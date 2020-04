Das nächste große Update für das MMORPG The Elder Scrolls Online soll die Erweiterung Greymoor werden. Doch die verzögert sich durch den Coronavirus und die Arbeit im Home-Office leicht. Es ist nicht der erste Titel, der dadurch später erscheint.

Was ist passiert? In einer Nachricht an die Community sprach Game Director Matt Firor über den Release der neuen Erweiterung Greymoor. Er verriet den Spielern, dass sich das Update 26 und damit Greymoor um ungefähr eine Woche im Vergleich zum ursprünglichen Release-Plan verzögern.

Ursprünglich sollte die Erweiterung am 18. Mai für den PC erscheinen. Dies wird sich voraussichtlich auf die Woche vom 25. bis zum 30. Mai verzögern.

Der Test-Server hingegen soll nicht von der Verzögerung betroffen sein. Dieser startet wie geplant am 20. April.

ESO-Fans warten gespannt auf Greymoor, die Skyrim-Erweiterung. Ein Vampir-Fürst ist dabei der große Bösewicht.

Greymoor verzögert sich, auch auf Konsole

Was ist der Grund für die Verzögerung? Die Verspätung der Erweiterung wird damit begründet, dass sich durch die Änderung auf das Home-Office alles etwas verzögert.

Es sei das erste Mal, dass die Arbeiten von zu Hause aus in dieser Form durchgeführt würden und es sei eine Umstellung. Doch gleichzeitig würde alles gut laufen. Darum soll es nur zu einer kurzen Verzögerung kommen.

Was ist mit den Konsolen? Auf Twitter fragten eine Fans des Spiels nach, ob die Verzögerung nur für den PC oder auch für die Konsolen PS4 und Xbox One gilt.

Daraufhin bestätigten die Entwickler, dass die Verzögerung auch für die Konsolen gilt:

It would be both platforms. — The Elder Scrolls Online (@TESOnline) April 8, 2020

Nicht die erste Verschiebung durch den Coronavirus: Mit Greymoor ist nicht der erste und wohl auch nicht der letzte Titel von einer Verschiebung betroffen.

Schon der große Wastelanders-Patch für Fallout 76 verzögerte sich um einige Tage. Grund dafür waren die Arbeiten im Home-Office.

The Last of Us Part II hingegen verschob den Release aus logistischen Gründen. Derzeit ist nicht bekannt, wann der beliebte Titel für die PS4 erscheint.

Keine Sprachausgabe für französische Spieler

Welche Einschränkungen bringt der Coronavirus noch? Deutsche und englische Spieler müssen nach derzeitigem Stand nur mit der Verzögerung vom Release rechnen. Doch für französische Fans wird die Erweiterung etwas weiter eingeschränkt.

So soll es zum Start keine Sprachausgabe geben, da derzeit in Frankreich ein Lockdown herrscht. Dadurch können die Voice-Actor ihre Arbeit nicht fortsetzen.

Zwar sollen die Texte und Untertitel auf Französisch zur Verfügung stehen, aber die Sprachausgabe bleibt erstmal englisch. Derzeit gibt es keine Info, wie lange sich die Aufnahmen verzögern. Matt Firor weist jedoch darauf hin, dass die regulären Aufnahmen etwa 2-3 Monate in Anspruch nehmen.

Wer übrigens ESO mal kostenlos ausprobieren möchte, hat derzeit die Chance dafür. Noch bis zum 13. April könnt ihr Tamriel unsicher machen.