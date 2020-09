Trotz einiger Macken: Warum Amazons New World ein echtes MMO-Juwel ist

Genre: MMO | Entwickler: Amazon Games Studios | Plattform: PC | Release: 2021

New World veranstaltete Ende August ein Preview-Event, bei dem viele Spieler das neue MMO ausprobieren konnten. Auch die MeinMMO-Redakteuere Alexander Leitsch und Leya Jankowski haben die Welt Aeternum betreten und fassen hier ihre Erfahrungen für euch zusammen.

Was macht New World aus? Ursprünglich wurde New World als Sandbox-Survival-MMO entwickelt, das seinen Fokus voll auf das PvP legt. Inzwischen jedoch stehen die PvE-Inhalte stärker im Fokus, PvP in der offenen Welt hingegen ist nun optional und spielt vor allem in den instanziierten Festungskämpfen eine Rolle.

Ob der Wechsel hin zu mehr PvE-Inhalten dem Spiel wirklich guttun würde, war lange ungewiss. Immerhin befand sich New World in einer Alpha, bei der die Spieler eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen mussten.

Das aktuelle Preview-Event bot die Chance, sich das Spiel genauer anzusehen und endlich auch über die Erfahrungen zu sprechen. Und trotz einiger Macken konnte uns New World überzeugen, zumindest vorerst.

Wenn ihr mehr über New World und seine Inhalte erfahren möchtet, schaut in die MeinMMO-Übersicht zum Spiel . Dort findet ihr alle Infos zu PvE, PvP, der Story und dem Gameplay des Spiels.

Die ersten Schritte, das PvE und die Quests in New World

Ein freundlicher Einstieg: In New World beginnt ihr euer Abenteuer mit der Charaktererstellung. Die fällt, vor allem im Vergleich zu anderen MMOs, eher schwach aus. Ihr habt die Wahl zwischen einem männlichen und einem weiblichen Charakter, sowie einigen Optionen für das Aussehen wie Frisuren, Hautfarbe oder Gesichtsbehaarung.

Richtig in die Tiefe geht der Editor nicht. Detail-Anpassungen an Körperformen und Proportionen wie in Black Desert gibt es hier nicht.

Die Einstellungen bei Charakteren sind überschaubar. Beim Körperbau wird nur zwischen männlich und weiblich unterschieden.

Mit eurem frisch erstellten Charakter landet ihr nach einer Intro-Sequenz an einem Strand in Aeternum, der Spielwelt von New World. Dort werdet ihr direkt von einem der Verderbten attackiert. Dabei handelt es sich um die feindliche NPC-Fraktion, die von dem Mineral Azoth auf der Insel verdorben wurde und euch im gesamten Spiel begegnen wird.

In den ersten Minuten lernt ihr das Kampfsystem kennen. Schritt für Schritt müsst ihr angreifen, blocken, ausweichen oder fester Zuschlagen.

New World verzichtet auf Klassen, sondern lässt eure Ausrüstung den Spiel-Stil bestimmen. So hat jede Waffe einen Skill-Tree, den ihr leveln und über den ihr neue Fertigkeiten freischalten könnt. Auf das Kampfsystem werden wir im Verlauf noch genauer eingehen.

Im Tutorial lernt ihr direkt alles Wichtige rund um den Kampf.

Quests und die Eintönigkeit: Die erste Zeit verbringt ihr damit, Quests zu erledigen, Verderbte zu töten und euch mit dem Sammel-System vertraut zu machen. Das Spiel gibt euch die Aufgabe eine Waffe herzustellen und bestimmte Orte auszukundschaften.

Doch schon in den ersten Leveln stellt sich eine gewisse Eintönigkeit bei den Quests ein, die, je länger man spielt, immer schlimmer wird. Während man zu Beginn wenigstens noch ein bisschen Variation erlebt, bestehen die Quests ab Stufe 8 im Prinzip nur noch daraus, X Gegner zu töten und X Truhen zu öffnen. Lediglich der Ort und die Zahlen unterscheiden sich.

