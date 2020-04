Das MMORPG Ashes of Creation hat einen Einblick in die erste Alpha-Phase gegebenen. Dieser sorgte bei vielen Zuschauern für positive Reaktionen. Nun wurden auch der Start der Alpha sowie einige Details dazu angekündigt.

Was passiert derzeit bei Ashes of Creation? Ende März zeigten die Entwickler in einem Livestream Gameplay aus der ersten Alpha und überraschten damit viele. Denn die gezeigten Inhalte waren deutlich besser, als die meisten es erwartet haben.

Viele Kern-Funktionen wie das System rund um die levelnden Gebiete oder das Bauen von Häusern liefen tadellos. Dazu sahen die Kämpfe und auch die Grafik des Spiels für eine Alpha gut aus.

In einem Entwickler-Brief wandte sich nun der Chef des Studios, der Millionär Steven Sharif, an die Spieler und teilte dabei viele Details rund um die erste Alpha.

Städte spielen in Ashes of Creation eine wichtige Rolle. Sie können ausgebaut, erobert und zerstört werden.

Wann startet die Alpha? Die Alpha zu Ashes of Creation soll im Mai 2020 starten. Sie geht damit indirekt etwas in Konkurrenz zum MMO New World von Amazon, das am 26. Mai veröffentlicht werden soll.

Die ersten Alpha-Tests sollen jedoch nur aus einem kleinen Teil der Spielerschaft bestehen und immer nur zu bestimmten Zeiten stattfinden. Erstmal soll es keine 24/7-Server geben.

Auf den Tests soll jedoch keine NDA liegen. Mit dem Start im Mai könnt ihr also mit vielen neuen Informationen, Bildern und Livestreams zu Ashes of Creation rechnen.

Alpha soll ab Herbst dauerhaft online bleiben

Wie läuft die Alpha von Ashes of Creation ab? Im Mai werden die ersten Tester eingeladen, die zur „Phoenix Initiative“ gehören. Dabei handelt es sich um frühe und teure Pakete zum Spiel, die über 1.000$ kosteten. Ihnen folgen dann die „Braver of World“-Backer, die bei Kickstarter mindestens 400$ gezahlt haben.

Die ersten Tests sollen nur an einzelnen Tagen stattfinden, was auch einige Wochen oder Monate so bleiben wird. Danach sollen Wochenend-Tests folgen. Das Ziel der Entwickler ist es, im Herbst eine stabile und dauerhaft laufende Alpha 1 zu haben.

Dabei warnt Sharif die Nutzer jedoch, dass es sich noch immer um Tests handelt, Inhalte fehlen und Fehler auftauchen werden.

Wie komme ich in die Alpha 1? Derzeit gibt es keine Gründer-Pakete, um in die erste Alpha zu kommen. Auf der Webseite lässt sich derzeit nur ein „Voyager Plus Pre-Order Pack“ kaufen.

Das kostet zwar 375$, bietet jedoch erst Zugang zur Alpha 2. Zugang zu diesem Test bekommt ihr auch mit dem etwas günstigeren „Voyager Pre-Order Package“ für 250$.

Wer einen Zugang zu den ersten Beta-Tests möchte, muss derzeit 150$ zahlen oder mit einem Alpha-Nutzer befreundet sein. Deren Pakete enthalten meist auch Freundschafts-Codes für die Beta.