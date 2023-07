Neues MMORPG aus Deutschland startet jetzt die Alpha, sagt: „Haben schon Sachen fertig, die erst in 2 Monaten kommen sollten“

Teredor ist ein neues kostenloses Indie-MMORPG, das erstmal nur in deutscher Sprache erscheinen soll. Es setzt auf eine große Auswahl an Klassen, Berufen und Dungeons. Die ersten Spieler dürfen bereits in der Alpha testen.

Was ist das für ein Spiel? Teredor möchte ein “Old School”-MMORPG sein und soll sich nach Aussagen der Entwickler an WoW Wrath of the Lich King und Herr der Ringe Online orientieren.

Eine Besonderheit ist die Monetarisierung, denn es wird Free2Play und verzichtet gleichzeitig auf einen Echtgeld-Shop. Es finanziert sich ausschließlich über optionale Spenden. So könnt ihr etwa einen NPC oder eine Quest-Reihe für die Spielwelt kaufen, die ihr dann aktiv mitgestalten dürft.

Gespielt wird in der Third-Person-Ansicht und grafisch setzt es auf einen sehr bunten Stil mit handgezeichneten Hintergründen. In der fertigen Version soll es die folgenden Inhalte bieten:

Bei der Charaktererstellung habt ihr die Wahl aus 10 verschiedenen Klassen und 3 verschiedene spielbaren Völkern. Die Holy Trinity aus Tank, Heiler und DD spielt eine wichtige Rolle.

Es soll 15 Berufe geben, vom klassischen Schmied bis hin zum Pet-Trainer.

Ein großer Fokus wird auf Dungeons liegen. Es soll kleine Instanzen für 2-5 Spieler und Raids für bis zu 15 Spieler geben.

Für PvP-Fans sollen es Schlachtfelder für bis zu 40 Spieler und klassische PvP-Arenen geben.

Wer handeln möchte, kann auf ein Auktionshaus, aber auch eigene Spieler-Shops zurückgreifen.

Es soll Housing für Spieler und für Gilden geben.

Wann erscheint das Spiel? Ein offizielles Release-Datum gibt es noch nicht. Allerdings läuft seit dem 1. Juli die Alpha von Teredor. Diese wird ständig um neue Spieler erweitert und ihr könnt euch weiterhin für einen Zugriff bewerben.

Hier könnt ihr euch Gameplay aus der Pre-Alpha und Infos zur Monetarisierung anschauen:

Entwickler freuen sich über großen Andrang auf die Alpha

Wie funktioniert das mit der Alpha? Bereits im Mai hatten wir darüber berichtet, dass Teredor zur Alpha einlädt. Seitdem haben sich über 150 Personen beworben, von denen die ersten 50 bereits das MMORPG testen durften.

Doch damit ist nicht Schluss. Über die offizielle Webseite könnt ihr euch weiterhin bewerben. Die Alpha soll peu à peu vergrößert werden. Wer hingegen gar nicht warten möchte, kann ein Abo bei Patreon abschließen und damit Zugriff auf den PTR-Server bekommen. Dort lassen sich sogar Neuerungen testen, die die Alpha-Nutzer erst später zu Gesicht bekommen.

Liegt auf der Alpha eine NDA? Nein, die vorhandenen Inhalte könnt ihr streamen, zu Videos verarbeiten oder einfach nur euren Freunden zeigen.

Was steckt alles in der Alpha drin? Die Inhalte des ersten Tests sind noch stark beschränkt:

Es gibt das Startgebiet der Menschen und ihr könnt vorerst nur die Klasse Krieger spielen.

Im Gebiet gibt es eine Hauptquest, Mobs, Loot und Sammel-Inhalte.

Die ersten Crafting-Elemente (Bergbau, Schmied, Kräuter sammeln und Alchemie) können ausprobiert werden.

Es gibt einen globalen und einen Chat zum Flüstern sowie eine Handels- und eine Gruppenfunktion.

Die Inhalte der Alpha sollen stetig erweitert werden. In Phase 2 sollen neue Klassen, ein neues Gebiet und erste Instanzen eingeführt werden. Phase 3 bringt dann eine PvP-Zone, neue Quests und Charakteranpassungen. Den kompletten Ablauf könnt ihr euch auf der Webseite von Teredor durchlesen.

“Ich würde sagen, unser Konzept geht voll auf”

Wie läuft es für Teredor ansonsten? Wir haben heute Morgen mit dem Entwickler Snubba gesprochen, der uns einige Details rund um die Entwicklung des MMORPGs verriet. Er erklärte, dass sie mit dem PTR schon etwa 2 Monate weiter sind als ursprünglich geplant:

Das Startgebiet der Menschen wurde schon jetzt von 500×500 auf 3.000×1.000 Meter vergrößert.

Es gibt Features wie Gilden, Pets, eine Map mit Echtzeit-Aufnahme und einige Verbesserungen an der Jagd.

Es wurden bereits 4 Waffentypen umgesetzt.

Zudem fällt die Unterstützung weit größer aus, als es die Entwickler selbst erwartet haben. Dank der rund 60 Unterstützer auf Patreon konnten externe Künstler beauftragt werden, um neue Rüstungs- und Waffendesigns zu erstellen und neue Musik zu komponieren. Zusätzlich wurden 118 Inhalte gespendet – vor allem neue Quests.

Subba erklärt dazu: “Natürlich genügen die Einnahmen nicht, um die monatlichen Kosten zu decken, aber wir können die Spenden und Patreon schon jetzt gut für weitere Artists nutzen.”

Auch die Community wird gelobt. Der Discord-Server hat bereits über 250 Mitglieder, von denen viele auch sehr aktiv sind. “Das Feedback zur Alpha ist bisher sehr positiv. Die Leute bleiben vor allem wegen der netten Community hier. Ich würde sagen, unser Konzept geht voll auf.”

Was sagt ihr zu Teredor? Spricht euch das Konzept an? Werdet ihr künftig mal in das MMORPG reinschauen oder seid ihr bei Indie-Titeln eher skeptisch?