Die schlimmste Erfahrung haben wir beim Azoth-Stab gemacht. Dieser Gegenstand wird für die späteren PvE-Events in der offenen Welt wichtig und kann wahlweise gekauft oder über eine Quest-Reihe bekommen werden. Und diese Quest-Reihe tat richtig weh.

So sehen die typischen Quests aus, die ihr in New World derzeit erledigen könnt.

Über mehr als 3 Stunden Spielzeit erledigt man immer wieder die exakt gleiche Aufgabe: Töte Gegner, öffne Truhen. Jedoch liegen die Orte dafür extrem weit auseinander und nicht in logischer Reihenfolge. Darum lauft ihr von Norden nach Süden, wieder nach Norden und nochmal nach Süden.

Das ungeschickte dabei ist, dass die Herstellung des Azoth-Stabs eigentlich sehr leicht Abwechslung in die langweiligen Quests bringen könnte:

Man könnte Materialien sammeln und den Stab über das Crafting herstellen. Das Crafting ist ein wichtiges Element im Spiel, wird aber in Quests gar nicht berücksichtigt.

Man hätte den Stab nach der Herstellung beispielsweise an besonderen Orten aufladen können. Diesen Orten hätte man ein wenig Lore spendiert und trotz der Laufwege hätte sich diese Quest anders als der Rest angefühlt.

Stattdessen jedoch erzählt das Spiel die Geschichte so: Wir setzen den Stab aus Dingen zusammen, die wir in den Truhen der Gegner gefunden haben. So wie wir quasi alles in diesen Truhen finden.

Eine der Hauptbeschäftigungen beim Questen: Das Öffnen der Truhen.

Die Stärken liegen im Miteinander: Zwar sind die Quests in New World sehr eintönig, doch haben die Entwickler darauf geachtet, dass die Spieler sogar ohne Gruppen gut zusammenarbeiten können.

Jede Kiste erscheint für jeden Spieler, man kann sich also nichts wegnehmen. Zudem genügt ein Treffer auf den Gegner, um Loot und Fortschritt für die Quest zu bekommen. Auch hier spielt es keine Rolle, wer den Gegner zuerst angegriffen hat.

Zudem bieten die Breschen, Events in der offenen Welt, eine gute Abwechslung. Dort erscheinen plötzlich Verderbte, die ihr ausschalten müsst. Diese Events sind meist für Gruppen ausgelegt und machen zumindest in den ersten Runden richtig viel Spaß. Dort kann man sich super anderen Spielern anschließen und eine Bresche nach der anderen abschließen. Manche nutzen diese Events sogar, um schnell auf das Max-Level zu grinden.

Das Kampfsystem hat so viel Potential, aber…

Wie funktionieren die Kämpfe in New World? Das MMO setzt auf ein Kampfsystem, das an Dark Souls erinnert. Ihr müsst aktiv euer Ziel anvisieren, zuschlagen, blocken und ausweichen. Ihr könnt dabei nur 3 Fertigkeiten pro Waffe nutzen.

Dafür bietet New World insgesamt 3 Waffen-Sets, durch die ihr frei durchwechseln könnt. Das bietet viel Dynamik in den Kämpfen.

Durch das Gewichts-System in der Ausrüstung könnt ihr selbst bestimmen, wie viel Defensive ihr haben wollt. Je schwerer die Ausrüstung, desto schwächer werden eure Ausweichrollen oder Kletter-Fähigkeiten.

Je schwerer die Rüstung, desto mehr Defensive habt ihr. Gleichzeitig wird aber eure Beweglichkeit eingeschränkt.

Warum ist das so gut? Das Kampfsystem ist sehr strategisch. Durch die teils langen Animationen muss man sich genau entscheiden, wann man zuschlägt und wann blockt oder ausweicht. Timing und Erfahrung spielen eine wichtige Rolle. Auch die wenigen Fertigkeiten sorgen dafür, dass sie klug eingesetzt werden müssen.

