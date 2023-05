Neues MMORPG aus Deutschland setzt auf Free2Play ohne Echtgeld-Shop, startet Alpha im Juli

Teredor ist ein neues Indie-MMORPG, das nicht nur in Deutschland entwickelt wird, sondern vorerst auch nur hier erscheinen soll. Die Entwickler machten bereits Schlagzeilen mit ihrem besonderen Monetarisierungsmodell und haben inzwischen den Start der ersten Alpha angekündigt.

Was ist das für ein Spiel? Teredor möchte ein Old School MMORPG werden und hat sich die WoW-Erweiterung Wrath of the Lich King und Herr der Ringe Online als Vorbilder genommen. Gespielt wird in der Third-Person-Ansicht und grafisch setzt es auf einen sehr bunten Stil mit handgezeichneten Hintergründen.

Ihr habt bei der Charaktererstellung die Wahl aus bis zu 10 verschiedenen Klassen und verschiedenen Völkern

Die Holy Trinity aus Tank, Heiler und DD soll eine wichtige Rolle spielen

Es soll 15 Berufe geben, vom klassischen Schmied bis hin zum Pet-Trainer. Pets sollen im Kampf, aber auch als Mounts eingesetzt werden können.

Ein großer Fokus wird auf Dungeons liegen. Es soll kleine Instanzen für 2-5 Spieler und Raids für bis zu 15 Spieler geben.

Für PvP-Fans sollen es Schlachtfelder für bis zu 40 Spieler und klassische PvP-Arenen geben.

Wer handeln möchte, kann auf ein Auktionshaus, aber auch eigene Spieler-Shops zurückgreifen

Es soll Housing für Spieler und für Gilden geben.

Besonders interessant ist jedoch die Monetarisierung des MMORPGs. Denn Teredor soll Free2Play werden, aber keinen klassischen Echtgeld-Shop anbieten. Pay2Progress oder gar Pay2Win wird es also nicht geben. Auch auf einen Publisher wird verzichtet.

Stattdessen finanziert sich das Spiel komplett über Spenden. Spieler können sich so kleine personalisierte Inhalte kaufen, etwa eine Waffe mit eigenem Namen, ein Minispiel oder sogar eine ganze Quest-Reihe. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Video:

Alpha ist kostenlos für alle

Was hat es mit der Alpha auf sich? Derzeit befindet sich Teredor noch in einem sehr kleinen Test. Dieser läuft seit dem 1. Mai und erlaubt nur ausgewählten Spielern den Zugang. Doch schon bald sollen die Tests ausgeweitet werden.

Am 1. Juli 2023 startet offiziell die erste Alpha-Phase, an der jeder teilnehmen kann, solange Plätze vorhanden sind. Ihr werdet euch über ein Doc anmelden können. Die Alpha soll mit 50 Spielern starten und stetig erweitert werden.

Die Inhalte des ersten Tests sind jedoch noch stark beschränkt:

Es gibt das Startgebiet der Menschen und ihr könnt vorerst nur die Klasse Krieger spielen.

Im Gebiet gibt es eine Hauptquest, Mobs, Loot und Sammel-Inhalte.

Die ersten Crafting-Elemente (Bergbau, Schmied, Kräuter sammeln und Alchemie) können ausprobiert werden.

Es gibt einen globalen und einen Chat zum Flüstern sowie eine Handels- und eine Gruppenfunktion.

Die Inhalte der Alpha sollen stetig erweitert werden. In Phase 2 sollen neue Klassen, ein neues Gebiet und erste Instanzen eingeführt werden. Phase 3 bringt dann eine PvP-Zone, neue Quests und Charakteranpassungen. Den kompletten Ablauf könnt ihr euch auf der Webseite von Teredor durchlesen.

Optional könnt ihr übrigens ein Abo auf Patreon für 10 Euro pro Monat abschließen und so auch Zugriff auf den PTR des MMORPGs bekommen. Derzeit unterstützen 23 Personen das Spiel.

Wann erscheint Teredor? Das MMORPG soll für den PC und für “Mobile” erscheinen, ein konkretes Release-Datum gibt es jedoch noch nicht.

Der erste Eintrag auf der Website des Games stammt vom 18. August 2022, kurz danach gab es bereits eine spielbare Demo auf der Gamescom. Es folgten Anfang 2023 neue Infos zur Monetarisierung und jetzt zwei Blogposts zu den ersten Alpha-Tests.

Was sagt ihr zum Konzept und zu den gezeigten Inhalten von Teredor? Spricht euch das MMORPG an?

