hat, steht noch in den Sternen.

Als PC-Spieler habe ich den Vorteil des Game Pass ohnehin, auch ohne neue Konsole. Und als Fallout-Fan finde ich die neue Entwicklung super und freue mich auf das, was nun kommen wird.