Während das Kämpfen anfangs sehr zäh und anstrengend ist, haben wir uns mit der Zeit immer mehr in das Kampfsystem verliebt. Besonders im PvP machen die Duelle 1-gegen-1 richtig Spaß.

Allerdings ist das Kämpfen bei Weitem noch nicht ausgereift.

Wo liegen die Probleme? Immer wieder kommt es in New World zu leichtem „Desync“, also man hat eigentlich das Gefühl den Gegner zu treffen, der ist aber anscheinend schon an einer anderen Stelle und der Angriff geht ins Leere.

Zudem hat das Spiel ein großes Problem mit dem „Stun-Lock“. Wann immer man getroffen wird, taumelt der Charakter leicht und kann selbst keine Aktion ausführen. Wird man nun von vielen Gegnern geschlagen, halten sie einem permanent in diesem Zustand. Besonders im PvP kann das frustrierend sein, wenn man gegen eine Überzahl von Gegnern kämpft.

Umgekehrt ist das Kampfsystem durch die langen Animationen aber auch nicht darauf ausgelegt, einen flüchtenden Spieler einzuholen. Wer schnell reagiert, kann wegsprinten oder sich mit dem Lebensstab teleportieren. Das ist eine der Waffen in New World, die einen starken Teleport-Skill hat. Dieser Teleport ist übrigens ein großes Problem, wenn es um Open-World-PvP geht, da man Gegner mit Lebensstab eigentlich nie einholen kann.

In New World habt ihr 3 Waffen-Sets, doch alle teilen sich einen gemeinsamen Cooldown bei den Fertigkeiten.

Ein weiteres persönliches Problem sehen wir in den globalen Wiederaufladezeiten von Fertigkeiten. Nutzt ihr beispielsweise den Angriff auf der Taste „Q“ mit dem Schwert, ist der Angriff „Q“ auch nach dem Waffenwechsel auf Cooldown. Das kann mitunter sehr komische Formen annehmen.

Manche Fertigkeiten haben eine Wiederaufladezeit von wenigen Sekunden, andere sogar von Minuten. Wenn man also den langen Cooldown nutzt, wird auch die Fertigkeit mit kurzem Cooldown so lange deaktiviert. Das passt überhaupt nicht zum Spiel und reduziert zudem den Anreiz seine Waffen innerhalb des Kampfes zu wechseln.

Zudem bieten die einzelnen Skill-Trees bei den Waffen nur wenig Abwechslung. Auch die Zahl der verschiedenen Waffen ist überschaubar. Es gibt:

Schwert und Schild

Eine Axt, die je nach Skill-Tree im Nahkampf oder Fernkampf genutzt wird

Hammer

Bogen

Muskete

Lebensstab für Heilung

Feuerstab für Schaden

Bei der Vielfalt könnte bis zum Release durchaus noch nachgelegt werden.

Diese Waffen gibt es derzeit in New World.

Crafting und Spielwelt sind zwei große Stärken von New World

Wie funktioniert das Crafting? Ein weiterer Pluspunkt bei New World ist das Crafting-System. Das teilt sich in drei Bereiche auf:

Sammeln – Beispielweise Holz oder Erz

Veredeln – Die Holzstämme zu Holzplanken verarbeiten

Herstellen – Aus den Planken Möbel für das Housing oder Griffe für Schwerter herstellen

Ein Spieler kann dabei jede Disziplin erlernen und meistern. Das System ist intuitiv und leicht verständlich, kostet jedoch viel Zeit.

Die verschiedenen Crafting-Disziplinen in New World.

Doch das Crafting ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Immerhin werden die besten Ausrüstungen darüber hergestellt. Wer das Crafting nicht meistern möchte, muss im Handelsposten kaufen, was andere Spieler hergestellt haben – und das zu deutlich höheren Preisen.

Beim Crafting macht vor allem das Sammeln richtig viel Spaß. Das liegt an den wirklich gut gelungenen Soundeffekten und auch der wunderschönen Spielwelt, die man dabei erkundet.

Was macht die Spielwelt so gut? Grafisch gehört New World zu den besten MMOs überhaupt. Die Welt ist bunt, reich an Pflanzen und bietet viele schöne Animationen, wie die Bäume, die im Wind wehen, oder die Lagerfeuer, die überall brennen.

Hinzu kommt der sehr gelungene Wechsel aus Tag und Nacht, bei dem sich sogar der Stand der Sonne ständig verändert und so alle Inhalte der Welt immer neue Schatten werfen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Einen Einblick in die Welt von New World gewährt euch das Video von A Rapskillian Channel. Der ist in einer Stunde quer durch die gesamte Spielwelt gelaufen.

Untermalt wird das alles mit einem schönen Soundtrack und vielen Soundeffekten. Gerade beim Sammeln fühlt sich das Hacken der Bäume oder das Schlagen mit der Spitzhacke richtig gut an. Auch, dass man die Geräusche anderer Sammler in der Entfernung hört, ist eine Kleinigkeit, die die Welt stimmig macht.

Aeternum lädt zum Erkunden und Entdecken ein. Doch leider hat die Spielwelt zu wenig Inhalte, um dieses Erkunden auszuleben.

Was stört an der Spielwelt? So wunderschön die Welt auch ist, sie fühlt sich mit der Zeit irgendwie leer und eintönig an. Viele Orte und besonders die Siedlungen im Spiel sehen nahezu gleich aus. Auch die Kreaturen, die man bekämpft, sind fast überall identisch. Entweder sind es Tiere, wobei es anscheinend nur wenig unterschiedliche Arten in Aeternum gibt, oder es sind die Verderbten.

So farbenfroh sehen Siedlungen in New World aus.

Zudem gibt es einfach wenig Spannendes zu entdecken. Zwar gibt es verschiedene „Landmarks“, die man aufdecken kann, aber es fehlen Anreize dazu, wie Lore, Erfolge oder einfach ein Nebel, der sonst über der Karte liegen würde und dann verschwindet.

Man hat zwar eine wunderschöne offene Welt, aber sie fühlt sich nicht richtig genutzt an, auch was die Lore angeht. Die wird lediglich in kleinen Tagebuchseiten erzählt, von denen einige beim Test noch nicht gefüllt waren. Hier könnte sich Amazon ein Beispiel an Fallout 76 nehmen, das seine Geschichte wunderbar in der offenen Welt erzählt.

Die Fortbewegung: In New World könnt ihr zwar sprinten und klettern, aber nicht schwimmen und springen. Letzteres stört immer wieder bei der Fortbewegung in der Spielwelt, denn dadurch sind stellenweise riesige Umwege nötig. Zwar schwingt sich der Charakter über viele Hindernisse, sodass ihr nicht an Felsen oder Zäunen hängen bleibt, aber hin und wieder müsst ihr trotzdem Objekte umgehen, die eigentlich gar nicht so groß sind.

Zudem gibt es in dem MMO derzeit keine Mounts, auch wenn die bei den sehr langen Laufwegen nützlich wären:

Amazon, bringt BITTE Mounts zu New World – Ich brauche sie dringend

PvP und das Endgame

Was ist eigentlich mit PvP? Um das PvP in New World zu erleben, müsst ihr euch für eine der 3 Fraktionen entscheiden. Die Quests dafür gibt es rund um Stufe 11.

Nach dem Beitritt zu einer Fraktion habt ihr derzeit zwei Möglichkeiten, um PvP zu erleben:

Entweder ihr aktiviert es in der offenen Welt. Dann können euch alle Spieler, die ebenfalls PvP aktiv haben, angreifen.

