No Man’s Sky hat die meisten Spieler seit 5 Jahren, weil ein Update alles ändert – Chef jubelt über Platz 1 in den Steam Charts

Am Sonntag, dem 21. Juli, erreichte das SF-Spiel No Man’s Sky 48.499 gleichzeitige Spieler auf Steam. Einen höheren Wert hatte das Spiel zuletzt im August 2019, vor 5 Jahren. Die Spielerzahlen werden durch einen Steam Sale weiter befeuert. Der Managing Director von Hello Games, Sean Murray, feiert den Erfolg.

Was ist das für ein Update? Das Update heißt 5.0 „Worlds Part 1“ und erschien am 17. Juli für No Man’s Sky:

Spieler können neue Welten und Biome decken – unter anderem Welten mit schwebenden Inseln.

Die Grafik sieht jetzt realistischer aus.

Zudem wurde das Spiel mit zahlreichen neuen Features verjüngt, darunter Solarschiffe und Expeditionen, bei denen man gegen Rieseninsekten kämpft.

No Man’s Sky hat die höchsten Spielerzahlen auf Steam seit August 2018

Das sind die Auswirkungen auf die Spielerzahlen:

Vor dem Patch waren die Spielerzahlen auf Steam etwas eingeschlafen, es waren zwischen 4.000 und 8.000 Spieler gleichzeitig online.

Doch mit dem 17. Juli begannen die Spielerzahlen auf Steam kontinuierlich zu steigen: Erst auf 14.000, dann auf 21.000.

Am Samstag waren dann schon 30.000 Leute gleichzeitig online, während man am Sonntag den Spitzen-Peak von 48.499 gleichzeitigen Spielern erreichte.

So hohe Zahlen hatte No Man’s Sky nur dreimal in der Geschichte: Zum furchtbaren Launch 2016 und im Sommer 2018 und 2019.

Steam-Reviews steigen auf 93 % in den letzten 30 Tagen an

So freut sich der Entwickler: Sean Murray jubelt über „Platz 1 in den Steam Charts.“

Er schreibt, er liebt es, dass die Community so viele neue Spieler mit offenen Armen begrüßt.

Aktuell ist No Man’s Sky um 60 % heruntergesetzt.

Die Reviews der letzten 30 Tage sind mit 93 % positiv ganz ausgezeichnet:

Ein Spieler mit 185 Stunden schreibt: Einer der letzten Entwickler, der nicht gierig ist.

Ein Spieler mit 9.300 Stunden lobt: No Man’s Sky hätte seinen inneren Weltraum-Kadetten gerettet, weil es ihm beigebracht hätte von seinem Struktur-Wahn abzukommen und sich durchs All treiben zu lassen.

No Man’s Sky gilt als ein Spiel, das sich ganz von unten wieder hochgekämpft hat. Zum Release wurde dem Spiel vorgeworfen, dass der Entwickler es über alle Maßen gehypet hätte und Dinge versprach, die das Spiel nicht mal im Ansatz halten konnten. Wir haben uns auf MeinMMO vor einigen Jahren mit der schwierigen Geschichte des MMOs beschäftigt: No Man’s Sky Reviews nach 5 Jahren “Größtenteils positiv”: Daran sollten sich andere Entwickler (k)ein Beispiel nehmen