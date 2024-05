Der Trailer zu WoW Remix: Mists of Pandaria zeigt, was ihr im neuen Spielmodus von World of Warcraft erwarten könnt.

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

WoW Remix: Mists of Pandaria – Alle Features in der Übersicht

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Gold Road erscheint am 3. Juni 2024 für den PC – am 18. Juni kommt es für PlayStation 4, PS5 und die Xbox. Alles zur Erweiterung könnt ihr hier lesen: ESO: Alles zur Erweiterung Gold Road und den neuen Inhalten, die das MMORPG 2024 erhält

So geht es 2024 weiter: Im Jahr 2024 werde Gold Road die Geschichte von Elder Scrolls fortführen, sagt der Narrative Director. Man erzählt die Geschichte einer neuen Daedra-Fürstin, Ithelia, – das erste Mal in der Geschichte von The Elder Scrolls Online.

Denn in den zehn Jahren, in denen Elder Scrolls Online läuft, gab es einen „konstanten Strom guter Releases“.

So begründet ESO die Aussage : In einem Gespräch mit GamesRadar spricht Bill Slaviscek darüber, dass Zenimax Online das „produktivste AAA-Studio wahrscheinlich aller Zeiten ist.“ Das sage er immer wieder gerne.

