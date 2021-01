Ein neues MMORPG startet, in dem ihr eure eigene Stadt bauen könnt

Mit Profane entsteht derzeit ein Sandbox-MMORPG, das einige Besonderheiten bietet, darunter die Möglichkeit, eigene Städte zu bauen. Erste Tests sind für den März geplant.

Was ist Profane? Profane versetzt euch in eine Open World, die voller Gefahren steckt. Diese gehen nicht nur von Monstern aus, sondern zudem von anderen Spielern. Denn in Profane herrscht Open PvP mit Full Loot. Das heißt, besiegt euch ein anderer Spieler, dann kann er euch eure gesamte Ausrüstung wegnehmen.

Darüber hinaus ist es möglich, Eroberungskriege und Belagerungen wie in New World durchzuführen. Playerkilling ist eine Option, doch die Entwickler erklären, dass es solche Spieler sehr schwer in Profane haben werden. Beispielsweise ist es für sie auf regulärem Weg nicht möglich, Städte zu betreten, da sie sonst von der Stadtwache angegriffen werden. Playerkiller müssen also andere Wege finden, um bestimmte Aktivitäten durchführen zu können.

Darüber hinaus spielt Ausrüstung nur eine untergeordnete Rolle – mit einer Ausnahme: den Artefakten. Während herkömmliche Items zwar einen Bonus bieten aber nicht wirklich essentiell sind (was auch fies wäre, wenn man sie euch durch das Full-Loot-System abnehmen kann), so sind Artefakte besonders mächtige Gegenstände.

Artefakte werden natürlich von anderen Spielern gesucht, was den Besitzer zu einer Zielscheibe macht. Darüber hinaus besitzen die Items aber ein Eigenleben und ihr müsst ihre Wünsche erfüllen oder sie verlassen euch.

So sieht das MMORPG Profane in der Alpha aus.

Profane ist ein MMORPG ohne Klassen und Level

Was ist das Besondere am Spiel? Es gibt im MMORPG weder Klassen noch Levels. Euer Charakter definiert sich über die Skills. Indem ihr eine Waffe in die Hand nehmt und mit dieser trainiert sowie kämpft, werdet ihr immer besser. Dieses Prinzip gilt im Grunde für alle Fertigkeiten. Baut Rohstoffe ab, dann steigert ihr den entsprechenden Skill, stellt Items her und euer Crafting wird besser.

Darüber hinaus erlernt ihr sogenannte „Elemental Skills“. An diese Skills kommt ihr beispielsweise durch besondere Aktivitäten. Es ist möglich, mehrere dieser besonderen Fertigkeiten zu sammeln, ihr könnt aber nur eine begrenzte Anzahl aktivieren. Daher müsst ihr gut überlegen, welche ihr nutzen wollt.

Zudem steht der Bau von Städten im Mittelpunkt, die ihr von der einfachen Hütte über ein kleines Dorf bis zu einer befestigen Metropole ausbaut. Es gilt, diese Städte auch vor Angriffen von feindlichen Spielergruppierungen zu verteidigen.

In Profane baut ihr Städte nach euren Vorstellungen.

Wann starten die Tests? Eine Roadmap zeigt auf, dass erste Tests im März geplant sind. Allerdings drehen sich diese vorerst nur um die Individualisierung des Charakters und Tests der Bewegung und Steuerung. Von da an soll jeden Monat ein neuer Test stattfinden, der weitere Features mit sich bringt. Dazu gehören Kämpfe, Skills, Ausrüstung und mehr.

Wie sieht es mit der Monetarisierung aus? Für den Alpha-Zugang werdet ihr bezahlen müssen, indem ihr ein Founder’s Pack kauft. Was diese kosten und ab wann ihr sie kaufen könnt, ist momentan noch nicht bekannt.

Sobald dann die Beta startet, wechseln die Entwickler auf ein Fee2Play-Modell, damit möglichst viele Spieler testen können. Das Spiel soll sich dann über den Verkauf von kosmetischen Items finanzieren.

Wann erscheint Profane? Einen Releasetermin haben die Entwickler noch nicht genannt. Vermutlich ist mit dem Launch des MMORPGs nicht vor 2022 zu rechnen.

Ihr mögt PvP in MMORPGs? Dann lest euch die MeinMMO-Liste „Die 10 MMORPGs mit dem besten PvP aller Zeiten“ durch.