10 interessante Details, die ihr von Starfield bestimmt noch nicht wusstet

Bethesdas kommendes SciFi-Rollenspiel Starfield steckt voller Details. 10, die ihr möglicherweise noch nicht wusstet, stellen wir euch auf MeinMMO vor.

Mit Starfield bringt Bethesda im September ein Rollenspiel heraus, das hohe Maßstäbe setzen will und 1.000 bereisbare Planeten bietet. Bei verschiedenen Showcases wie dem Gameplay-Deep-Dive im Juni 2023 zeigten uns die Entwickler bereits, was uns in dem SciFi-Epos erwartet.

Zu den vielen veröffentlichten Informationen gehören aber auch Details, die der ein oder andere vielleicht verpasst hat. Deshalb fassen wir euch hier 10 Details zusammen, die ihr zu Starfield möglicherweise noch nicht wusstet:

Todd Howard verriet, Starfield wird sowas wie ein „Modder Paradies“

Bethesdas Lead-Designer Todd Howard, übrigens die einzige Person, die über unveröffentlichte Informationen zu Starfield sprechen darf, hat in einem Interview mit dem YouTube-Kanal „Kinda Funny Games“ verraten, dass Starfield „sowas wie ein Modder Paradies“ werden würde, weil das Part von Bethesdas DNS sei (via YouTube).

Laut Howard sei es für die Entwickler wichtig, Modding in Starfield nicht nur zu erlauben, sondern es zusätzlich einfacher zu gestalten. Bereits The Elder Scrolls V: Skyrim wird bei Fans vor allem für seine Mod-Community geschätzt, die dem Rollenspiel unzählige Inhalte hinzufügte und das Spielerlebnis erweiterte.

Rückkehr eures größten Fans

Bethesda zeigte bei der Präsentation im Juni 2023 einen grell-blonden Mann, der euch in Starfield als „Adoring Fan“ begegnet und große Bewunderung für den Spieler hegt.

Doch der Fan ist keine Neuheit in Bethesda-Spielen. Der NPC war bereits in The Elder Scrolls: Oblivion enthalten und kann auch in Starfield ein Teil eurer Crew werden.

Wer den nervtötenden Fan bei sich aufnimmt, darf sich dabei auf überschwängliche Schmeicheleien, Geschenke und gruselige Kommentare freuen.

Ihr schickt jede Woche 2 % eures Einkommens an eure Eltern

In Starfield habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Hintergrundinformationen dem Lebenspfad eures Charakters hinzuzufügen. Eine davon ist es, dass eure Eltern am Leben sind und ihr sie in ihrem Zuhause besuchen könnt.

In dem Gameplay-Deep-Dive von Juni 2023 ist zusätzlich zu sehen, dass ihr 2 $ eurer Credits automatisch nachhause zu euren Eltern schickt. (via YouTube; Timestamp: 14:58)

Erster Story-DLC namens „Shattered Space“ angekündigt

Ein nicht besonderes geheimnisvolles Detail, das aber trotzdem noch nicht jeder auf dem Schirm hat: Starfield hat bereits den ersten Story-DLC angekündigt. Dieser soll „Shattered Space“ heißen und ist Teil der digitalen Premium-Edition.

Einzelne Planeten können verschiedene Biome haben

In dem Starfield-Gameplay, das Bethesda uns bereits gezeigt hat, sahen wir auch den Einsatz eines Scanners. Mit diesem konnten wir beispielsweise Informationen über Lebewesen bekommen, die auf einem Planeten leben.

Eine der im Showcase gezeigten Kreaturen namens “Mothwing Grazer” ist gemäß dem Scanner ein friedliches Lebewesen und kommt in verschiedenen Biomen wie Bergen, Sümpfen und der Savanne vor (via YouTube; Timestamp: 35:11).

Wenn wir davon ausgehen, dass die gleichen außerirdischen Lebewesen nicht auf einer Vielzahl unterschiedlicher Planeten leben, dann müssen einige der Planeten in Starfield mehrere Biome besitzen.

Auflistung verschiedener „Planeten“, die wir kennen

In den verschiedenen Showcases haben wir bereits einige Planeten und andere astronomische Objekte sowie ihre Namen gesehen.

Mit den aus unserem Sonnensystem bekannten üblichen Verdächtigen wie Erde, Mars und dem Erdmond fällt vor allem der Planet Jemison aus dem „Alpha Centauri“-Sternensystem als eine Art „neue Erde“ ins Gewicht

Auf Jemision liegt auch New Atlantis, die Hauptstadt der Vereinten Kolonien (United Colonies), die laut Bethesda die größte Stadt sei, die sie jemals entworfen haben.

