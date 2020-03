Er will seiner Freundin ESO in der Quarantäne beibringen – bekommt massig Tipps

The Elder Scrolls Online (ESO) ist ein vielseitiges Spiel, das am Anfang ziemlich überwältigend sein kann. Auf Reddit hat jetzt ein User gefragt, wie er während der Corona-Quarantäne seine Freundin an das MMORPG heranführen kann. Er sucht dort nach Tipps für ein optimales Spielerlebnis seiner Liebsten.

Diese süße Story steckt dahinter: Der Reddit-User SubOathshot hat sich mit einer Frage an die Community gewandt (via Reddit). Er steckt mit seiner Freundin in Quarantäne wegen des Coronavirus. Sie sind also gemeinsam einsam und suchen nach einer Beschäftigung. Da ist Zocken doch optimal. Seine Freundin ist eine Gaming-Anfängerin, aber interessiert an MMORPGs und ein großer Herr-der-Ringe-Fan.

Deshalb hat SubOathshot einige Spiele mit ihr ausprobiert und ESO hat ihr am besten gefallen. Um seiner Freundin ein optimales Spielerlebnis zu garantieren, bittet er jetzt bei der Community um Tipps. Die ist begeistert von der Einfühlsamkeit des Spielers und gerne behilflich.

Was ist ESO überhaupt? The Elder Scrolls Online spielt in einer Fantasy-Welt namens Tamriel. Es ist zwar ein MMORPG, aber nicht im klassischen Sinne. Ihr könnt hier sowohl als Solo-Spieler als auch gemeinsam mit anderen viel erleben. Außerdem seid ihr nicht auf ein Gebiet für euer Level festgelegt, sondern vollkommen frei beim Questen. ESO überzeugt zudem mit seiner einzigartigen Geschichte und schönen Spielwelt, die in Teilen schon aus älteren Elder-Scrolls-Spielen bekannt ist. Bei ESO kommen daher sowohl MMORPG- als auch Skyrim-Fans auf ihre Kosten.

Hilfreiche Tipps der Community

In ESO habt ihr bis zu 10 verschiedene Völker zur Auswahl

1. In die Anfängerin hinein versetzen

Wenn man ein MMORPG anfängt, kann das erst einmal sehr kompliziert aussehen. Überall sind Quests, es gibt jede Menge Skills durchzulesen. Die Spieler müssen sich entscheiden, welchen Weg sie einschlagen wollen, welchen Skilltree, welche Waffe. Daher rät ihm die Community, geduldig mit seiner Freundin zu sein.

Lass sie die Welt auf ihre eigene Weise erkunden. BuildingAirships via Reddit

Gerade bei ESO ist das Klassen- und Waffen-System sehr vielseitig. Ihr könnt mit jeder Klasse alle Rüstungen und Waffen spielen. Es ist also auch möglich, einen Zauberer mit schwerer Rüstung und Axt zu spielen.

Außerdem geben auch die Gebiete viel her. Es gibt dort Dungeons, Aussichtspunkte und mehr zu entdecken. Daher sollte die Freundin das Tempo vorgeben und er darf sie nicht mit Erklärungen erschlagen. Dazu gehört auch, nicht mit Fachbegriffen um sich zu schmeißen.

2. Unterstützung für den Start

Um für seine Freundin das beste Spielerlebnis herauszuholen, rät die Community auf Reddit ihm zu einem neuen Charakter. Er soll mit ihr zusammen von vorne beginnen und alles gemeinsam erleben.

Einen neuen Charakter erstellen würde einiges erleichtern. So seid ihr immer auf demselben Stand und du musst nichts nachschlagen. yerallshit via Reddit

Dabei soll er sich möglichst im Hintergrund halten. Am besten wäre es sogar, wenn er einen Tank oder Heiler erstellt. Dann kann er seiner Freundin noch unter die Arme greifen und ihr das Leveln erleichtern. Wenn sie Fragen hat, aber wirklich nur dann, soll er ihr Dinge erklären. Das Thema mit Erklärungen erschlagen hatten wir bereits.

Außerdem levelt es sich zu zweit schneller. Bei einer Gruppe aus zwei Personen bekommt ihr einen extra Bonus. Ihr solltet euch also im besten Fall einen Kameraden suchen, um euch nach Tamriel zu wagen.

3. Schöne Startgebiete für den Herr-der-Ringe-Fan

Zu guter Letzt haben die Spieler noch Tipps zu einem passenden Startgebiet für die Freundin. Hier wird zum einen Sommersend genannt. Mit seinen malerischen Landschaften und der Hauptstadt Alinor bietet es die perfekte Kulisse für den Fantasy-Fan.

Außerdem wird das Startgebiet des Dominion mit seinen vielen Elfen und Wäldern empfohlen:

Viele Hochelfen, wunderschöne Marmorgebäude, Baumstäde, noch mehr Elfen… BuildingAirships via Reddit

Hier sollte sich das frisch gebackene Zocker-Pärchen ebenfalls pudelwohl fühlen. Natürlich gibt es in ESO noch zig andere schöne Ecken zu entdecken, Tamriel ist immerhin bald ganz erforscht. Aber irgendwo müssen sie ja anfangen.

Egal wo ihr startet, es ist empfehlenswert, sich in einer Hauptstadt die Startquest von ESO zu holen. Ihr werdet dann aufgefordert, mit dem Gönner zu sprechen und endet in Kalthafen. Dort beginnt die Geschichte und damit eure Reise durch das vielseitige Tamriel.

