The Elder Scrolls Online – Die beste Rasse für jede Spielweise

Das MMORPG The Elder Scrolls Online (PC, PS4, Xbox One) bietet eine Vielfalt an Rassen und Klassen für jeden Geschmack. Dabei seid ihr in eurer Wahl kaum eingeschränkt. Wir wollen euch ein paar Empfehlungen mit auf den Weg geben, welche Rasse zu eurer Spielweise passen könnte.

Die Rassen im MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) bringen alle individuelle Stärken und Schwächen mit. Diese unterstützen die Spieler durch passive Fertigkeiten, die ihr während des Spielverlaufes skillen könnt.

Das sind die 10 spielbaren Rassen in ESO:

Bretonen

Rothwardonen

Orks

Hochelfen (Altmer)

Waldelfen (Bosmer)

Khajiit

Argonier

Dunkelelfen (Dunmer)

Nord

Kaiserliche (muss zugekauft werden)

Aufgeteilt sind diese Rassen auf drei Allianzen. Ihr seid mit eurer Wahl somit auf eines festgelegt. Eine Ausnahme bilden die Kaiserlichen, ihre Rasse ist unabhängig.

Die drei Allianzen in ESO

Seid ihr Vorbesteller oder habt im Kronen-Shop das Item „Fern der Heimat“ erworben, könnt ihr jede Rasse mit jeder Allianz spielen.

Hauptsächlich kommt es darauf an, was euch optisch und persönlich zusagt. Ihr könnt eure Rasse auch einfach frei wählen. Diese Empfehlungen hier sind dafür gedacht, um im Endgame von ESO zusätzliche Vorteile zu haben.

Die Unterschiede bei DDs: Entscheidet ihr euch bei ESO für die Spielweise als Schadensausteiler, könnt ihr aus zwei verschiedenen Wegen wählen. Bei einer Skillung auf Magicka sind andere Rassen empfehlenswert als bei einer Skillung auf Ausdauer.

Welche Rasse ist am besten für Magicka-DDs?

Wenn ihr auf Magicka Schaden machen wollt, sind die Hochelfen, die Dunkelelfen und die Bretonen eine gute Wahl. Die ersten beiden Völker punkten dabei durch ihre erhöhte Magicka und Magiekraft. Die Bretonen liegen jedoch nur knapp dahinter.

Die Hochelfen (Altmer)

Das Volk der Hochelfen besitzt eine hohe magische Affinität. Damit bekommt ihr einen Bonus auf eure Magicka und Magiekraft. Was sich positiv auf euren Schaden als Magicka-DD auswirkt. Außerdem habt ihr eine höhere Ressourcenregeneration. Beim Wirken von Zaubern erlangt ihr Ausdauer oder Magicka zurück. Als Magicka-DD wird das vor allem Letzteres sein.

Das sind die passiven Fähigkeiten im Detail:

Hochgeboren: Erhöht euren Erfahrungsgewinn, erhöht den Erfahrungsgewinn im Umgang mit Zerstörungsstäben

Magierückerlangung: Beim Wirken einer Klassenfertigkeit bekommt ihr Magicka oder Ausdauer zurück, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. Das kann alle 6 Sekunden proccen. Reduziert euren erhaltenen Schaden, wenn ihr eine Fähigkeit mit Ausführungszeit oder eine konzentrierte Fertigkeit einsetzt.

Syrabanns Segen: Erhöht eure maximale Magicka

Elementargeschick: Verstärkt eure Magiekraft

Die Dunkelelfen (Dunmer)

Diese Rasse besitzt einen hohen Intellekt und Geschick. Als Magicka-DD liegt euer Augenmerk eher auf dem Intellekt. Vor allem die erhöhte Magicka-Ressource und die Magiekraft sind hier von Belang.

Als Dunkelelfen bekommt ihr eine erhöhte Resistenz gegen Flammenschaden, was bei einer Vampirspielweise von Vorteil sein kann. Zudem eigenen sie sich gut für Hybrid-Spielweisen, da ihr sowohl Magie- als auch Waffenkraft steigern könnt. So könnt ihr gut als Magicka-DD und Ausdauer-DD spielen, ohne die Rasse wechseln zu müssen.

Das sind die passiven Fähigkeiten im Detail:

Aschländer: Erhöht den Erfahrungsgewinn im Umgang mit zwei Waffen, verringert den Schaden, den ihr durch Lava erleidet

Dynamik: Erhöht eure maximale Magicka und Ausdauer

Flammenresistenz: Erhöht eure Flammenresistenz, gewährt Immunität gegen Verbrennungen

Zugrunderichten: Erhöht eure Magie- und Waffenkraft

Die Bretonen

Die Bretonen haben ein angeborenes Talent für das Arkane. So bringen sie erhöhte Magicka und Magickaregeneration mit. Das wird euch als Magicka-DD das Leben erleichtern. Mehr Magicka und eine höhere Regeneration bedeuten automatisch auch mehr Spells und somit mehr Schaden.

Das sind die passiven Fähigkeiten im Detail:

Opportunist: Erhöht den Erfahrungsgewinn im Umgang mit leichter Rüstung, erhöht eure erhaltenen Allianzpunkte

Gabe des Magnus: Erhöht eure maximale Magicka

Magieeinstimmung: Erhöht eure Magieresistenz und Magickaregeneration

Magickameisterschaft: Verringert die Magickakosten eurer Fähigkeiten

Welche Rasse ist am besten für Ausdauer-DDs?

Solltet ihr lieber auf Ausdauer Schaden machen wollten, sind Orks, Rothwardonen, Khajiit und Dunkelelfen eine gute Wahl. Gegebenenfalls könnt ihr euch für Waldelfen entscheiden. Hier vor allem, wenn ihr eine verstohlene Klasse wie die Nachtklingen spielen wollt.

Die Orks

Ein Volk aus den Bergen, das durch ihr raues Umfeld abgehärtet wurde. Dadurch bekommt ihr einen Bonus auf schwere Rüstung und Waffen. Außerdem könnt ihr besser sprinten und besitzt mehr Waffenkraft. Hinzu kommt zusätzliches Leben und Ausdauer. Alles Eigenschaften, welche die Orks zu einem optimalen Ausdauer-DD machen.

Das sind die passiven Fähigkeiten im Detail:

Handwerker: Erhöht den Erfahrungsgewinn im Umgang mit schwerer Rüstung, erhöht euren Inspirationsgewinn beim Handwerk

Muskulös: Erhöht eure maximale Ausdauer

Unverzagter Zorn: Erhöht euer maximales Leben. Beim Einsatz einer Waffenfähigkeit heilt ihr euch, das kann alle 4 Sekunden proccen.

Rasanter Krieger: Erhöht eure Waffenkraft, verringert eure Kosten und erhöht eure Tempo beim Sprinten

Die Rothwardonen

Dieses Volk hat eine lange Tradition als Schwertmeister. Ihr bekommt einen Bonus im Umgang mit Einhandwaffen und Schilden, mehr grundlegende Ausdauer und Ausdauerregeneration. Zusammen mit der erhöhten Bewegung sind das gute Voraussetzungen für einen Ausdauer-DD.

Das sind die passiven Fähigkeiten im Detail:

Reisender: Erhöht euren Erfahrungsgewinn im Umgang mit Einhandwaffe und Schild, erhöht die Wirkdauer gegessener Speisen

Kampfausbildung: Verringert die Kosten von Waffenfertigkeiten, reduziert die Effektivität von Verlangsamungen

Abhärtung: Erhöht eure maximale Ausdauer

Adrenalinschub: Beim Verursachen von direktem Schaden, stellt ihr Ausdauer wieder her. Das kann alle 5 Sekunden eintreten.

Die Khajiit

Ein katzenartiges Volk mit natürlicher Vielseitigkeit und Geschick. Sie können besser Schleichen, was beim Taschendiebstahl von Vorteil ist. Außerdem bekommt ihr mit dieser Rasse einen Bonus auf Ressourcenregeneration, mehr Leben, Magicka und Ausdauer. Spezialisiert sind sie auf mittlere Rüstung und bieten eine gute Grundlage für einen Ausdauer-DD.

