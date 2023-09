Es lohnt sich, Starfield häufiger durchzuspielen – Denn dann passieren ganz seltsame Dinge

Meistens ist der Ablauf bei New Game Plus immer derselbe: Wir übernehmen unseren Charakter samt seiner Skills und dem Level, mit dem wir den ersten Durchlauf absolviert haben. Starfield hebt New Game Plus auf eine neue Ebene und liefert uns eines der verrücktesten Features, das wir je bei einem Spiel gesehen haben.

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel enthält Spoiler zum Ende und zum New Game Plus von Starfield. Solltet ihr dazu noch nichts hören wollen, kehrt am besten zu einem späteren Zeitpunkt wieder.

Was ist daran so verrückt? Bei jedem Durchlauf von Starfield kann es passieren, dass sich euer Spielstand etwas ändert. Ihr betretet zum Ende von Starfield eine neue Version des Multiversums, in dem andere Umstände herrschen können.

Dazu zählen beispielsweise die folgenden Szenarien (via gamerant.com):

Die Constellation besteht aus verschiedenen Versionen eurer selbst, die unterschiedlichen Fraktionen beigetreten sind

Sarah Morgan ist eine Pflanze

Cora Coe, die erwachsene Tochter von Sam Coe, macht euch für den Tod ihres Vaters verantwortlich

Eine böse Version von euch selbst greift Sarah Morgan an

Eine jüngere Version von euch selbst befindet sich bereits bei der Constellation

Walter Stroud kauft die Constellation

Der Jäger tötet alle Mitglieder der Constellation

Die Constellation besteht aus Kindern

Andreja tötet alle Mitglieder der Constellation

Nur Vasco ist der einzige Überlebende der Constellation

Allerdings ist nicht jeder Durchlauf anders, weshalb es sein kann, dass ihr das Spiel 4 oder 5 Mal beenden müsst, bevor die Änderung des Universums getriggert wird. Um ganz sicher zu sein, solltet ihr Starfield beim 4. oder 5. Durchlauf kurz vor dem Ende speichern und beim neuen Spielstand direkt zur Constellation rennen.

Sollte sich nichts geändert haben, könnt ihr den Spielstand einfach nochmal neu laden und es erneut probieren. Allerdings müsst ihr etwas Geduld mitbringen, da die Schlussszene nicht vollständig übersprungen werden kann.

So kommt ihr auch im neuen Durchlauf in Starfield schnell an Geld:

Das ändert sich bei New Game Plus in Starfield

Lohnt sich New Game Plus für mich? New Game Plus ist immer eine gute Gelegenheit, verpasste Nebenquests nachzuholen. Doch die beschriebenen Änderungen scheinen sich nur auf die Constellation auszuwirken. Der Rest der Spielwelt ist gleich und ihr müsst dieselben Aufgaben absolvieren:

alle sechs Artefakte finden

die Tempel für neue bzw. verstärkte Kräfte wie den Nahkampf besuchen

die rund 17,5 Stunden lange Hauptquest absolvieren

erneut eine neue Version des Universums betreten.

Selbst die Orte, an denen ihr die Artefakte findet, sind gleichgeblieben. Das hat zum einen den Vorteil, dass ihr das Spiel schneller durchspielen und zum nächsten Durchlauf gelangen könnt. Andererseits könnte es für einige Spieler zu wenig Anreiz für ein New Game Plus sein, wenn sich die Auswirkungen nur bei der Constellation zeigen.

Es gibt allerdings einen Trick, um einen Durchlauf abzukürzen: Ihr könnt der Constellation davon erzählen, dass ihr ein Sternengeborener seid und deshalb schon mehrere Versionen des Multiversums gesehen habt. So könnt ihr die Story überspringen und euch direkt auf die Reise zu den Artefakten begeben, um sie einzusammeln.

Deshalb solltet ihr für euch selbst entscheiden, ob ihr die zusätzliche Spielzeit investieren wollt, um ein alternatives Universum der Constellation zu sehen.

Es gibt noch mehr Dinge, die Starfield so einzigartig machen. Habt ihr schon von den folgenden Dingen gewusst? 10 interessante Details, die ihr von Starfield bestimmt noch nicht wusstet