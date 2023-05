ESO zeigt die mysteriösen neuen Gebiete im Trailer – So düster wird Necrom

In The Elder Scrolls Online rückt der Release der kommenden „Necrom“-Erweiterung immer näher. Im neuen Gameplay-Trailer sehen wir nun, wie düster das DLC wird.

Was ist das für ein Trailer? Am 05. Juni erscheint in The Elder Scrolls Online mit “Necrom” die neuste Erweiterung des beliebten MMORPGs für PC. Am 20. Juni folgt der Release dann für Konsolen.

In einem neuen Trailer hat Bethesda nun die zwei Gebiete gezeigt, die mit der Erweiterung ins Spiel kommen – die Telvanni-Halbinsel und Apocryphas.

Die Erweiterung kostet 59,99 Euro und kann bereits vorbestellt werden.

Was sind das für neue Gebiete? Der Trailer zeigt uns kleinere Eindrücke von dem, was wir uns in den neuen Gebieten erwartet. So herrscht beispielsweise in Apocryphas eine Art grünlicher Smoke. Das Gebiet wirkt gleichermaßen toxisch wie düster und macht deutlich, dass dies ein Ort ist, an dem zahlreiche Gefahren lauern.

Im Gegensatz dazu kommt die Telvanni-Halbinsel in einem nahezu märchenhaften Design daher und kann mit riesigen Pilzen beeindrucken. Zudem wissen wir bereits, dass auf der Halbinsel auch die für Dunkelelfen heilige Stadt “Nekrom” gelegen ist.

Nekrom wiederum bietet alles, was eine große Stadt in Tamriel benötigt: Händler, tägliche Quests und Handwerksstationen. Sie dient als spirituelles Zentrum und erlaubt es Dunkelelfen, ihre Traditionen zu ehren. Das macht die Stadt zu einem politisch neutralen Ort.

Necrom bringt die erste neue Klasse seit Elsweyr

Was erwartet euch sonst noch in der neuen Erweiterung Necrom? Neben den zwei neuen Gebieten wird die Erweiterung obendrein eine 30-stündige Story und eine neue Klasse erhalten: den Arkanisten.

Der Arkanist ist die siebte Klasse des MMORPGs und die erste, die seit des 2019 veröffentlichten Elsweyr-Addons hinzugefügt wird. Der Arkanist greift auf Magie zurück und nutzt mächtige Fähigkeiten. Dabei stehen ihm drei Fertigkeitslinien zur Verfügung, die ihn sehr flexibel spielen lassen.

Ebenso wird es für euch wieder zwei neue Gefährten sowie 10 neue Gegenstandssets, neue Antiquitäten, neue Sammlungsstücke, neue Errungenschaften und Titel geben. Außerdem erscheint ein neuer Raid für 12 Spieler.

Wie sich der Arkanist spielt, erfahr ihr ebenfalls auf MeinMMO:

