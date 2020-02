MMO New World setzt auf 3 Spieler-Fraktionen wie ESO – Das sind sie

In New World könnt ihr euch einer von drei Fraktionen anschließen, die sich jedoch deutlich unterscheiden. Wir von MeinMMO haben mit den Entwicklern gesprochen und verraten euch welche Unterschiede es gibt und was Amazon tut, um eine Balance zwischen den Fraktionen herzustellen.

Was sind das für Fraktionen? In New World stehen euch drei Fraktionen zur Auswahl, die sich in ihrer Geschichte und ihrem Spiel-Stil deutlich unterscheiden. Einer davon könnt ihr euch ab Level 10 dauerhaft anschließen:

Marauder

Covenant

Syndicate

Durch den Beitritt zu einer solchen Fraktion nehmt ihr nicht nur am Territorien-Krieg teil, sondern verändert auch leicht euer Spiel-Stil und eure späteren Belohnungen. Laut Game Director Scot Lane soll es jedoch keine spielerischen Nachteile zwischen den drei Gruppierungen geben.

Kriege zwischen den Fraktionen sollen besonders viel Spaß machen

Woher stammen die Informationen? Unsere Autorin Leya Jankowski war zu Gast bei Amazon und konnte dort exklusiv New World anspielen und ein Interview führen.

In einem Bericht beschreibt sie euch, was sie vor Ort erlebt hat. In diesem Artikel haben wir alle Informationen zu den Fraktionen zusammengefasst.

Die Unterschiede zwischen den Fraktionen

Das sind die Marauder: Die Marauder erinnern ein wenig an Piraten. Sie lieben die Freiheit mehr als die Macht und sind stark und legen Wert auf viel verursachten Schaden.

Entsprechend bekommt ihr Vorteile beim Verursachen von Schaden, wenn ihr euch den Marauder anschließt.

Das sind die Covenant: Die Covenant erinnern an Kreuzritter. Sie sind gepanzerte Kämpfer, die gegen das Böse auf der Insel Aeternum kämpfen. Die Fraktion nimmt dabei die Rolle der puristischen Helden ein.

Als Besonderheit erhaltet ihr als Mitglied der Covenant Zugriff auf mehr schwere Rüstungen im Endgame, was auch zur Fraktion passt, da sie gerne selbst an der Front kämpfen.

Das sind die Syndicate: Bei den Syndicate sammeln sich die Alchemisten und Magier von New World. Scot Lane beschreibt sie als eine Art „alternative Version von Isaac Newton“.

Als Mitglied der Syndicate bekommt ihr verstärkt Zugriff auf Tränke aller Art, die Einfluss auf das Gameplay nehmen sollen.

New World bietet verschiedene Spiel- und Kampfstile

Wie bekommt man die Belohnungen der Fraktionen? Um euch die jeweiligen Belohnungen der Fraktionen zu verdienen, müsst ihr eure Reputation in dieser verbessern.

Dies gelingt euch, in dem wir Quests und Missionen für die Fraktion ausführt. So erhaltet ihr Zugriff auf besondere, fraktionsbezogene Gegenstände. Scot Lane sagt dazu:

Die Reputation kannst du dann für Güter eintauschen, die nur deine Fraktion besitzt. So hast du Zugriff auf Dinge, die andere Fraktionen nicht haben. Sie sind alle gleich gut, es gibt keine Vor- und Nachteile. Es kommt eher darauf an, was dir besser gefällt. Scot Lane

MMO New World stellt Siedlungen vor, die ihr ausbauen und verteidigen könnt

Amazon möchte Populations-Probleme verhindern

Was tut Amazon für ausgeglichene Fraktionen? In vielen PvP-Spielen kommt es zu dem Problem, dass eine Fraktion die anderen dominiert. Das möchte New World verhindern, weil die PvP-Kriege um Festungen einen wichtigen Inhalt des MMOs darstellen.

Dazu bedienen sie sich gleich mehrerer Systeme:

Die Unterschiede in den Stilen der Fraktionen sollen dazu führen, dass Spieler sich auch aus Überzeugung einer Gruppe anschließen und nicht nur aufgrund der Größe.

Es wird zum Launch ein Underdog-System geben, durch das die Aktionen von kleineren Fraktionen mehr Gewicht haben sollen.

Durch das „Influence-Race“ müssen Fraktionen Einfluss sammeln, wenn sie ihr Territorium vergrößern und Kriege erklären wollen. Wie viel Einfluss eine Fraktion gewinnt, kann gesteuert und verändert werden.

Durch die Tatsache, dass sich drei Fraktionen bekämpfen, sollen sich die beiden schwächeren gegen die starke Fraktion verbünden können, falls diese dominiert.

Kämpfe um Festungen werden auch Belagerungswaffen ausgetragen

Wie war die Population während der Tests? In den Tests schien es keine größeren Probleme in Bezug auf die Population gegeben zu haben:

Anhand unserer bisherigen Daten können wir sehen, dass das [eine Unausgeglichenheit] bisher nicht der Fall war. Wir haben gesehen, dass die Verteilung sogar nahezu perfekt war. Du kannst deine Fraktion nicht mehr ändern, sobald du drin bist. Darum lassen wir die Spieler vorher wissen, wie viele Leute in einer Fraktion sind. Ich glaube aber, dass die meisten Spieler nicht in die größte Fraktion gehen würden, sondern sich für eine der anderen beiden entscheiden. Scot Lane – Game Director

Was sagt ihr zu den verschiedenen Fraktionen? Welche ist für euch am interessantesten?