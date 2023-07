Teredor auf die klassische Holy-Trinity aus Tank, Heiler und DD. Dafür wählt ihr eine von bis zu 10 verschiedenen Klassen aus 3 verschiedenen Völkern aus. Diese führt ihr dann in die verschiedenen Dungeons und Raids, aber auch in PvP-Arenen und Schlachtfelder.

Teredor ist ein MMORPG aus Deutschland, das sich vollständig mit Spenden finanzieren möchte. Ihr könnt dabei durch eure Spende Teil der Welt werden und beispielsweise NPCs und Ausrüstung bennen, oder euch sogar eigene Quests ausdenken, die dann in das MMORPG übernommen werden. Im Gameplay setzt Teredor auf die klassische Holy-Trinity aus Tank, Heiler und DD. Dafür wählt ihr eine von bis zu 10 verschiedenen Klassen aus 3 verschiedenen Völkern aus. Diese führt ihr dann in die verschiedenen Dungeons und Raids, aber auch in PvP-Arenen und Schlachtfelder.

Insert

You are going to send email to