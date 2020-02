Im Interview mit MeinMMO sagt der Game Director des neuen MMOs New World, dass man einiges mit den großen MMORPGs von früher gemein hat. Er nennt Runescape, Star Wars Galaxies und Ultima Online als Spiele, an die er gern zurückdenkt. Allerdings setzt New World auf eine moderne Ästhetik und ein Action-Kampfsystem.

Wir bei MeinMMO hatten die Gelegenheit das neue MMO New World anzuspielen und konnten ausführliche Interviews mit den Köpfen hinter New World führen.

Unsere Redakteurin Leya Jankowski hat unter anderem mit Scot Lane, dem Game Director, gesprochen. Der erwähnte, dass viele, die New World bereits getestet haben, es mit dem MMORPG Runescape verglichen.

Leya hakte nach, warum Tester diesen Vergleich ziehen. Denn sonderlich ähnlich sehen sich beide Spiele nicht.

Immerhin entsteht New World mit der Lumberyard Engine von Amazon, eine Weiterentwicklung der Cryengine. Das neue MMO sieht wirklich gut aus. Runescape ist, sagen wir mal, bei der Grafik heute ein Spiel für Liebhaber.

Unsere Autorin Leya Jankowski war in Irvine, Kalifornien, und konnte New World testen.

Das sagt Lane zu Vergleichen mit MMORPGs:

„Ich hab selbst viel Runescape gespielt und wenn du dir New World anschaust, kommst du eigentlich nicht so schnell auf den Vergleich. Ich glaube was sie [die Tester] meinen, sind 5 die ineinander fließenden Fortschritts-Systeme. Runescape, Ultima Online, Star Wars Galaxies: Viele dieser Spiele, an die wir freudig zurückdenken, hatten ähnliche Ansätze in Ihrem System, aber eine komplett andere Ästhetik und andere Kampfsysteme.“ Scot Lane

Diese 3 MMORPGs erwähnt: Die drei Spiele, die Lane aufzählt, sind sowas die heilige Dreifaltigkeit der Sandbox-MMORPGs:

New World setzt auf alte MMORPG-Systeme, aber im modernen Look

Die 5 Wege, wie Spieler New World entdecken

Was sind das für Progression-Systeme, die er meint? Lane hat im Interview ausgeführt, dass New World den Spielern 5 Wege gibt, im Spiel voranzuschreiten:

über die XP-Progression, also über Erfahrungspunkte

über die Weapon Mastery – wer eine Waffe nutzt, wird besser mit ihr, das ersetzt ein Klassen-Systeme

über Quests, die sollen in die Welt einführen

über das Territory-System, die Kontrolle von Land

über das Fraktionssystem – Spieler schließen sich in 3 große Gruppen zusammen

Diese Systeme orientieren sich an Sandbox-MMORPGs. Spieler folgen nicht nur klaren Linien, wie in einem Vergnügungspark (Themepark-MMORPGs), sondern können die Welt entdecken.

In diesen Sandbox-Systemen dienen Quests eher als grober Hinweis oder als Tutorial und sind nicht die Hauptaufgabe der Spiele wie in Themepark-MMORPGs.

Typisch für ein Sandbox-MMORPG: Das Housing ist oft wichtig und stärker in den Fortschritt mit einbezogen.

New World will Spieler die Freiheit geben

Lane sagt, in New World sei es durch diese 5 Fortschritts-Systeme, die ineinander greifen, möglich, dass sich Spieler die Welt in ihrem eigenen Tempo erschließen.

„Du entdeckst nach und nach, dass es eine ganze Welt zu entdecken gibt. […] Wenn du willst, kannst du auch einfach Bäume für eine Stunde zerhacken, weil das einfach so entspannend ist. Oder du rennst herum und tötest Gegner, weil du vielleicht einen aggressiven Spielstil bevorzugst. Es kommt darauf an, in welcher Stimmung du gerade bist.“ Scot Lane

New World will vor allem auf Massenschlachten setzen.

Warum tritt New World als MMO, nicht als MMORPG auf?

Das steckt dahinter: Es ist indirekt eine Genre-Zuordnung, die Scot Lane hier vornimmt:

New World ist im Kern und im Fortschritt der Spieler ein Sandbox-MMORPG

in der Grafik ist es allerdings modern, wie aktuelle Hits

im Kampfsystem orientiert es sich an Titeln wie Dark Souls

Um sich von den „alten“ Vorbildern abzuheben, ist es für New World wichtig, die Unterschiede in der Ästhetik und im dynamischen Kampfsystem zu betonen. Die „Vorbilder“ sind alle um die 20 Jahre alt.

Dazu passt, dass New World als „MMO“ beworben wird und nicht als MMORPG. Während Spiele wie Final Fantasy Online, Astellia oder Black Desert Online klar als „MMORPG“ auftreten, bevorzugt New World den Begriff „MMO“.

Die Eigenbeschreibung von New World aus ihrem FAQ: „Open-World-MMO“ – kein MMORPG.

Denn beginnend mit 2005 wird der Begriff „MMORPG“ vor allem mit dem Quest- und Story-lastigen Weg verbunden, den zuerst WoW und später Final Fantasy XIV und The Elder Scrolls Online etablierten. Würde New World hier offensiv als MMORPG auftreten, wäre die Chance hoch, dass man eine falsche Erwartungshaltung weckt und Käufer enttäuscht.