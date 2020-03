The Elder Scrolls Online ist ab dem 1. April auf Steam, PC, PS4 und Xbox One kostenlos spielbar. Kein Scherz! Das ist der perfekte Zeitpunkt, um eines der besten MMORPGs der letzten Jahre kennenzulernen. Warum das gerade jetzt so gut passt, erklärt Euch unser Autor Jürgen.

So erfolgreich ist ESO: The Elder Scrolls Online (ESO) ist ein MMORPG von Zenimax und wird Jahr um Jahr erfolgreicher und beliebter. Zuletzt erreichte ESO im Januar auf Steam neue Rekorde und mit der kommenden Erweiterung Greymoor werden weitere Anstiege bei den Spielerzahlen erwartet. Außerdem ist ESO seit Jahren ein fester Teil der populärsten MMORPGs hier auf MeinMMO.

In dem Video von den Kollegen der GameStar könnt ihr sehen, wie sich ESO in den letzten hin zu einem starken MMORPG entwickelt hat. Es wird ein guter Überblick über die Inhalte gegeben, was euch bei Entscheidung helfen sollte, ob sich der Download lohnt, helfen sollte.

Kein Aprilscherz – ESO für 2 Wochen kostenlos zocken

Wie kann ich ESO kostenlos zocken? ESO wird es auf allen unterstützten Plattformen, also PC, Mac, Steam, PS4 und Xbox One, ab dem 1. April 2020 um 16:00 Uhr MESZ kostenlos geben. Normalerweise müsst ihr das Spiel nämlich kaufen und erhaltet damit Zugang zum Grundspiel. In dem Zeitraum des Angebots könnt ihr das Spiel allerdings ohne Kosten herunterladen und spielen.

Wie lange gibt es ESO kostenlos? Der Gratis-Spaß hat leider irgendwann ein Ende, ihr könnt aber zumindest bis zum 13. April 2020 nach Herzenslust Tamriel unsicher machen.

Achtung! Auf Steam geht die Gratis-Version leider nur bis zum 6. April 2020.

Bald könnt ihr mit euren Freunden gemeinsam kostenlos ESO spielen.

Was ist alles in der Gratis-Spielzeit enthalten? Wenn ihr die Gratis-Version nutzt, bekommt ihr leider nicht alle bisher erschienen Inhalte, wie unter anderem Elsweyr oder Summerset. Lediglich das Grundspiel mit seinen 4 Klassen und 23 Zonen sowie der Grundstory des Spiels stehen euch offen. Das ist aber schon eine ganze Menge Content, die sich kaum in 2 Wochen durchzocken lässt.

Außerdem könnt ihr die am 30. März veröffentlichte, brandneue Prolog-Quest zur kommenden Erweiterung Greymoor bereits im Free-Trial spielen.

ESO: Mit diesen 3 Methoden kommt ihr günstiger an alle DLCs

Verpasst dazu auch nicht die Feierlichkeiten zum 6-jährigen Jubiläum von ESO, die ebenfalls in diesem Zeitraum stattfinden.

Wie kann ich das Gratis-Angebot von ESO nutzen? Geht am 1. April einfach auf den Link zur Play-Free-Seite von ESO und wählt eure Plattform. Ihr könnt dann den Client kostenlos laden und die Gratis-Spielzeit nutzen.

Was passiert mit meinem Charakter und Spielfortschritt, wenn die Gratis-Spielzeit endet? Wie schon bei früheren Gratis-Testphasen von ESO bleibt euer Spielfortschritt erhalten, falls ihr zu einem späteren Zeitpunkt doch noch ESO kaufen solltet.

Wie kann ich ESO nach der Gratis-Zeit weiterzocken? Wenn ihr weiterhin ESO spielen wollt, dann müsst ihr das Spiel kaufen. Ein Abo ist nicht nötig, das Spiel ist Buy2Play.

Wer nach dem Gratis-Trial weiterspielen will, bekommt besondere Angebote.

Allerdings bietet euch Zenimax einen besonderen Deal an. Ihr könnt in einem ausgesuchten Zeitraum das Grundspiel um 60 Prozent vergünstigt oder die Erweiterung Elsweyr samt Grundspiel und die Addons Morrowind und Summerset mit 70 Prozent Rabatt abgreifen. Je nach Plattform gelten bei dem Angebot andere Zeitspannen:

Xbox One

Standard Edition: 31. März bis 15. April

Kapitel „Elsweyr“: 3. April bis 15. April

PlayStation 4

Standard Edition: 1. April bis 15. April

Kapitel „Elsweyr“: 1. April bis 15. April

PC/Mac

Standard Edition: 31. März bis 15. April

Kapitel „Elsweyr“: 31. März bis 15. April

Der perfekte Zeitpunkt für ESO

Warum solltet Ihr ESO spielen? Ich, der Jürgen, habe schon öfter angemerkt, dass ESO ein besonderes MMORPG ist, das sich in einigen Punkten von der Konkurrenz abhebt. Besonders in einem Thema ist das Elder-Scrolls-MMO etwas Besonderes: Ihr habt keine der in vielen MMORPGs üblichen Item-Spiralen. Vielmehr verläuft der Progress horizontal.

Ihr könnt nämlich unabhängig von Level, Fraktion und Rasse jederzeit jedes Gebiet besuchen und mit jedem Spieler zusammenspielen, selbst wenn ihr ein totaler Neuling seid und euer Kumpel ein Veteran mit zig Stufen. Somit spielt sich ESO eher wie Skyrim als World of Warcraft.

So sieht es in Skyrim aus.

Dazu kommt bei ESO noch das einzigartige Elder-Scrolls-Flair. Wie aus Spielen wie Skyrim gewohnt, schöpft ESO voll aus der ausführlichen Lore der Elder-Scrolls-Spielreihe. Es gibt zig Bücher voller Hintergrund im Spiel und hunderte von NPCs erzählen euch voll vertont, was gerade in Tamriel los ist. Und dann könnt ihr ESO auch wunderbar ohne Mitspieler spielen. Daher ist es auch unter den Top 5 MMORPGs die man gut Solo spielen kann.

Wer also vor allem auf Story und Atmosphäre in MMORPGs steht, wird in ESO sicherlich viel Spaß haben.

Darum ist es jetzt besonders cool, dass ESO kostenlos ist: Das kostenlose ESO im April kommt meiner Meinung übrigens perfekt. Denn aufgrund der nach wie vor anhaltenden Corona-Seuche sind viele Spieler ans Haus gefesselt und die meisten Aktivitäten fallen aus. Da kommt ein komplexes und launiges MMORPG wie ESO gerade recht, um die Zeit totzuschlagen.

ESO ist nach wie vor mein Lieblings-MMO, vor allem mit den kommenden Neuerungen.

Gerade für Eltern ist ESO optimal, denn das Spiel lässt sich gemütlich und ohne Druck spielen. Durch die schon erwähnte Zugänglichkeit kann so unter anderem auch der Partner problemlos mit ins Spiel einsteigen und gleich mit Euch zusammen Abenteuer erleben.

Und wer nach wie vor der einzige Spieler im Haus ist, kann mit ESO ebenfalls schnell mal eine Quest zwischendurch machen, ohne das er erstmal lange die neuesten Items für den High-End-Content farmen muss.

Das ist auch der Grund, warum ich – neben meiner neuen Leidenschaft für Doom auf Stadia – nach wie vor ESO die Treue halte und regelmäßig in Tamriel herumstreune. Probiert es einfach mal aus, es kost‘ ja nix!