Es sind auch schon zahlreiche Namen von Planeten, Zwergplaneten und Monden bekannt, die in Starfield vorkommen werden. Eine Auflistung schon namentlich genannter Planeten fügen wir euch hier in der Spoilerbox ein (via starfielddb.com)

Namentlich bekannte Planeten in Starfield

Akila

Al-Battani V

Alchiba IV

Alchiba VII

Alchiba X

Algorab III

Alpha Andraste II

Alpha Andraste III

Altair II

Anselon

Aranae I

Arcturus III

Bardeen III

Beta Ternion III

Burran

Cassiopeia I

Cassiopeia IV

Charybdis III

Charybdis IV

Charybdis V

Erde

Enlil V

Freya IX

Gagarin

Groombridge VIII

Jemison

Jupiter

Kumasi III

Magreth

Mars

Merkur

Molich I

Nemeria IV

Neptun

Niira

Nirvana II

Olivas

Piazzi IV

Piazzi VII

Pluto

Porrima I

Porrima III

Porrima IV

Porrima V

Procyon III

Saturn

Syrma

Tau ceti II

Tau Ceti VIII

Tidacha I

Uranus

Vectera

Venus

Verne II

Volii Alpha

Washakie

Der Space-Cowboy unserer Crew hat berühmte Vorfahren

Sam Coe, der Space-Cowboy eurer Crew, könnte ein Nachfahre von dem Gründer von Akila City, Solomon Coe, sein.

Passend dazu läuft der Charakter des Spielers im Starfied-Showcase an einem Schild in Akila City vorbei, das den Weg Richtung „Coe Plaza“ anzeigt (via YouTube; Timestamp: 10:38).

Die Erde ist wahrscheinlich unbewohnbar

In den verschiedenen Showcases zu Starfield gibt es einige Formulierungen, die darauf hindeuten, dass die Erde unbewohnbar ist und es irgendeine Art Katastrophe gab. So wird beispielsweise mehrfach eine Questline angedeutet, in der ihr alte Artefakte sammeln sollt, die von der Erde stammen.

Dazu sehen wir zwei Bilder, die andeuten, die Erde sei nun eine Art Wüstenplanet. Bereits zu Beginn des Showcases wird ein riesiger stählender Bogen gezeigt, der gemäß des Reddit-Nutzers Gokamo – das ist der Autor des 1.000-seitigen Starfield Dokumentes – an den Gateway Arch in Saint Louis erinnert.

Doch statt einer belebten Großstadt, grünen Pflanzen und Gebäuden sehen wir lediglich Unmengen an Sand. Auch der Arch selbst ist beschädigt.

Außerdem ist in einer kurzen Sequenz auf einem Bildschirm unser Sonnensystem zu sehen. Das wird deutlich, als einer der Entwickler über einen Planeten hovert, der dann als Mars beschriftet wird.

Auf der Übersicht unseres Sonnensystems ist auch die Erde zu erkennen – allerdings nicht mehr als „der blaue Planet“, als den wir ihn kennen. Die Erde wirkt hier eher bräunlich, was ebenfalls ein wüstenartiges Klima andeuten könnte.

Genaueres werden wir wahrscheinlich im Verlauf des Spiels herausfinden, denn sowohl auf dem Mars als auch auf der Erde sind Quest-Symbole zu erkennen. Es ist durchaus davon auszugehen, dass wir die Erde besuchen können.

Jemison basiert wahrscheinlich auf einer echten Astronautin

Der Name des Planeten Jemison basiert wahrscheinlich auf der US-amerikanischen Astronautin Dr. Mae Carol Jemison. Jemison flog 1992 mit der Raumfähre Endeavour in den Weltraum und war die erste schwarze Frau im All.

Auch weitere Aspekte in Starfield basieren namentlich auf bekannten Persönlichkeiten. Ein weiteres Beispiel ist das Sternensystem Al-Battani, das voraussichtlich auf dem arabischen Astronomen Mohammed ibn Dschābir al-Battānī basiert.

Ihr könnt euren Raumanzug in Siedlungen „verstecken“ und normale Kleidung tragen

Bereits in den ersten fünf Minuten des Gameplay-Deep-Dives im Juni war ein kleines Detail zu sehen, dass das Aussehen eures Charakters betrifft. Demnach ist es im Inventar von Starfield per Knopfdruck möglich, eurem Raumanzug in Siedlungen zu „verstecken“ (via YouTube, Timestamp: 4:22).

Wenn ihr also in einer bewohnten Ortschaft keine Lust auf euer Astronauten-Outfit habt, könnt ihr es in gewisser Weise ablegen und stattdessen mit den normalen Kleidungsstücken schaulaufen. Das war auch einige Zeit später im Showcase zu sehen, als der Spieler-Charakter im Cowboy-Dress durch Akila City lief.

Ein weiteres interessantes Detail versteckt sich hinter dem Preis eines Sandwiches:

