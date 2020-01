Im MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) dreht sich alles um den Kontinent Tamriel. Mit jeder Erweiterung wird dieser mehr aufgedeckt. Die Spieler überlegen, was nach der Erforschung Tamriels auf sie zukommen könnte.

The Elder Scrolls Online wird stetig mit neuen Inhalten versorgt. Die bringen immer ordentlich Story-Content und neue Teile des Kontinents Tamriel mit. Als nächstes geht es im Zuge des neuen Skyrim-Updates für ESO nach Himmelsrand . Kein Wunder, dass die Spieler sich so langsam fragen, was sie nach Tamriel erwartet.

Auf Reddit werden die User richtig kreativ, welche Gebiete sie in Zukunft erforschen dürfen. Mit dabei sind altbekannte Orte, aber auch abgefahrene Ideen.

Bild eines Drachenkampfes von Zenimax

Die riesige Welt von Oblivion

Für einige wird Oblivion bereits ein Begriff sein. Das ist die riesige Welt von The Elder Scrolls IV: Oblivion aus dem Jahre 2006. Eine Parallelwelt, die von Göttern und Dämonen bevölkert wird. Hier haben die Spieler gleich mehrere Ideen, was auf uns zukommen könnte.

Wenn es um Oblivion geht, sind zwei Regionen besonders beliebt:

Voll erforschbare, lebendige und ausgedehnte Totenländer, die wir so nie hatten, während wir noch in Nostalgie schwelgen können. IAte9PriestessesAMA über Reddit

Ich für meinen Teil würde gerne zurück zu den Zitternden Inseln. a_cold_day über Reddit

Die zuerst genannten Totenländer (Deadlands) sind eine höllenartige Ebene der Parallelwelt Oblivion. Dort herrscht der Deadra-Fürst der Zerstörung. Überall an dem menschenfeindlichen Ort gibt es Lavafelder, es ist unerträglich heiß und voller Asche.

Bild der Totenländer aus dem Fandom

Die Zitternden Inseln (The Shivering Isles), oder auch Schauderinseln, sind Teil einer Erweiterung von The Elder Scrolls IV: Oblivion. Die Spieler begaben sich dort zum Deadra-Fürsten des Wahnsinns, der mit seinen Gedanken diese Welt steuert. Er kann sogar die Bäume und den Wind beeinflussen.

Der Rest vom Planeten Nirn

Tamriel ist einer der Kontinente des Planeten Nirn. Um die anderen Landmassen wird ein rechtes Geheimnis gemacht. Daher ist es wohl nicht so wahrscheinlich wie eine Wiederkehr nach Oblivion. Dennoch ist der Planet Nirn riesig und voll von interessanten Orten:

Tamriel – Dort haltet ihr euch in ESO auf.

– Dort haltet ihr euch in ESO auf. Akavir – Das Drachenland, wie es übersetzt wird, ist die Heimat der Taesci.

– Das Drachenland, wie es übersetzt wird, ist die Heimat der Taesci. Atmora – Die Landmasse ist von Eis und Schnee überzogen, von dort stammen die Nord und alle anderen Menschen ab.

– Die Landmasse ist von Eis und Schnee überzogen, von dort stammen die Nord und alle anderen Menschen ab. Aldmeris – Die Heimat der Elfen, welche angeblich wie eine einzige große Stadt dicht besiedelt ist. Ihre Existenz ist jedoch nicht klar bestätigt.

Diese beiden werden auch oft noch als Kontinente Nirns genannt:

Pyandonea – Der Insel-Kontinent besteht aus einer Hauptinsel und vielen kleineren. Seine Bewohner heißen Maormer, ein Stamm Tropenelfen.

– Der Insel-Kontinent besteht aus einer Hauptinsel und vielen kleineren. Seine Bewohner heißen Maormer, ein Stamm Tropenelfen. Yokuda – Dieser Kontinent existiert zum großen Teil nicht mehr, er ist während der ersten Ära im Meer versunken.

Bild eines Planetariums mit dem Planeten Nirn im Zentrum aus dem Fandom

Neben Tamriel gäbe es also noch viele weitere Landmassen und Inseln zu entdecken. Die Inseln stehen auch bei den Spielern im Reddit auf der Lise.

Sie könnten einige der Insel-Gebiete hinzufügen. jtzako über Reddit

Cyrodiil als PvE-Gebiet

Bild des PvP in ESO von Zenimax

Einige Spieler wünschen sich auch Cyrodiil als Non-PvP-Gebiet:

Ein alternatives, bewaldetes Cyrodiil VerboseQuips über Reddit

In ESO ist das Gebiet Cyrodiil eine PvP-Region. Dort findet der Allianzkrieg statt, an dem ihr mit eurem Charakter teilnehmen könnt. Es liegt im Zentrum von Tamriel und ist bereits aus älteren Teilen der Reihe bekannt. Die drei Allianzen bestehen aus

dem Ebenherz-Pakt,

dem Dolchsturz-Bündnis,

dem Aldmeri-Dominion

Bild des Krieges in Cyrodiil von Zenimax

Dort könnt ihr, wie im PvP üblich, gegen andere Spieler kämpfen, aber auch Missionen erledigen. Wie genau eine alternative PvE-Version dieses Gebietes aussehen kann, bleibt jedoch der Fantasie überlassen.

Timeskip-Versionen oder einfach ein Portal nach irgendwo

Auch denkbar wären Timeskip-Versionen von bereits bestehenden Regionen in ESO. Dabei würden sich die Spieler mehrere Jahre oder Jahrhunderte in die Zukunft oder die Vergangenheit begeben. So könnte man bereits implementierte Gebiete nutzen und etwas völlig neues kreieren.

Ich erwarte Zeitreise-Versionen von bereits bestehenden Regionen BlueFootedTpeack über Reddit

Ebenfalls möglich wäre einfach ein Portal nach irgendwo. Das Universum von Elder Scrolls ist unendlich groß. Es könnte den Spielern auch passieren, dass ein völlig unbekanntes Gebiet entdeckt wird. Oder fremde Mächte aus diesem neuen Gebiet angreifen – und ihr erneut durch Portale reisen müsst, um den Untergang Tamriels zu verhindern.

Wir dürfen gespannt sein, was ESO für uns vorgesehen hat. Ganz erforscht wird Tamriel wohl ohnehin nie sein. Der kleine Streifen zwischen Anequina und Pelletine bleibt uns vermutlich für immer erhalten.