Alle Rassen von ESO im Ranking – Von unbeliebt bis beliebt

Im MMORPG The Elder Scrolls Online habt ihr 10 Völker zur Auswahl. Wir wollten von euch wissen, welches ihr davon am liebsten mögt. Ihr habt abgestimmt und wir verraten euch das Ranking.

Jede der 10 Rassen in ESO hat ihr individuelles Aussehen. Außerdem haben alle ihre Vor- und Nachteile. Sie haben rassenspezifische Merkmale und Fähigkeiten. Wir wollten in einer Umfrage von euch wissen, welches der ESO-Völker euer liebstes ist.

An der Umfrage haben 1566 MeinMMO-Leser teilgenommen, wobei jeder von euch nur eine Stimme vergeben konnte. Wir verraten euch auf den kommenden Seiten, wie ihr über die einzelnen Rassen abgestimmt habt.

Das Ranking beginnt mit dem unbeliebtesten Volk und endet mit eurem liebsten.

10. Die Orsimer (Orks)

Die Orsimer sind mit 3,77% eurer Stimmen auf dem letzten Platz.

Wer sind die Orsimer? Das Volk der Orsimer lebt nach einem Ehrenkodex. Dabei gilt, der Starke überlebt und der Stärkste regiert. Sie sind jedoh viel zivilisierter als es auf Anhieb den Anschein hat. Durch ihre raue Umgebung in den Bergen sind sie optimal an ein Leben als Krieger angepasst. Außerdem sind sie berühmt für ihre Schmiedekunst.

Was macht die Orsimer aus? Orks eigenen sich gut als Ausdauer-DDs und hervorragend als Handwerker. Durch ihren Bonus auf das Sprinten und die verminderten Kosten, sind sie auch für PvP eine gute Wahl. Spezialisiert sind Orks auf die Nutzung von schwerer Rüstung.

Die größte Stärke der Orks ist aber wohl das Handwerk. Das ist bei ESO sehr vielseitig und die Ausbildung eines Meister-Handwerkers kann durchaus 1,5 Jahre beanspruchen. Als Ork bekommt ihr durch „Handwerker“ einen Bonus, so könnt ihr Handwerk fixer leveln und schneller forschen.

Trotz aller Vorteile sind die Orks eher unbeliebt. Das liegt unter anderem am Aussehen der charmanten Zeitgenossen. Teilweise kursieren in Foren sogar Wettkämpfe, wer es schafft, ein hübsches Orkmädchen zu kreieren (via elderscrollsonline.com).

Was haben sie für Rassen-Skills?

Handwerker: Erhöht den Erfahrungsgewinn im Umgang mit schwerer Rüstung, erhöht euren Inspirationsgewinn beim Handwerk

Muskulös: Erhöht eure maximale Ausdauer

Unverzagter Zorn: Erhöht euer maximales Leben. Beim Einsatz einer Waffenfähigkeit heilt ihr euch, das kann alle 4 Sekunden proccen.

Rasanter Krieger: Erhöht eure Waffenkraft, verringert eure Kosten und erhöht eure Tempo beim Sprinten