Eine starke Alternative zu Starfield bietet 60 FPS, Multiplayer und ihr könnt sie jetzt schon spielen, sogar auf PS5

Starfield soll ein neues atemberaubendes Erlebnis in den Sternen bieten, doch nicht jeder wird zum Release dabei sein können. Wir zeigen euch eine starke Alternative, die nicht nur flüssige FPS, sondern auch Crossplay und sogar das Spielen auf der PS5 ermöglicht.

Wie heißt die Alternative? No Mans Sky ist eine starke Option, falls ihr Lust habt, planetare Reisen auf unentdeckten Planeten zu wagen. Das Spiel bietet euch eine fast grenzenlose Freiheit der Erkundung sowie Features, um mit anderen Spielern zu zocken.

Das Sci-Fi-Spiel von Hello Games hat viele Gemeinsamkeiten zu Starfield und offeriert obendrein einige Features, auf die ihr in dem kommenden Rollenspiel von Bethesda verzichten müsst.

Damit ihr also nicht vor Ungeduld platzt, zeigen wir euch, wie cool No Mans Sky tatsächlich ist und was ihr erwarten könnt.

No Mans Sky ist Starfield-Lite mit 60 FPS und Multiplayer

Warum ist No Mans Sky so gut? No Mans Sky bietet im Vergleich zu Starfield eine offene Welt im Multiplayer. Verschiedene Spieler aus allen möglichen Plattformen können sich treffen und zusammen die Tiefen des Weltalls dank Crossplay erkunden.

Dabei könnt ihr aus fünf verschiedenen Völkern euren eigenen Erkunder erschaffen. Euch stehen Optionen frei wie Körperform, Kopf, Torso, Panzerung, Rucksack, Banner und vieles mehr, die ihr nach euren Wünschen auswählen dürft.

Auch Schlachten mit eurem Schiff oder Frachter sind möglich

Habt ihr eurem Selbst ein Gesicht spendiert, obliegt es an euch, eigene Ziele zu setzten und diesen zu folgen.

Ihr habt Lust, einen von unzähligen Planeten mit einer riesigen Basis auszustatten? Kein Problem. Ihr möchtet stattdessen verschiedene Systeme erkunden und alle Lebewesen erforschen? Geht klar! Euch fehlt Action und ihr möchtet Weltraumpiraten eine Lektion erteilen? Dann schmeißt euch in die Schlacht.

No Mans Sky bleibt immer frisch, da die Entwickler stets kostenlose Updates entwickeln, die neue Features, Tiere, Biome oder Items ins Spiel implementieren. Auch Events existieren in Form von Gemeinschaftsexpeditionen, bei denen Spieler einer neuen Story nachgehen und Geheimnisse lüften können.

Zudem bieten die Next-Gen-Konsolen sogar 60 FPS an, die eure Reisen noch flüssiger und entspannter gestalten. Im Grunde ist es der Mix aus Multiplayer, frischen Updates und aktuellen Optimierungen wie die FPS, die No Mans Sky zu einer starken Alternative machen, die nie langweilig wird.

Was ist das Problem an Starfield? Die einzigen Mankos, die an Starfield bislang bemängelt werden könnten, sind die 30 FPS und die Tatsache, dass nur Xbox und PC die einzigen Plattformen sind, die von diesem Spiel profitieren dürfen. PlayStation wird komplett ausgeschlossen.

Trotz dessen wird Starfield aller Voraussicht nach ein starkes Singleplayer-Erlebnis mit aufwändigen Cutscenes, einer ausgeprägten Story sowie einer Vielzahl von Möglichkeiten zur Charakter-Entwicklung bieten.

Solltet ihr also in der Zwischenzeit eine entspannte Alternative suchen, in der ihr auch mit Freunden die Welt der Sterne erkunden dürft, wäre No Mans Sky vielleicht die richtige Wahl.

Kennt ihr No Mans Sky oder habt ihr davon das erste Mal gehört? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren, ob ihr dem Spiel von Hello Games eine Chance gebt!

Der 1. Journalist konnte das SF-Epos Starfield selbst spielen: „Die Leute werden es für Jahre zocken“