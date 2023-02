Steam: No Man’s Sky ist ein Musterbeispiel für tolle Weiter-Entwicklung – Zeigt neues Update im Trailer

In dem jüngsten Update von No Man’s Sky könnt ihr nicht nur ein neues Raumschiff, sondern auch einen Roboter-Kumpel erhalten. Das anfangs so harsch kritisierte Science-Fiction-Spiel gilt 7 Jahre später als ein Musterbeispiel für eine gelungene Weiter-Entwicklung

Was ist das für ein Update? Das Weltraum-Survival-Spiel No Man’s Sky ist seit dessen Release 2016 in einem stetigen Wandel. Regelmäßig erhält der ambitionierte Titel Updates mit neuen Inhalten und Gameplay-Verbesserungen.

Das jüngste “Fractal Update” bringt neben einem neuen Raumschiff und ein verbessertes VR-Erlebnis für PSVR2 auch einen kleinen Roboter, der euch als treuer Freund auf euren Reisen durch das Universum begleitet.

Was umfasst das Fractal Update?

Utopia Expedition Eine anomale Sonnenaktivität verhindert im Bakkin-System dier Herstellung von Gegenständen. Die sogenannte Utopia Foundation startet ein großes Wiederaufbauprojekt, die Utopia Expedition, der ihr euch anschließen könnt.



Utopia Speeder Starship Das Utopia Speeder Starship ist ein neues Raumschiff, das ihr erhaltet, wenn ihr das komplette Programm der Utopia Foundation abgeschlossen habt.



Ein kleiner Roboter-Begleiter namens Robo-Warden Fleißige Siedler erhalten von der Utopia Foundation einen kleinen, schwebenden Begleiter, den Robo-Warden



Utopia-Siedler erhalten ein neues Helm-Design namens Fearsom Visor, das optisch an die Kopfbedeckung von Darth Vader erinnert.

Ein holografischer Freund für die Basis Wenn ihr zu dem Utopia-Gemeinschaftprojekt beitragt, erhaltet ihr einen holografischen Freund als Dekoration für eure Basis



Motion Control auf PlayStation und Nintendo Switch Die „Motion Control“-Technik ermöglicht, dass ihr euch mit einer Bewegung des DualShocks/ der JoyCons umschaut, statt dafür die Sticks des jeweiligen Controllers zu nutzen.



Update auf die am 22. Februar veröffentliche PSVR2-Technik, um ein immersiveres VR-Erlebnis zu bieten, zahlreiche Verbesserungen erhielt (Basenbau, verbesserte Texturen, Überarbeitung der VR-Galaxie-Karte).

Außerirdische Strukturen wie Monolithen und Portale sollen jetzt durch Nebel und „dramatische visuelle Effekte“ eine mysteriöse Umgebung erzeugen.

Einige „Quality of Life“-Anpassungen

Die vollständigen Patch-Notes findet ihr auf nomanssky.com.

Macher von No Man’s Sky plant neues Spiel, für das man 1.000 Leute bräuchte – Machts mit kleinem Team

Was zeigt der Trailer? Der Trailer des neuen Fractal Updates zeigt in erster Linie das Gameplay mit PSVR2 und das neue Raumschiff, das Utopia Speeder Starship. Zudem listet eine Stimme einige Inhalte der Patch Notes auf.

No Man’s Sky hat nach einem eher unglücklichen Release einen langen Weg hinter sich und viele Verbesserungen vorgenommen sowie zahlreiche neue Inhalte gebracht. Infolge der harten Arbeit von Hello Games ist No Man’s Sky 2023 eines der 25 besten Survival-Games 2023 für PlayStation, PC und Xbox