Starfield: 3 geheime Nebenquests, die ihr unbedingt spielen solltet

Starfield bietet mit seiner riesigen Spielwelt viele Nebenquests, die ihr nebenbei erledigen könnt. Einige davon sind spannenderer als andere. Aus diesem Grund zeigen wir euch 3 geheime Nebenquests, die ihr definitiv einmal erledigt haben solltet.

Was sind das für Nebenquests? Es handelt sich hierbei um drei folgende Exemplare:

Die Mantis Quest

Operation: Starseed

Die Colander

Wir erklären euch grob, was euch erwartet und wo ihr sie findet. Wir versuchen das so spoilerfrei wie möglich zu halten, damit wir euren Spielspaß nicht vermiesen. Kommen wir zur ersten Quest.

Die Mantis Quest

Was ist das für eine Quest? In der Quest des Mantis müsst ihr einer geheimen Station auf der Spur gehen. Ihr sammelt die Notiz „Secret Outpost“ bei einem der gekillten Gegner in der Station „Nova Galatic Shipyard“ auf der Venus ein. Nun sucht ihr die Mantis-Basis auf einem abgelegenen Mond auf.

Wer die Mission angeht, kann nicht nur hartnäckige Kämpfe mit fiesen Piraten erwarten, sondern auch starken Loot in Form eines coolen Anzuges sowie eines soliden Schiffs erwarten. Mehr Einzelheiten dazu findet ihr in unserem Video:

Operation: Starseed

Was ist das für eine Quest? In Operation: Starseed müsst ihr ins Charybdis-System reisen. Im System angekommen sucht ihr nun den Ort „Crucible“ auf dem Planeten Charybdis III. Startet nun die Quest, indem ihr mit den Einheimischen des Standortes sprecht. Wir wollen euch nicht zu viel verraten, doch eines können wir euch sagen: Die Quest fordern von euch schwere Entscheidungen und bietet euch zudem erstaunliche NPCs, die man so noch nicht gesehen hat. Zudem werdet ihr am Ende eurer Quest noch großzügig belohnt.

Was muss ich beachten? Das System, in der ihr diese Quest finden könnt, ist mit Gegnern der Stufe 65 ausgestattet. Bringt also starke Ausrüstung mit und levelt euren Erkunder auf eine hohe Stufe.

Die Colander

Was ist das für eine Quest? Es handelt sich hierbei nicht um eine direkte Quest, sondern vielmehr ein Geheimnis. Die Colander ist ein riesiges Schiff, das sich im Schrodinger-System befindet. Sucht nach dem Schiffssymbol eurer Sternenkarte und fliegt dorthin. Am Schiff angekommen könnt ihr an diesem andocken und es erkunden, doch irgendetwas stimmt nicht.

Das komplette Schiff ist verlassen und ihr könnt nun herausfinden, was mit der Besatzung passiert ist und warum das große Geisterschiff nun umherirrt. Euch erwartet nicht nur eine spannende Story zum selber entdecken, sondern auch Geheimnisse, die ihr aufdecken müsst.

Das waren drei geheime Nebenquests in Starfield. Habt ihr weitere Optionen, die ihr anderen ans Herz legen würdet? Dann schreibt eure Favoriten gerne in die Kommentare!

