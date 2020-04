New World verschiebt Release – kommt erst im August

Amazon hat heute, am 9. April, bekannt gegeben, dass sich der Release vom MMO New World verschieben wird. Der neue Termin liegt nun einige Monate im August.

Was wurde bekannt gegeben? In einer Video-Nachricht richtete sich Game Director Scot Lane an die Community des MMOs. Er gab darin bekannt, dass sich der Release von New World verschieben wird.

Der neue Termin liegt nun am 25. August. Ein Grund dafür ist die derzeitige Arbeit im Home-Office, bedingt durch den Coronavirus.

MMO macht Fortschritte, aber es dauert

Wie steht es derzeit um New World? Wie Scot Lane berichtet, macht New World derzeit zwar gute Fortschritte, doch das Spiel sei sehr ambitioniert und darum verzögere sich derzeit der Release.

Um das bestmögliche Erlebnis für die Spieler zu kreieren, wird die Veröffentlichung nach hinten geschoben.

Spieler haben Verschiebung erwartet: Die Verschiebung von New World haben viele Spieler und auch einige Leser bei MeinMMO bereits erwartet. So war offiziell eine Beta für April angekündigt, doch bisher gab es keine Informationen, wann diese genau starten sollte.

Einige schlossen bereits aus diesen fehlenden Informationen und der derzeitigen Situation mit dem Virus, dass sich der Release verzögern könnte. Schließlich traf es auch schon die Erweiterung Greymoor von ESO und The Last of Us Part II.

Doch auch die stellenweise noch unfertigen PvE-Inhalte, die im Februar präsentiert wurden, führten bereits dazu, dass die Spieler Zweifel an dem ursprünglichen Release-Termin im Mai hatten.

Wie geht es weiter? Die aktuell laufende Alpha zu New World soll weiterhin fortbestehen. In der Zeit von jetzt bis zum Release im August soll es weitere Details und auch den Start der Beta geben.

Wann dies genau der Fall sein wird, ist derzeit unbekannt.