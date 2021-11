Profane ist ein Sandbox-MMORPG, das euch maximale Freiheit verspricht. Ihr sollt eine offene Welt erkunden, Ressourcen abbauen und um Territorien kämpfen können, ähnlich wie es New World umsetzt. Allerdings könnt ihr Städte frei aufbauen und seid nicht an vorgegebene Siedlungen gebunden. Zudem