Oder ihr nehmt an einem Krieg um eine Festung teil. Falls ihr noch nicht Level 60 erreicht habt, werdet ihr für dieses Event hochgestuft, habt jedoch je nach Level keinen Zugriff auf alle Waffen-Fertigkeiten oder alle 3 Waffensets.

Beide Systeme haben derzeit jedoch ihre Probleme:

In der offenen Welt hatten meist nur hochstufige Charaktere oder Spieler, die in Gruppen unterwegs waren, PvP aktiv. Als Low-Level-Charakter bestand die ständig die Gefahr sofort getötet zu werden.

Die PvP-Kriege finden nur zu bestimmten Zeiten statt. Wer da nicht kann, hat Pech gehabt. Zudem wollten meist mehr Spieler an einer Belagerung teilnehmen, als Plätze vorhanden waren.

Trotzdem machen die Belagerungen von Festungen richtig Spaß. Das haben wir bereits bei dem Anspiel-Event im August bemerkt, als wir mit einem Charakter der Stufe 60 zusammen mit Entwicklern an einem Krieg teilgenommen haben.

Bei einem Krieg gilt es zuerst Punkte außerhalb der Festung zu erobern. Danach können die Tore mit Belagerungswaffen gesprengt werden. Zu guter Letzt muss der Kern der Festung eingenommen werden.

Das Problem mit den Fraktionen: Während man sich in New World zwar einer Fraktion anschließen muss, bekommt man von der Rivalität nahezu nichts mit. Das liegt daran, dass New World sich stärker vom PvP-Gedanken entfernt hat.

Habt ihr PvP in der offenen Welt deaktiviert, arbeitet ihr mit allen Spielern zusammen. Da spielt die Fraktion keine Rolle. Auch in den Siedlungen erhaltet ihr immer Quests, egal ob die Siedlung zu euch gehört oder nicht. Selbst das Housing kann in „feindlichen Siedlungen“ fortgesetzt werden.

Das macht die Fraktionen derzeit eigentlich sinnlos. Lediglich bei den Kämpfen um die Festungen spielen sie eine Rolle, wobei man auch hier den Kampf zwischen allen Kompanien ermöglichen könnte und das System dann ohne Fraktionen funktionieren würde.

Wie sieht das Endgame in New World aus? Wir haben das Endgame von New World während der Preview nicht erreichen können, aber dafür mit einigen Spielern gesprochen, die bereits Level 60 waren.

In der derzeitigen Version von New World gibt es die folgenden Endgame-Inhalte:

Wahlweise nehmt ihr an Schlachten um die Festungen teil. Das geht im PvP oder ab Stufe 50 auch in einer PvE-Version.

Es gibt weitere Bresche-Events für hohe Stufen.

Ihr könnt den Spriggan, einen Boss in einer instanziierten Arena, besiegen. Dabei handelt es sich um eine Art Mini-Raid für 5 Spieler.

Zudem spielt das Crafting eine Rolle, das gelevelt werden muss, bis man an die T5-Ausrüstung, die beste im Spiel, kommen kann.

Hat man jedoch einmal die beste Ausrüstung bekommen, erreicht man einen toten Punkt. Die PvP- und PvE-Kämpfe um die Festungen finden nämlich nur zu bestimmten Zeiten statt. Außerhalb dieser Zeiten bietet New World in seinem jetzigen Zustand keine lohnenswerten Inhalte.

Das ist der Spriggan, der derzeit in den Arenen bekämpft werden kann.

Zwar kann man weiter den Boss in der Arena oder Mobs in der offenen Welt verkloppen, aber das kostet am Ende nur Haltbarkeit der Ausrüstung. Im reddit berichten Spieler davon, wie frustriert sie sind, im Endgame graue Ausrüstung zu bekommen, mit der sie nichts anfangen können.

Allerdings sind Mid- und Endgame-Inhalte einer der Hauptgründe, warum der Release von New World bis 2021 verschoben wurde.

Was möchte New World eigentlich für ein Spiel sein?

