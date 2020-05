Das MMO New World von Amazon hat den Start der Beta und den Release erstmal verschoben. Doch die geschlossene Alpha läuft weiterhin. Wir verraten euch, wie ihr derzeit an einen Alpha-Key für die Tests kommen könnt.

Wie steht es derzeit um New World? Eigentlich sollte im April die Beta zu New World starten und das MMO endlich die geschlossene Test-Phase verlassen. Doch durch den Coronavirus verschiebt sich der Start der Beta auf Juli und der Release sogar auf August 2020.

Wer derzeit einen Blick auf die Inhalte von New World werfen will, ist auf einen Zugang zur Alpha angewiesen. Denn der Test des Spiels steht derzeit noch unter NDA und Amazon selbst zeigt nur vereinzelt Gameplay zum Spiel.

Doch der Beitritt zur Alpha ist noch immer möglich. Dafür braucht ihr zwar Glück, doch inzwischen habt ihr immerhin mehrere Möglichkeiten, um in die geschlossenen Tests zu kommen.

Der Kampf um die Festungen ist das Hauptmerkmal von New World.

Wöchentliche Giveaways und offizielle Einladungen

Wie kommt man an einen Alpha-Key? Derzeit gibt es zwei Wege, um in die Alpha von New World zu kommen, doch bei beiden seid ihr auf Glück angewiesen:

Zum einen könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite anmelden. Dazu benötigt ihr lediglich einen Amazon-Account.

Zum anderen finden regelmäßig Giveaways über die sozialen Medien statt.

Die Einladungen über die offizielle Webseite finden in Wellen einmal pro Woche statt.

An jedem Mittwoch startet ein Giveaway bei Twitter, das bis Freitag läuft und 10 glücklichen Spielern einen Alpha-Key beschert.

Achtet dabei darauf, dass ihr beim deutschen oder französischen Twitter-Account teilnehmt. Die beiden verlosen Keys für EU, während die vom englischen Account nur in Nordamerika verwendet werden können.

Bekommen Vorbesteller einen garantierten Zugang? Vorbesteller bekommen zwar einen garantierten Zugang zur Beta im Juli, jedoch nicht zur Alpha.

Sie landen jedoch automatisch im Pool für die Verlosungen über die offizielle Webseite.

Neben den PvP-Schlachten sorgt die dunkle und bedrohliche Welt von Aeternum für Aufmerksamkeit bei den Spielern.

Wo finde ich weitere Informationen zu New World? Alle offiziellen News zum MMO, aber auch Kolumnen und sogar einen Anspielbericht findet ihr auf unserer New World Themenseite.

Derzeit wird viel über das MMO diskutiert, weil es einige angebliche Tester gibt, die sagen, dass sie auch ohne Corona mit einer Verschiebung gerechnet haben. So soll New Word noch sehr unfertig wirken.

Einige bedenken und Wünsche zu New World habe ich, Alexander Leitsch, in einer Kolumne auf MeinMMO geteilt.