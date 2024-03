The Elder Scrolls verschenkt jetzt den 21€-DLC, der ihr MMORPG damals gerettet hat

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Das war das klare Zeichen, das Zenimax weiter Zeit und Geld in ESO investiert. Orsinium leitete zusammen mit Tamriel Unlimited damals einen Aufschwung ein, der dann dazu führte, dass das MMORPG The Elder Scrolls Online noch heute populär ist.

Einen Aufschwung erlebte ESO aber im November 2015, als Orsinium erschien . Das kam damals richtig gut, weil kaum jemand so viel Fleisch in einem DLC erwartet hatte.

Warum ist Orsinium so wichtig? Heute ist The Elder Scrolls Online ein erfolgreiches MMORPG. Aber 2014 war es für viele Fans von „The Elder Scrolls“ nicht das Spiel, das sie erwartet haben, denn sie wollten ein neues Singleplayer-Spiel. Das MMORPG hatte zum Release viele Bugs und eine ziemlich bescheuerte Idee für das Endgame: Da sollten Spieler einfach noch mal die Quests der anderen Reiche durchspielen und wieder „klein anfangen“.

Wie kommt man an den DLC? Ihr müsst euch im März an 2 Tagen einloggen, um den Preis zu erhalten. Wann genau ihr das tut, ist dabei unerheblich, die Hauptsache ist: Ihr seid an zwei unterschiedlichen Tagen im März online.

Im März 2024 verschenkt das MMORPG The Elder Scrolls Online den DLC Orsinium als Teil der täglichen Login-Belohnungen. Wir erklären euch, was es mit dem DLC auf sich hat und wie ihr ihn bekommt.