Das sind die passiven Fähigkeiten im Detail:

Taschendieb: Erhöht den Erfahrungsgewinn im Umgang mit mittlerer Rüstung, erhöht die Chance auf erfolgreichen Taschendiebstahl

Robustheit: Erhöht eure Lebens-, Magicka- und Ausdauerregeneration

Mondsegen: Erhöht euer maximales Leben, maximale Magicka und maximale Ausdauer

Feliner Hinterhalt: Erhöht die Wertung für kritische Magie- und Waffentreffer, verringert den Detektionsradius beim Schleichen

Die Dunkelelfen (Dunmer)

Diese Rasse besitzt einen hohen Intellekt und Geschick. Als Ausdauer-DD ist vor allem der Bonus auf den Umgang mit zwei Waffen interessant. Außerdem habt ihr eine erhöhte Ausdauer-Ressource und mehr Waffenkraft.

Als Dunkelelfen bekommt ihr eine erhöhte Resistenz gegen Flammenschaden, was bei einer Vampirspielweise von Vorteil sein kann. Zudem eigenen sie sich gut für Hybrid-Spielweisen, da ihr sowohl Magie- als auch Waffenkraft steigern könnt. So könnt ihr gut als Magicka-DD und Ausdauer-DD spielen, ohne die Rasse wechseln zu müssen.

Das sind die passiven Fähigkeiten im Detail:

Aschländer: Erhöht den Erfahrungsgewinn im Umgang mit zwei Waffen, verringert den Schaden, den ihr durch Lava erleidet

Dynamik: Erhöht eure maximale Magicka und Ausdauer

Flammenresistenz: Erhöht eure Flammenresistenz, gewährt Immunität gegen Verbrennungen

Zugrunderichten: Erhöht eure Magie- und Waffenkraft

Welches ist das beste Volk für Heiler?

Wenn ihr in ESO heilen wollt, sind die Bretonen, Hochelfen und Argonier eine sehr gute Wahl.

Die Bretonen

Die Bretonen haben ein angeborenes Talent für das Arkane. So bringen sie erhöhte Magicka und Magickaregeneration mit. Außerdem verringerte Kosten für eure Fertigkeiten. Mehr Magicka und eine höhere Regeneration lassen euch als Heiler besser performen. Ihr könnt mehr Skills anwenden und somit auch mehr Heilung wirken.

Das sind die passiven Fähigkeiten im Detail:

Opportunist: Erhöht den Erfahrungsgewinn im Umgang mit leichter Rüstung, erhöht eure erhaltenen Allianzpunkte

Gabe des Magnus: Erhöht eure maximale Magicka

Magieeinstimmung: Erhöht eure Magieresistenz und Magickaregeneration

Magickameisterschaft: Verringert die Magickakosten eurer Fähigkeiten

Die Hochelfen (Altmer)

Dieses Volk besitzt eine hohe magische Affinität. Damit bekommt ihr einen Bonus auf eure Magicka und Magiekraft. Außerdem habt ihr eine höhere Ressourcenregeneration. Mit diesen drei zusätzlichen Fertigkeiten seid ihr als Heiler bestens ausgestattet. Ihr könnt viel und starke Heilung wirken.

Das sind die passiven Fähigkeiten im Detail:

Hochgeboren: Erhöht euren Erfahrungsgewinn, erhöht den Erfahrungsgewinn im Umgang mit Zerstörungsstäben

Magierückerlangung: Beim Wirken einer Klassenfertigkeit bekommt ihr Magicka oder Ausdauer zurück, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. Das kann alle 6 Sekunden proccen. Außerdem reduziert es euren erhaltenen Schaden, wenn ihr eine Fähigkeit mit Ausführungszeit oder eine konzentrierte Fertigkeit einsetzt.

Syrabanns Segen: Erhöht eure maximale Magicka

Elementargeschick: Verstärkt eure Magiekraft

Die Argonier

Dieses echsenartige Volk hat sich perfekt an das Leben im Sumpf angepasst. Dadurch haben sie mehr grundlegendes Leben und Magicka. Sie erhalten außerdem mehr Heilung. Verbessert ist auch ihr Umgang mit Heilstäben. Durch die Zähigkeit und den Bonus auf die Heilung sind sie optimal für diese Rolle geeignet.

Das sind die passiven Fähigkeiten im Detail:

Amphibisch: Erhöht den Erfahrungsgewinn im Umgang mit Heilstäben, erhöht euer Schwimmtempo

Lebensspender: Erhöht eure gewirkte Heilung

Argonische Resistenz: Erhöht euer maximales Leben und eure Seuchenresistenz, gewährt Immunität gegen Verseuchungen

Einfallsreich: Erhöht eure maximale Magicka. Wenn ihr einen Tank zu euch nehmt, werden Leben, Magicka und Ausdauer zurückerstattet.

