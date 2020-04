Was New World braucht, um ein gutes MMO zu werden?

Amazon veröffentlicht zu New World immer mehr Details, auch wenn sich der Release erstmal verschoben hat. MeinMMO-Autor Alexander Leitsch freut sich bereits sehr auf das MMO, hat aber auch einige Sorgen.

Meine Vorgeschichte: MMOs und MMORPGs sind meine Leidenschaft. Ich habe tausende Stunden in Spielen wie Guild Wars 2, Wildstar, Black Desert und Blade & Soul versenkt. Doch seit 2014 lassen sich die Genre-Highlights an einer Hand abzählen.

Umso größer ist mein Interesse an New World. Schon 2018, bei meiner ersten Berührung mit dem MMO auf der Gamescom, gab es viele Punkte, die meine Neugier weckten. Unter diesen befanden sich das Kampfsystem und die PvP-Belagerungen.

Mit dem Wegfall vom PvP-Zwang hatte mich dann Amazon vollends überzeugt. Ich spiele zwar gerne PvP, möchte aber selbst die Kontrolle haben, wann und in welchem Rahmen. Außerdem finde ich geplante Belagerungen weitaus spannender, als plötzlich hinterrücks in der offenen Welt attackiert zu werden.

Festungskämpfe, das Highlight von New World, auf das sich unser Autor so sehr freut.

Meine Sorgen: Doch es gibt viele rund um New World, die derzeit noch ungewiss sind und bei denen ich Zweifel habe, ob das MMO meinen Erwartungen entsprechen kann. Viele Aussagen von angeblichen Alpha-Testern klingen so, als ob New World noch viel Arbeit bräuchte.

Deshalb habe ich 5 Dinge herausgesucht, die New World unbedingt haben sollte, um für mich ein gutes MMO zu werden. Denn jetzt sind trotz oder gerade wegen der Verschiebung der Veröffentlichung meine Hoffnungen groß.

Ein wirklich actionreiches Kampfsystem

Was wissen wir? New World soll nach Aussage der Entwickler auf ein actionreiches Kampfsystem setzen. Besonders wichtig sind dabei die Elemente:

Ausweichen

Positionieren

Blocken

Attackieren

Das klingt sehr dynamisch und sieht auf den ersten Blick auch so aus. Auch der Waffenwechsel, der mitten im Kampf möglich ist, bringt noch mehr Flexibilität mit sich.

Kämpfen wie im Mittelalter, mit Bogen, Schwert und Kanonen. Magie gibt es, sie soll jedoch eine untergeordnete Rolle spielen.

Meine Sorgen und Hoffnungen: Ich durfte New World bereits im Januar 2019 bei einem Event in Berlin spielen. Schon damals hieß es, dass das Kampfsystem dynamisch sein soll.

Doch viele Animationen wirkten hakelig, das Springen und Ausweichen funktionierte nicht einwandfrei und der Kampf war allgemein sehr langsam und damit eher undynamisch. Die meiste Zeit stand ich da, blockte und schlug nach einem Block zurück.

Zwar hat sich seit 2019 viel verändert und die Entwickler sind nach eigener Aussage genau diese Kritikpunkte angegangen. Doch trotzdem bin ich nervös, denn mit dem Kampfsystem steht und fällt ein MMO für mich. Und ich hoffe, dass die Kämpfe New World ordentlich an Dynamik gewonnen haben.

Nicht nur monotone Quests und Grind

Was wissen wir? New World hat seinen Fokus verändert und priorisiert nun leicht die PvE-Inhalte. Zu diesen Inhalten gehören für mich auch Quests und Aufgaben in der Offenen Welt. Beides soll es geben und man soll darüber auch Leveln und Aufgaben für die eigene Siedlung erledigen können.

Doch nach Aussage der Entwickler werden die Quests nicht Abwechslungsreich. Sie sollen in der Regel nur aus Sammel- oder Tötungsaufgaben bestehen. Und die sehen derzeit sehr grinding und zudem unfertig aus.

Aufgaben für eine Siedlung – und sie sind sehr grindy.

Meine Sorgen und Hoffnungen: In einem Fazit der Entwickler zur Alpha hieß es, dass ein erster Spieler Level 60 erreicht und das hauptsächlich über Grind an Mobs. Ein anderer hat Level 60 nach 700 Quests erreicht. Wenn alle 700 Quests jedoch so monoton waren, stelle ich mir das sehr anstrengend und langweilig vor.

Die Engame-Inhalte eines MMOs können noch so gut sein, doch wenn man sich schon auf dem Weg dahin quält, dann werde viele diese gar nicht zu Gesicht bekommen. Und genau das könnte New World treffen.

Denn auf die Festungs-Belagerungen, egal ob im PvE oder PvP, freue ich mich sehr. Doch ich bezweifele, dass ich daran Spaß haben werde, ohne das Max-Level zu erreichen.

