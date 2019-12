Das neue MMO von Amazon, New World, hat ein Entwickler-Tagebuch als Video veröffentlicht. Das erklärt, um was es in dem MMO eigentlich geht und wie Spieler ihren Spielstil finden. Denn sowas wie traditionelle Klassen wird es in New World nicht geben.

Wie definiert sich der Spielstil? Die Entwickler machen klar: Klassen gibt es in New World nicht. Der Spielstil wird dadurch bestimmt, welche Ausrüstung und Waffen der Spieler trägt.

Der Player Experience Lead, David Verfaillie, erklärt:

„New World ist komplett ohne Klassen. Du wählst, wie du spielen willst, indem du deine Ausrüstung zusammenstellst. Auch die Waffen, die du wählst, beeinflussen deinen Spielstil. Spieler werden eine Menge Möglichkeiten haben, sich zu entscheiden, was sie spielen wollen und wie sie das spielen möchten.“

New World soll eine malerische, aber gefährliche Welt bieten.

Es heißt weiter: New World passe sich dem Spielstil der Spieler an. Egal, ob die der beste Schmied oder der beste Schwertkämpfer sein wollen, beides sei durch das Fortschritts-System möglich. Die Spieler müssten nur das tun, worin sie am besten sind.

New World: Die Ausrüstung macht den Spieler, nicht die Klasse

Was bedeutet das? Das ist dieselbe Herangehensweise, die andere „klassenlose MMOs“ verwenden, wie etwa Albion Online.

Wenn ein Spieler sich eine Plattenrüstung anzieht und sich Schwert und Schild schnappt, dann ist er eben ein Krieger, und seine Werte in den entsprechenden Fertigkeiten steigen schneller an, als wenn er sich Lederrüstung und Bogen schnappt und einen auf Waldläufer macht.

Amazon umschifft mit dem neuen MMO New World einen PR-Albtraum

Wichtig sind die Feinheiten solcher Systeme:

Gibt es ein „Gesamt-Cap“ an Punkten, das zur Spezialisierung zwingt

oder kann ein Charakter wirklich „gut in allem“ sein?

Welche Kombinationen sind möglich und sinnvoll?

Sind klassische Archetypen (Platte und Nahkampf/Lederrüstung und Fernkampf) so stark, dass Eigenkonstruktionen (Platte und Fernkampf) zwar möglich, aber sinnlos sind?

All das werden wir wohl erst später erfahren.

Azoth als wichtigste, magische Ressource

Worum geht es in New World eigentlich? Die Welt von „New World“ wird grob in zwei Bereich unterteilt:

im Süden der Insel werden die Spieler siedeln

im Norden der Insel wartet die „Verderbnis“ auf sie

Im Spiel wird es offenbar darum gehen, dass sich die Spieler vom Süden aus in den Norden, zum Kern der Insel vorarbeiten, und Land für sich beanspruchen. Die Verderbnis im Norden wird es ihnen aber nicht leicht machen, sondern Widerstand leisten und zurückschlagen. Siedlungen der Spieler werden offenbar angegriffen.

Im Video wirkt es so, als seien diese Siedlungen schon vorhanden und über die Insel verteilt und müssten nicht erst gegründet werden. Housing soll ein wichtiges Feature in New World werden.

Ziel der Konfrontation ist die Ressource „Azoth“, ein Mineral, das in der Erde liegt, und übernatürliche Fähigkeiten verleiht. Welche genauen Auswirkungen der Besitz von Azoth auf den Spielstil hat, ist im Moment noch offen. Es wäre etwa vorstellbar, dass mit „Azoth“ übernatürlich Fertigkeiten der Spieler freigeschaltet werden.

Es macht den Eindruck, dass Kampf- und Craftingfertigkeiten in New World wichtig werden. Der Fokus liegt stark auf Begriffen wie „Siedeln“, „ein Zuhause aufbauen“, „erkunden und erobern“, aber auch auf „Kämpfen“ und „Angriffe zurückschlagen.“

Das Entwickler-Tagebuch beantwortet sicher einige Fragen, wirft aber auch neue Fragen im Detail auf.

Mehr von New World werden wir sicher in den nächsten Monaten erfahren. Eine Beta von New World ist für den April 2020 geplant, der Release bereits für Mai 2020. Die Entwickler haben zugesichert, dass bis dahin, die wichtigsten Fragen zu Gameplay, Systemen und Mechaniken beantwortet sind.