No Man’s Sky bringt ein neues Update, das Fans an Helldivers 2 erinnert

Das neue Update 5.0 für No Man’s Sky ist heute, am 17.06. erschienen und bringt den Spielern viele Neuerungen. Fans erinnert es nun mit seinem actionreichen Gameplay stark an Helldivers 2.

Was ist No Man’s Sky für ein Spiel? No Man’s Sky ist ein Open-World-Spiel, das in einer Science-Fiction-Welt spielt und in einem riesigen, prozedural generierten Universum angesiedelt ist. Auf Steam hat das Spiel mittlerweile nach vielen Jahren eine Bewertung von Größtenteils positiv . Spieler erkunden dort Planeten, bauen Basen, handeln Ressourcen, verbessern ihre Ausrüstung und bekämpfen Gegner.

Nach einem denkbar schlechten Start hat sich das Spiel nach vielen Updates zu einem beliebten Koop-Titel entwickelt. Heute, am 17. Juli, ist mit dem kostenlosen Update „Worlds Part 1“ neuer Content für das Spiel erschienen, der Fans an Helldivers 2 erinnert.

Den Trailer zum neuen Update für No Man’s Sky seht ihr hier:

In 5.0 könnt ihr gegen Rieseninsekten kämpfen

Was ist das für ein Update? Das Update 5.0 für No Man’s Sky mit dem Titel „Worlds Part 1“ bringt viele Neuerungen ins Spiel, die sowohl die Grafik als auch das Spielerlebnis betreffen. Spieler können neue Welten und Biome entdecken. Unter anderem sollen Spieler jetzt Welten mit schwebenden Inseln finden können.

Auch Wasser- und Wolkengrafiken sollen nun realistischer und besser aussehen. Zudem können Spieler in der neuen Community-Expedition „Die Liquidatoren“ gegen Rieseninsekten kämpfen und neue Belohnungen sammeln.

Das Update erweitert auch das Gameplay mit neuen Features wie individuell gestaltbaren Solarschiffen, einer verbesserten Wind- und Wassersimulation sowie der Möglichkeit, Entdeckungen umzubenennen. Spieler können zudem neue Insektenarten entdecken und Unterwasserbasen bauen.

Wieso erinnert das Update an Helldivers 2? Diejenigen unter euch, die schon mal Helldivers 2 gespielt haben, dürfte vermutlich schon aufgefallen sein, warum das neue Update einige Fans an Helldivers 2 erinnert.

Die neue Expedition „Die Liquidatoren“ dreht sich um das Bekämpfen von feindlichen, käferartigen Kreaturen und schafft eine Atmosphäre, die den ein oder anderen an Helldivers 2 erinnern dürfte. Besonders auffällig ist hierbei die im Trailer zu sehende Waffe, die an die Elemente des Spiels anknüpft.

Bisher scheint das Update gut bei den Spielern anzukommen. Viele sind wieder darüber verwundert, dass es sich auch bei Version 5.0 um ein kostenloses Update handelt, wie der Post von Nutzer DantyKSA auf Reddit zeigt. Er postete ein Meme, das über 900 Upvotes erhalten hat und zeigt, dass er und viele Spieler sogar bereit gewesen wären, für die neue Erweiterung Geld zu bezahlen.

Wer nicht genug von No Man’s Sky bekommen kann, kann sich mit dem neuen Update die Zeit bis zum Release von Light No Fire vertreiben. Anders als bei seinem Vorgänger spielt die Welt nur auf einem einzigen Planeten, dafür aber in einem riesigen Fantasy-Setting. Warum unser Kollege Dariusz sich auf das Spiel freut, lest ihr hier: Light No Fire erfüllt Traum: No Man’s Sky im Fantasy-Setting