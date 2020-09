Im Moment entscheiden sich viele Käufer, ob sie sich in den nächsten Wochen die PS5 oder die Xbox Series X holen werden. In der letzten Konsolen-Generation entschied sich die Mehrheit der Spieler für eine PlayStation 4.

Die Xbox-Community kennt die tollen Spiele von ZeniMax und von all ihren Studios – wir haben jetzt 23 Studios innerhalb von Xbox. Diese Spiele werden zur Xbox-Community kommen, sie werden in den Game Pass kommen und die Leute werden eine fantastische Sammlung von Games haben, die sie auf Xbox spielen können.“

Das sagt der Xbox-Chef : In einem Interview mit Bloomberg sagt Phil Spencer, dass er sich an bestehende Abmachungen hält. Die beiden Titel von Bethesda werden also erstmal exklusiv für PS5 sein – wie zugesichert.

