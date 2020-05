New World zeigt Gameplay vom Krieg – Erklärt, warum das MMO sich hier entfaltet

In einem neuen Video haben die Entwickler von New World einen Einblick in die riesigen Schlachten des neuen MMOs gegeben: Kriege und Invasionen. Die bewegten Bilder zeigen dabei auch eindrucksvolle Wummen, mit denen ihr euren Gegnern einheizen dürft.

Das zeigt das Video: Im neuen Entwicklertagebuch ist zu sehen, wie die größten Schlachten im neuen MMO New World ablaufen werden. Sie beginnen, wenn eine Kompanie (Gilde) ein Territorium eingenommen hat und dieses verteidigen muss.

Sobald ein Territorium bzw. eine Festung besetzt wurde, müssen die Besitzer andere Spieler oder NPCs abwehren, die ihnen das Gebiet streitig machen können. Dazu gibt es riesige 50-gegen-50-Spieler-Schlachten oder Angriffe von verderbten NPCs. Kriege und Invasionen gehören zu den Dingen, die New World anders macht, als gewöhnliche MMOs.

Den Spielern – egal ob Angreifern oder Verteidigern – stehen dabei riesige Waffen zur Verfügung wie Kanonen, Mörser oder Gatlings, sowie nützliche Gegenstände wie Ruf-Hörner, um Verbündete zu buffen. Im Video seht ihr solche Schlachten in Action:

Die Schlachten wirken schon jetzt beeindruckend.

Kriege und Invasionen – „Hier entfaltet sich New World“

Was sind Kriege? Die Kriege, oder Festungskämpfe, sind die größte Variante vom PvP in New World. Hier treffen Gruppen aus 50 Spielern aufeinander, aber nur nach Absprache.

Sobald ein Territorium beansprucht wurde, können feindliche Kompanien es angreifen. Dazu müssen sie allerdings formell den Krieg erklären, was nur geht, wenn sie selbst ein Territorium besitzen. Es wird dann nach Absprache ein Krieg um die angegriffene Festung geführt.

Das so gesetzte Belagerungs-Fenster endet dann in einer einstündigen PvP-Schlacht, in der sich die Angreifer und Verteidiger bekämpfen. Schaffen es die Angreifer, die Tore der Festung einzureißen und die Flagge im Inneren zu besetzen, können sie das Territorium übernehmen.

Riesige Gatlings und andere coole Waffen dienen zur Verteidigung und zum Angriff.

Was sind Invasionen? Dem Krieg gegenüber stehen die Invasionen. Invasionen sind das „High End“-PvE-Feature von New World. Ähnlich wie Kriege müssen Kompanien hier ihre Festungen verteidigen, allerdings gegen NPCs.

In regelmäßigen Abständen greifen die „Corrupted“ an, verderbte Gegner, die eine der Hauptbedrohungen in New World darstellen. Die Verteidiger in der Feste müssen mehrere Wellen abwehren, ehe die Invasion überstanden ist.

In einem früheren Blogpost hieß es, dass Invasionen etwa alle vier Tage auftreten. Laut Game Director Scot Lane ist das der Punkt, an dem das MMO „sich wirklich entfaltet“.

Kriege und Invasionen sind ein wichtiges Feature für das Endgame von New World. MeinMMO-Autor Alexander Leitsch meint, dass die beiden Inhalte richtig stark werden müssen, damit New World zu einem guten MMO werden kann. Ob das alles funktioniert, werden wir wohl erst später im Jahr erfahren.