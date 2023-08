Starfield braucht das beste Feature von Fallout – Wie soll ich sonst 1.000 Planeten erkunden?

MeinMMO-Redakteur Maik wirkt von außen ganz ruhig. In ihm brodelt jedoch der Hype auf Starfield. Als großer Fan der Bethesda-Reihen Fallout und The Elder Scrolls wünscht er sich ein altes Feature für das neue Starfield, das ihm bis heute Ohrwürmer verpasst – und der Starfield-Chef hat sich bereits geäußert.

Gute Soundeffekte können einen echten Unterschied machen. Schaut euch nur Shooter wie Call of Duty oder Battlefield an. In CoD höre ich die Schritte anderer Spieler, was mein Gameplay beeinflusst. In Battlefield donnern Explosionen, zischen Kugeln an meinen Ohren vorbei und sorgen für Immersion.

In einem Rollenspiel wie Starfield sind mir die akustischen Effekte allerdings nicht so wichtig. Klar, sie tragen ihren Teil zur Atmosphäre bei. Aber Fallout hat mir gezeigt, dass es nicht die Explosionen sind, die ich bei einem großangelegten Abenteuer benötige. Ich brauche einen guten Beat.

Welches Fallout-Feature ist gemeint? Es geht mir ums Radio.

Ich weiß noch, wie ich Fallout 3 aus Versehen im Real gekauft habe, weil ich dachte, es wäre Killzone für PlayStation 3. Der beste Fehlkauf meines Lebens.

Das Radio war von Anfang an mein ständiger Begleiter. Das erste große Abenteuer, das ich in Fallout erlebt habe, war die Suche nach der Radiostation von Galaxy News Radio mit seinem sympathischen DJ Three Dog.

Es dauerte unzählige Stunden, kostete viele Tode und bis heute trage ich ein Trauma mit mir rum, das eng mit dem „Fatboy“-Raketenwerfer verbunden ist. Doch die Quest ging erst richtig los, als ich Three Dog endlich die Hände schütteln konnte. Das war eine wirklich tolle Erfahrung, an die ich bis heute denke.

Abgesehen davon war die Musik für mich eine gute Ablenkung. Ich habe in Action-Rollenspielen wie Fallout manchmal meine Probleme, weil ich in Singleplayer-Spielen eine Pfeife bin und jederzeit das Schlimmste erwarte. Die meisten Nächte überspringe ich einfach.

Mit den Klängen des Radios im Ohr ist mein Puls wenigstens nur leicht erhöht.

Zudem haben sich viele Songs in mein Hirn eingebrannt. Nach Fallout 3 war ich auch in New Vegas, Fallout 4 und Fallout 76 unterwegs. Sobald irgendwo ein Song aus dem Fallout-Radio läuft, singe ich mit und möchte am Pipboy lauter drehen.

Welche positiven Auswirkungen Radios oder ständige Spielmusik mit echten Songs auf das Spielgefühl haben können, beweisen mir zudem GTA Online und Rocket League immer wieder.

Was weiß man über das Radio in Starfield? Leider sieht es für Radio-Fans gar nicht mal so gut aus. Starfield-Chef Todd Howard hat sich bereits zu Radiostationen in Starfield geäußert:

Es gibt einen [Radiosender], aber der ist ziemlich lokal an einem bestimmten Ort. Es ist nichts, worauf man sich einstellen kann, wenn man nicht in der Nähe ist. Aber ich würde sagen, ein wenig [Radio] gibt es. via videogameschronicle.com

Es hört sich danach an, als gäbe es immerhin eine Art „Galaxy News Radio“-Quest. Man fliegt durch die Weiten des Alls und empfängt zufällig ein Radio-Signal, das zu einer interessanten Geschichte führt.

Glücklicherweise möchte Entwickler Bethesda Starfield zu einem „Paradies für Modder“ machen. Ich weiß jetzt schon, wonach ich nach Release die Augen offen halten werde.

