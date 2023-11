Hardcore-Fan spielt Starfield 33 Mal durch, dann nimmt seine Hauptstory eine Wendung, die er noch nie gesehen hat

Es kann dementsprechend sein, dass ihr bereits in eurem nächsten NG+ auf eine Version eures eigenen Charakters trefft. Ebenso ist es möglich, dass ihr diese Erfahrung bereits in einem vorherigen NG+ gemacht habt.

Insgesamt kann sich im NG+ jedoch einiges verändern. So könnte manche Mitglieder der Constellation beispielsweise ein tragisches Schicksal erwarten. Andere Charaktere entscheiden sich dazu, euch zu hintergehen , obwohl ihr in anderen Universen Freunde oder sogar Geliebte wart.

In den einzelnen Versionen herrschen veränderte Umstände, die ihr besonders im Vergleich zu eurem ersten Durchlauf entdecken könnt. In seinem 34. Durchlauf entdeckte NikoMueller ein Universum, in dem er in der Loge auf eine vertonte Version seines eigenen Charakters trifft, der sich umdreht und mit ihm spricht.

Achtung, Spoiler: Wir werden hier das New Game+ von Starfield thematisieren, das verschiedene Überraschungen für die Spieler bereithält. Es ist also durchaus möglich, dass ihr gespoilert werdet, wenn ihr weiterlest.

Jetzt wandte sich NikoMueller erneut an seine knapp 14.400 Follower auf X.com, weil die Hauptstory des Spiels in seinem 34. Durchlauf eine Wendung nahm, die er zuvor noch nie gesehen hat.

