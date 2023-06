Neues MMORPG verspricht maximale Freiheit, zeigt im ersten Gameplay seit 2021 Schwimmen, Klettern und Kämpfen

Evercore Heroes startet am 20. Juni in die Closed Beta. Wir verraten, was das für ein Spiel ist und warum LoL-Fans es sich anschauen sollten.

Was sagt ihr zu Profane? Spricht euch das Konzept grundsätzlich an? Und wie findet ihr die bisherige Umsetzung?

Wie kommt das Gameplay an? Sehr gemischt. Einige freuen sich, endlich mal wieder neue Inhalte von Profane zu sehen. Sie setzen große Hoffnungen in das Sandbox-MMORPG, eben weil es den Spielern so viele Freiheiten lässt und sie an ein modernes Darkfall erinnert. Sie waren primär live im Stream dabei und zeigen sich mit den Fortschritten zufrieden.

Was ist nun passiert? Profane zeigte zuletzt 2021 ein Video mit Gameplay, hielt sich seitdem aber zurück. Zwar wurden immer wieder Updates in der Roadmap oder Screenshots geteilt, doch Videomaterial fehlte.

Die Entwickler sagen, dass Profane wieder ein echtes RPG ist, in dem Spieler in eine Rolle schlüpfen und Entscheidungen treffen müssten. Sie sagen auch selbstbewusst: WoW ist genau wegen dieser fehlenden Komponenten gar kein echtes Rollenspiel .

Was ist das für ein Spiel? Profane ist ein Sandbox-MMORPG, das auf eine bunte Comic-Grafik und actionreiche Kämpfe setzt. Im Grunde seid ihr an nichts gebunden, denn es gibt keine Klassen, keine Level und auch keine feste Story.

In Profane sollt ihr als Spieler die maximale Freiheit haben. Ihr sollt Häuser und Städte errichten, die Welt dynamisch verändern und die Wirtschaft dominieren können. Die Entwickler haben nun in einem Livestream rund 2 Stunden Gameplay gezeigt, das jedoch sehr gemischt aufgenommen wird.