Ist New World jetzt ein Spiel für PvE- oder PvP-Fans? Derzeit hat man das Gefühl, dass New World noch nicht so richtig weiß, wo es hingehört. Die PvE-Inhalte bilden ein solides Fundament, aber darauf aufgebaut gibt es bisher wenig zu entdecken:

Die wunderschöne Spielwelt ist zwar da, wird aber nicht genutzt.

Quests sind zwar da, aber sie sind zu eintönig.

Die Welt-Events sorgen für Abwechslung, laufen aber für sich immer exakt gleich ab.

Das Crafting ist gut, aber es fühlt sich nicht so an, als wäre es sinnvoll mit den anderen Inhalten verknüpft.

Die gleichen Probleme haben aber auch die PvPler:

Es gibt optionales PvP in der offenen Welt, aber es wird kaum genutzt. Die Anreize fallen derzeit zu klein aus, um das Risiko einzugehen.

Die Kriege im Endgame haben ihren Reiz, finden aber zu unregelmäßig statt, um sich ausschließlich damit zu beschäftigen.

Es gibt kaum Rivalität zwischen den Fraktionen.

Aktuell möchte New World viele Spieler gleichzeitig bedienen, hat aber keine Spielergruppe im klaren Fokus. Die Grundsteine für alle Bereiche sind gelegt und das Spiel fühlte sich nach einer wirklich guten Alpha an. Jetzt gilt es bis 2021 daraus ein gutes MMO zu formen.

New World ist ein MMO-Juwel, aber braucht noch ordentlich Schliff

New World hat in dieser Preview besonders mit der schönen und stimmungsvollen Grafik, einem interessanten Kampfsystem, gutem Crafting und dem sozialen Aspekt geglänzt. Damit sind die Grundsteine für ein richtig gutes MMO gelegt.

Allerdings fehlt vielen dieser Inhalte der letzte Schliff, um sie wirklich gut umzusetzen. Einige andere Aspekte, wie die Quests oder das Endgame, brauchen hingegen noch einiges an Arbeit.

Pro Wunderschöne Spielwelt

Gutes Sammel- und Crafting-System

Das Kampfsystem hat viel Potential

Das Spiel legt Wert auf Zusammenarbeit, man kann sich nichts wegnehmen

Die Kriege im Endgame machen richtig Spaß Contra Das Quest-System ist eines der schwächsten überhaupt

Das Kampfsystem braucht einige Anpassungen

Die Fraktionen fühlen sich nicht bedeutend an

Ob das Spiel langfristig binden kann, ist derzeit ungewiss

Mehr Spaß, je länger ich spiele Im Preview-Event habe ich über 40 Stunden New World gespielt und je länger ich in dem Spiel unterwegs war, desto mehr habe ich das Kampfsystem, trotz aller Makel, zu schätzen gelernt. Darin, und in der Optik und dem Aufbau der Spielwelt, finde ich New World derzeit bärenstark. Durch die Quests hingegen habe ich mich stellenweise sehr gequält, bis auch ich am Ende zu Farmen der Welt-Events übergegangen bin. Sollte New World viele PvE-Fans ansprechen wollen, herrscht hier dringend Nachholbedarf. Sehr gut könnte ich mir ein System wie mit den Herzen in Guild Wars 2 vorstellen, die quasi wie Quests funktionieren, jedoch eingebettet in die offene Welt und mit flexiblen Aufgaben. Die würden gut in das Design von New World passen. Doch egal was bis 2021 passiert und welche Änderungen Amazon noch vornimmt, ein klassisches Themepark-MMORPG wird New World nicht werden. Doch das muss es auch gar nicht. Ich bin nach dem Preview-Event jedenfalls deutlich positiver eingestellt und werde das MMO tatsächlich vermissen, wenn die Preview vorüber ist. Umso mehr freue ich mich schon jetzt auf die Beta 2021. Alexander Leitsch

MMORPG-Experte bei MeinMMO