Welche Rasse eignet sich am besten als Tank?

Wollt ihr bei ESO an vorderster Front stehen und Tanken, bieten sich die Nord, die Argonier und die Kaiserlichen als Rasse an.

Die Nord

Die Nord sind geborene Krieger und bringen euch somit einen Bonus auf Zweihändern. Außerdem einen höhere Wirkdauer von Getränken. Sie besitzen erhöhte Resistenz gegen physischen und magischen Schaden. Hinzu kommt ein größerer Pool an Leben und Ausdauer. Diese Eigenschaften machen sie zu einem guten Tank.

Das sind die passiven Fähigkeiten im Detail:

Zecher/in: Erhöht den Erfahrungsgewinn im Umgang mit Zweihandwaffen, erhöht die Wirkdauer von getrunken Getränken

Frostresistenz: Erhöht euer maximales Leben und eure Kälteresistenz, gewährt Immunität gegen Unterkühlungen

Standfest: Erhöht eure maximale Ausdauer. Wenn ihr Schaden erleidet, erhaltet ihr ultimative Kraft. Das kann alle 10 Sekunden eintreten.

Abgehärtet: Erhöht eure physische Resistenz und Magieresistenz

Die Argonier

Dieses echsenartige Volk hat sich perfekt an das Leben im Sumpf angepasst. Dadurch haben sie mehr grundlegendes Leben und Magicka. Sie erhalten außerdem mehr Heilung. Ihre Seuchenresistenz und die Nutzung von Tränken sind ebenfalls verbessert. Die Argonier sind also hart im Nehmen und bekommen beim Genuss von Tränken zusätzlich Ressourcen zurück. Das macht sie sehr widerstandsfähig und zu guten Tanks.

Das sind die passiven Fähigkeiten im Detail:

Amphibisch: Erhöht den Erfahrungsgewinn im Umgang mit Heilstäben, erhöht euer Schwimmtempo

Lebensspender: Erhöht eure gewirkte Heilung

Argonische Resistenz: Erhöht euer maximales Leben und eure Seuchenresistenz, gewährt Immunität gegen Verseuchungen

Einfallsreich: Erhöht eure maximale Magicka. Wenn ihr einen Tank zu euch nehmt, werden Leben, Magicka und Ausdauer zurückerstattet.

Die Kaiserlichen

Die Kaiserlichen sind ein Volk, das ihr im Zuge der „Imperial Edition“ zusätzlich erwerben müsst. Sie sind ausgestoßene und können ihre Zugehörigkeit zu den drei Allianzen frei wählen. Sie sind auf Leben und Ausdauer spezialisiert. Ihr bekommt mit ihnen einen Bonus auf Einhandwaffe und Schild und eigenen sich ebenfalls gut zum Tanken.

Das sind die passiven Fähigkeiten im Detail:

Diplomat: Erhöht den Erfahrungsgewinn im Umgang mit Einhandwaffe und Schild, erhöht erhaltenes Gold

Zäh: Erhöht euer maximales Leben

Kaiserlicher Eifer: Erhöht eure maximale Ausdauer

Roter Diamant: Verringert die Kosten aller eurer Fähigkeiten. Verursacht ihr direkten Schaden, heilt ihr euch und bekommt Ausdauer und Magicka zurück. Das kann alle 5 Sekunden eintreten.

Welches Volk macht sich am besten im PvP?

Beim PvP kommt es ganz auf eure Spielweise an. Hier eine Empfehlung von Klasse und Rasse auszusprechen, ist besonders schwer. Es macht zudem einen Unterschied, was ihr spielen wollt. Ihr könnt Duelle bestreiten, Small-Scale oder großes Gruppen-PvP spielen.

Im PvP ist es wichtiger, dass ihr eine Klasse spielt, die ihr sehr gut beherrscht. Andere Spieler sind unberechenbarer als normale Feinde. Eure Rasse solltet ihr dementsprechend eurer gewünschten Klasse anpassen.

Was ist euer liebstes Volk? Schreibt es uns in die Kommentare!