Deshalb hoffe ich, dass es einen guten Mittelweg gibt, vielleicht über Erfahrungspunkte für Erkundung, Crafting und vielleicht auch passende Quests dazu.

Gute und durchdachte Festungskämpfe

Was wissen wir? Festungen spielen in New World eine große Rolle. Sie können von einer der drei Fraktionen erobert und danach verwaltet und ausgebaut werden. Schlachten werden dabei im 50v50 und in einem abgeschirmten Bereich ausgetragen.

Festungsbesitzer können dabei nur zu bestimmten Uhrzeiten angegriffen werden und erhalten frühzeitig eine Mittelung, um sich auf die Belagerung vorzubereiten. Das soll die Balance wahren.

Eine Belagerung findet in Etappen statt und es gibt Kontrollpunkte, Belagerungswaffen und alles, was zu einer guten Schlacht dazugehört. Und das coole ist: Wer kein PvP mag, kann das gleiche auch in einer Schlacht gegen NPCs erleben.

Bei der Festungsbelagerung gibt es Kontrollpunkte. Das Ziel ist das Innere des Forts.

Meine Sorgen und Hoffnungen: Bisher wissen wir noch nicht genau, wie die Kriegserklärungen ablaufen und ob es Möglichkeiten gibt, das System mit den Angriffszeiten auszunutzen. Gerade Probleme bei der Population trübten den Spielspaß in Modi wie dem Welt-gegen-Welt in Guild Wars 2.

Auch über das Balancing zwischen Angreifer und Verteidiger und ihre Belagerungswaffen wissen wir derzeit nichts.

Da die Festungskämpfe jedoch der Kern-Inhalt der ursprünglichen Version von New World waren, hoffe ich, dass Amazon hier alle Fälle durchgespielt hat und uns richtig gute Schlachten liefert.

Hartes Endgame, auch im PvE

Was wissen wir? New World bietet verschiedene Inhalte für das PvE:

Quests und Crafting

Schlachten um Festungen

PvE-Events in der offenen Welt

Points of Interests, die sich wie Dungeons in der offenen Welt spielen

Instanzierte Bosskämpfe für 5-Spieler

Das sieht auf den ersten Blick nach viel aus, doch die Frage ist, ob die Inhalte auch lange motivieren können.

In New World warten auch verschiedene Wald-Kreaturen und Bosse auf euch.

Meine Sorgen und Hoffnungen: Das Endgame im PvE steht und fällt mit der Schwierigkeit und der Skalierung:

Bosse in der offenen Welt können unmöglich für eine Person zu schaffen sein. Doch für 3 Spieler auf einmal könnten sie dann viel zu leicht zu besiegen sein.

Die PvE-Belagerungen können knüppelhart für 10 Spieler sein, aber nicht mehr für 50.

PvE-Inhalte sind vom Balancing kompliziert, zumindest wenn sie in der offenen Welt erscheinen. Die instanzierten Bosse wiederum sollten ruhig eine hohe Schwierigkeit haben, schließlich braucht man was zu tun im Verlauf des Spiels.

Gutes Balacing bei den Waffen, aber auch Erweiterungen

Was wissen wir bisher? Im Bereich Balancing muss New World nicht nur bei den Festungen oder den PvE-Events aufpassen. Das Spiel bietet zwar keine Klassen, aber verschiedene Waffen mit mehreren Fertigkeiten, die man über die Nutzungen freispielen kann.

Welche Fertigkeiten es gibt und wie viele jede Waffe hat, ist bisher nicht bekannt.

In New World levelt ihr jede Waffe einzeln und könnt zudem zwischen mehreren Sets wechseln.

Meine Sorgen und Hoffnungen: In meinem Test 2019 standen nur wenige Fertigkeiten pro Waffe zur Verfügung. Auch in dem Screenshot sieht es so aus, als ob die Spieler nur Zugriff auf 3 gleichzeitige Fertigkeiten, Q, R und F, hätten.

Bei einer solch geringen Zahl von Waffen und Fertigkeiten sollte das Spiel eine gute Balance besitzen. Gleichzeitige wünsche ich mir aber auch, dass nach dem Release Updates und neue Waffen oder Fertigkeiten implementiert werden.

Denn jahrelang nur die gleichen 3 Waffen und Fertigkeiten zu nutzen, könnte sehr monoton ausfallen.

New World – Noch immer mein Highlight 2020

Obwohl ich einige Sorgen bezüglich New World habe, ist das Spiel noch immer mein Highlight. Es zählt zu den 3 MMOs, von denen ich glaube, dass sie 2020 starten und Erfolg haben werden. Das liegt auch daran, dass Amazon dahintersteht und New World deshalb keinen Druck hat und unfertig Erscheinen muss.

Lediglich das MMORPG Ashes of Creation, das in eine ähnliche Richtung in Bezug auf Belagerungen im PvP, Housing und PvE geht, könnte ähnlich spannend werden. Dort wird es jedoch höchstens zu einer Alpha ohne NDA in diesem Jahr kommen.