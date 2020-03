Die Entwickler vom Open-World-MMO New World haben ein neues Developer Diary veröffentlicht. Im Video zeigen sie das Kampfsystem, das stark an ein Action-RPG erinnert. Unterstützt wird der actionreiche Combat durch ein Skill-System für die Waffen, was sie zu den Klassen macht.

New World ist ein Open-World-MMO, das sowohl PvE als auch PvP miteinander vereinen möchte. Für beides steht zentral natürlich das Kampfsystem, das die Entwickler bei Amazon Game Studios nun näher vorgestellt haben.

Hierunter findet ihr das Developer Diary, das die folgenden Themen behandelt:

Das actionreiche Kampfsystem, das sich an Action-RPGs orientiert

Das Fortschrittssystem, bei dem ihr Fertigkeiten-Punkte in eure Waffen stecken könnt – das macht sie zu den Klassen des Spiels

Warum erinnert Combat in New World an ein Action-RPG?

New World nutzt zwar die Stärken von traditionellen MMORPGs, ist aber auf vielen Ebenen modernisiert. Dazu gehört ein Echtzeit-Kampfsystem, das auf Tab-Targeting und die Starre, die damit einhergeht, verzichtet.

Besonders wichtig für den Kampf in New World wird ein Tanz aus:

Ausweichen

Positionieren

Blockieren

Attackieren

Es entscheidet nicht das beste Gear und die maximierten Stats über den Ausgang des Kampfes. Die taktische Positionierung und das Verstehen der Moves der Gegner sind mindestens genauso wichtig.

Hinzukommt, dass ihr drei Waffen gleichzeitig ausrüsten und binnen Sekunden zwischen ihnen Wechseln könnt. Auch das sorgt für ein dynamisches Kampfsystem, das außerdem eine bunte Bastelbox für verschiedene Builds und Loadouts ist.

Das Kampfsystem geht damit eher in einer Richtung vom Action-RPG Dark Souls. Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, dass der Kampf in New World schneller und flüssiger verläuft. Das könnt ihr im Anspielbericht lesen, den ich verfasst habe, als ich für MeinMMO auf einem Preview-Event bei den Amazon Game Studios war:

Wir haben das neue New World gespielt – Das Open-World-MMO wird gewaltig

Jede Waffe hat einen eigenen Skill-Tree

In New World gibt es keine Charakter-Klassen. Euer Spielstil wird also nicht durch eine einzige Entscheidung am Anfang des Spiels definiert.

So funktioniert der Fortschritt der Waffen:

Jeder Waffen-Typ hat einen eigenen Talentbaum

Je öfter ihr eine Waffe benutzt, umso mehr Erfahrung sammelt ihr

durch die Erfahrung schaltet ihr neue Fertigkeiten und Boni mit der Waffe frei

Dabei ist es möglich, sich nur auf einen spezifischen Waffen-Typ zu beschränken oder bunt einfach mal alles auszuprobieren. Genau wie in dem Action-RPG Monster Hunter World, seid ihr was ihr tragt.

Durch die unterschiedlichen Fertigkeiten könnt ihr die Nutzung eurer Waffen flexibel gestalten.

Nehmen wir einmal die Axt:

Ihr könnt euch hier entweder darauf konzentrieren, eure Wurftechnik mit der Axt zu verbessern

oder euren Nahkampfschaden mit der Axt zu erhöhen.

Wollt ihr eine Axt lieber auf Feinde werfen oder sie aufschlitzen? New World lässt euch die Wahl durch sein Waffen-Skill-System.

Magie spielt eine große Rolle

Bisher wissen wir nicht all zu viel über Magie in New World. Im neuen Video bekommen wir aber mal eine Kostprobe, wie diese aussehen kann.

Jeder kann in New World zaubern. Dadurch dass es keine festgesetzten Charakter-Klassen gibt, kann auch jeder Charakter Magie einsetzen. Wie stark jemand als Magier wird, liegt an den Attributs-Punkten, die er in seinen Charakter steckt. Für Magie braucht es viel Intelligenz und Fokus.

Es wird auch Zauberstäbe in New World geben, die mächtige Explosionen auslösen können.

Die Entwickler sprechen in ihrem Developer Diary noch über PvP-Schlachten und den Krieg um Territorien. Dazu werdet ihr in den folgenden Artikeln fündig: