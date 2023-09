No Mans Sky feiert den Monat mit den meisten Spielern seit Jahren – Trotz oder wegen Starfield

No Mans Sky, eine starke und frei begehbare Weltraumsimulation feiert nach dem Release von Starfield seinen stärksten Monat seit Jahren, obwohl das Spiel schon 7 Jahre alt ist. Woran liegt das?

Was ist No Mans Sky? Die Weltraumsimulation „No Mans Sky“ wurde am 09. August 2016 vom Entwicklerstudio „Hello Games“ veröffentlicht. Ihr nehmt die Rolle eines anpassbaren Weltraumentdeckers ein und könnt mit eurem Schiff unzählige Planeten und Systeme erkunden.

Schiff sowie Werkzeuge sind anpassbar. Zudem könnt ihr eure Basis auf einem Planeten erbauen, einen Frachter kaufen sowie Expeditionen und Missionen erledigen. Ein starkes Spiel, das trotz seines kritisierten Starts nun Fuß gefasst hat und vielen Spielern am Herzen liegt.

Nun sollte man meinen, dass seit dem Release von Starfield die Spielerzahlen von No Mans Sky gesunken wären, doch dem ist nicht so. Besser noch – die Zahlen sind gestiegen und das feiern jetzt die Entwickler von Hallo Games.

Entwickler feiern stärksten Monat von No Mans Sky

Auf Twitter/X hat der Gründer des Entwicklerstudios von Hallo Games, Sean Murray, No Mans Sky gelobt. Das Spiel hat schon 7 Jahre auf dem Buckel und trotzdem hat NMS „seinen größten Monat seit den letzten Jahren“.

Damit sind alle Plattformen gemeint, in denen die Weltraumsimulation gezockt werden kann – also PC, Xbox, Gamepass, Switch, PlayStation, Mac und VR.

Woran kann das liegen? Starfield hat viele Punkte, die einen Spieler abschrecken und enttäuschen können, wenn man davor NMS gezockt hat:

Planeten können nur mit einem Ladebildschirm angeflogen werden – Also nicht direkt

Keine Fahrzeuge auf Planeten möglich – Nur zu Fuß erkundbar

Wenig Vielfalt was Planeten angeht

Planeten können nicht komplett erkundet werden, da unsichtbare Wände euch einschränken

Zudem gibt es Starfield nur auf Xbox und PC. Andere Plattformen wie die PlayStation gehen leer aus. Obendrauf handelt es sich hier nur um ein Offline-Game. Ihr könnt das Spiel also nicht mit Freunden erkunden, wie das in No Mans Sky der Fall ist.

Es ist also sehr wahrscheinlich, dass viele Spieler Starfield durchgespielt und sich nach einer Weltraumsimulation umgesehen haben, die mehr Freiheiten als das Rollenspiel von Bethesda bietet. No Mans Sky bietet all das und noch viel mehr, zudem könnt ihr dank des 7-jährigen Jubiläums die neueste Expedition starten, die euch viele abwechslungsreiche Missionen und kostenlose Belohnungen bietet.

No Mans Sky ist trotz seines Alters aber eine starke Option, wenn ihr ein entspanntes Spiel für zwischendurch zocken möchtet. Die stetig kostenlosen Updates sorgen in regelmäßigen Intervallen für frische und für einen Wiederspielwert.

Habt ihr No Mans Sky ausprobiert? Wenn ja, wie findet ihr das Spiel im Vergleich zu Starfield? Lasst eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren erfahren!

