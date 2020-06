New World: Wer eine dicke Rüstung trägt, hat auch Nachteile

Im MMO New World von Amazon werdet ihr viel Zeit mit dem Sammeln von Items verbringen. Denn die verschiedenen Nahrungsmittel, Rüstungen, Tränke und Waffen haben komplexe Eigenschaften. Wie das alles funktioniert und warum ihr mit dicken Rüstungen nicht nur Vorteile habt, erfahrt ihr hier.

Was hat es mit den Rüstungen auf sich? In Amazons kommenden MMO New World gibt es ein besonderes System für Rüstungen. Denn statt die Rüstungen an Klassen oder Heldentypen zu binden, könnt ihr eure Rüstungsteile frei bestimmen. Es gibt da drei Kategorien:

Leichte Rüstung, die nur geringen Schutz gegen körperliche Angriffe bietet

Mittlere Rüstung für durchweg moderateren Schutz

Schwere Rüstung, die viel physischen Schaden abhält

Wer sich also dick panzert, bekommt weniger physischen Schaden ab. Doch wenn ihr in Vollplatte rumlauft, sei ihr langsamer und wenig beweglich. Ausweichen wird schwer, ihr müsst euch voll auf eure Schadensreduktion verlassen und Elementarschaden wird von schwerer Rüstung weniger gut geblockt.

Doch ab wann bestimmt das Spiel, dass man schwerfällig ist? Das hängt vom Gesamtgewicht der Rüstung ab. Es ist also völlig in Ordnung, ein oder zwei Rüstungsteile der Kategorie „schwer“ zu tragen, solange das Gesamtgewicht noch im Bereich „Leicht“ liegt. Wer also gerne herumtüftelt und mini-maxt, bekommt am Ende seine Wusch-Ausrüstung. Und selbst wenn das Gewicht am Ende doch zu hoch ausfällt, bietet euch New World noch Lösungen: Manche Effekte von Rüstungen können nämlich das Gewicht senken.

Item-Lotterie wie in MMORPGs üblich

Wie funktionieren Ausrüstungs-Items? Neben Rüstungen gibt es in New World noch Waffen und Schmuckstücke. Die funktionieren so:

Alle Items kommen in 5 Seltenheitsgraden: Gewöhnlich, Ungewöhnlich, Selten, Episch und Legendär. Es werden die in MMORPGs üblichen Farbcodes benutzt.

Ab der Stufe „ungewöhnlich“ haben Items je einen Effekt, der zufällig ausgewürfelt wird, wenn das Item droppt. Je höher die Seltenheit, desto mehr Effekte hat ein Item.

Manche Waffen und alle Schmuckstücke haben einen Edelsteinslot, der weitere Eigenschaften verleiht.

Legendäre Items haben feste Werte und Eigenschaften, die immer gleich und nicht dem Zufallsprinzip unterworfen sind

Auch in New World gibt es die altbekannten MMO-Farbcodes.

Nahrung, Waffenbeschichtungen und Tränke

Daum solltet ihr immer was essen: New World sollte erst ein Survival-Spiel werden, bevor es zu einem MMO umgemodelt wurde. Daher müsst ihr nicht essen, um zu überleben, doch Futter erhöht eure Überlebenschancen dennoch. Denn Nahrung bewirkt:

Eine sofortige Heilung

Eine langanhaltende Regeneration

Eine Erhöhung eurer Konstitution, was weitere Lebenspunkte bringt

Manche Nahrungsmittel geben weitere Boni, beispielsweise bekommt ihr durch den Genuss saftiger Steaks Boni gegen wilde Tiere.

So funktionieren Tränke: Tränke und Tinkturen haben ebenfalls interessante Eigenarten:

Tränke bieten langanhaltende Effekte, beispielsweise Boni gegen bestimmte Schadensarten

Tinkturen erzeugen sofortige Effekte, beispielsweise Heilung oder Beendigung von negativen Zuständen

Das hat es mit Waffenbeschichtungen auf sich: Diese Items sind eine Art Gift, das ihr auf eure Waffen auftragt. Sie wirken dann eine bestimmte Zeit oder bis ihr die Waffe wieder wegsteckt. Jede Beschichtung gewährt euch Boni gegen eine bestimmte Sorte von Kreatur. Ihr solltet also euch klug auf die jeweilige Situation vorbereiten und die richtige Beschichtung einpacken.

Der Release von New World wurde verschoben und das Spiel wird noch bis Juli in der Alpha bleiben. Es gibt allerdings Methoden doch noch dort einzusteigen. In unserem Artikel zur Alpha von New World erklären wir, wie ihr womöglich noch an Keys kommt und vor dem Release Amazons neues MMO-Game testen könnt.