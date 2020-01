Wir schauen darauf, wie 3 der größten Games-as-a-service-Spiele in Deutschland ihre neuen Inhalte liefern und gegenfinanzieren. WoW, ESO und Destiny 2 setzen auf unterschiedliche Content-Modelle, aber alle werden kritisiert.

Jedes „Games-as-a-service“-Spiel hat mehr oder weniger ein eigenes Modell, wie neue Inhalte ins Spiel kommen und wie die finanziert werden.

Das Spannende ist: Eigentlich ist jede Community unzufrieden damit, wie das bei ihrem Spiel passiert. Wir schauen auf 3 der größten Spiele in Deutschland und was die Kritik an dem jeweiligen Content-Modell ist.

WoW – Abo ist Pflicht

So liefert WoW Content aus: Bei WoW kommt etwa alle 2 Jahre eine große kostenpflichtige Erweiterung. Zwischendrin erscheinen regelmäßig Updates – die lassen zum Ende einer Erweiterungs-Periode aber nach und es kann auch mal sein, dass einige Monate nichts passiert.

So finanziert sich WoW: WoW ist ein Abo-Spiel. Man muss also monatlich zahlen, wenn man spielen möchte. Die aktuelle Erweiterung ist zudem kostenpflichtig. Und es gibt einen Cash-Shop, der kosmetische Items verkauft.

Das ist die Kritik hier: Es gibt regelmäßig eine Content-Dürre, in dem Jahr, bevor die neue Erweiterung erscheint. Hier ist oft über Monate wenig los, während Blizzard an der neuen Erweiterung arbeitet.

2014 war WoW mal dreizehn Monate ohne neue Inhalte, weil sich die Erweiterung Warlords of Draenor verschob.

Erweiterungen werden zudem regelmäßig kritisiert: Da kann es sein, dass eine Erweiterung völlig abgelehnt wird und es heißt „Ich spiel erst wieder mit der nächsten Erweiterung weiter.“

Den letzten WoW-Erweiterungen wurde etwa vorgeworfen, den Inhalt künstlich zu strecken und Spieler mit zu „viel Zufall“ bei der Stange halten zu wollen.

WoW ist durch seine Content-Ausflieferung ein zyklisches Spiel, je länger eine Erweiterung aktiv ist, desto weniger Spieler hat WoW meist.

Es hat sich aber erwiesen, dass mit einer Erweiterung viele Veteranen wieder zurückkommen und WoW eine neue Chance geben. Hier spielen sicher auch die exzellenten Werbekampagnen und Trailer von Blizzard eine Rolle.

Es gibt wenig Beschwerden, dass WoW teuer ist – daran haben sich Spieler offenbar gewöhnt. Kritik kommt aber in letzter Zeit am Cash-Shop auf, was dort für Items reinwandern, wie Blizzard insgesamt damit umgeht, das passt einigen kritischen Fans nicht.

ESO – Optionales-Abo, 4 DLCs im Jahr

So liefert ESO seinen Content aus: Bei ESO erscheinen vierteljährlich kostenpflichtige DLCs und kostenlose Updates:

Die DLC bringen neue Verliese oder mal eine Zone.

Die Updates ändern das Spiel, aktuell plant ESO etwa eine große Performance-Offensive geplant.

Im 2. Quartal eines Jahres erscheint ein Kapitel, das ist eine große Erweiterung. Hier können Spieler neue Features, neue Klassen und Kontinente erwarten.

Der Nekromant kam als neue Klasse 2019 mit dem Kapitel Elsweyr

So finanziert ESO seinen Content: ESO ist ein Kauf-Spiel, die DLCs und Erweiterungen können Spieler dazukaufen. wenn sie möchten. Zudem bietet ESO ein optionales Abo an, das gewährt Zugang zu allen DLCs und lässt monatlich die Premiumwährung Kronen springen.

Die „kostenpflichtigen DLCs“ können für die Premiumwährung Kronen erworben werden. Im 2. Quartal eines Jahres erscheint die Erweiterung für etwa 40€, die aber nicht mit Kronen bezahlt werden kann, sondern separat gekauft werden muss.

Dazu gibt es einen Cash-Shop, der für Kronen kosmetische Items ausspuckt. ESO verkauft die Kronen auch einfach so, ohne dass man dafür ein Abo braucht.

Kostümsets, die man im Kronenshop von ESO kaufen konnte.

Das ist die Kritik an ESO: Die Kritik an ESO ist in jedem Jahr dass das „Kapitel“ zu klein ist und zu wenig bietet, um die 40€-Investition zu rechtfertigen. Denn bestimmten Spielern fehlen immer genau die Features, auf die sie warten. Oder irgendwas anderes stimmt in ihren Augen nicht.

So wird bei dem neuen Kapitel Greymoor kritisiert:

es komme keine neue Klasse

es fehlten neue „Waffenarten“

die Stimmung sei zu düster, da habe man keine Lust drauf

das Kapitel biete einfach zu wenige Inhalte

Einige Abonnenten von ESO haben das Gefühl, das Kapitel sollte wie die DLCs über Kronen kaufbar sein. Oft heißt es dann, dass sei ja „im Prinzip nur ein DLC.“

Beim Cash-Shop achten ESO-Spieler darauf, dass dort nichts in Spiel kommt, was irgendwie einen Gameplay-Vorteil bietet.

Destiny 2 – Alle 3 Jahre ein neues Spiel

So liefert Destiny seinen Content aus: Destiny lief bis 2017, dann kam Destiny 2 raus und alles, was Spieler in Destiny 1 erreicht oder gekauft hatten, war weg. Man geht davon aus, dass etwas ähnliches wieder passieren kann, wenn Destiny 3 erscheint. So war es zumindest im Masterplan von Activision einmal vorgesehen. Bungie hüllt sich aber in Schweigen.

Jedes Jahr kam bislang eine kostenpflichtige Erweiterung raus: 2 davon waren groß und kamen gut an, 2 waren deutlich kleiner.

Im Moment sind zudem Seasons aktiv, hier werden über 3 Monate tröpfchenweise neue Inhalte ins Spiel gebracht, die einem Thema folgen. Zudem soll es vierteljährliche neue Updates geben.

So zerstückelt sieht der Contentplan für eine Season in Destiny aus.

So finanziert Destiny 2 seine Inhalte: Das Grundspiel ist mittlerweile kostenlos. Die Erweiterungen und Seasons sind kostenpflichtig. Dazu gibt es einen Cash-Shop, das Everversum.

Das wird kritisiert: Der Wechsel auf Destiny 2 und dass alte Inhalte aus dem Spiel fielen, wurde harsch kritisiert, vor allem weil viele Inhalte in Destiny 2 zurückkamen. Spieler bemängeln, dass Destiny 2 wenig „große Sprünge“ macht, in den letzten Jahren zu wenige Innovationen zu sehen waren.

Generell kritisieren Spieler zudem, dass „zu viel“ Energie in den Cash-Shop fließt und zu wenig in die normalen Inhalte des Spiels.

Die Inhalte der Erweiterungen werden ebenfalls kritisiert, man vermutet, dass ins aktuell laufende Spiel nur ein Teil der Ressourcen fließt und Bungie schon an Destiny 3 arbeitet.

Der Vampir braucht Blut, Spieler in MMOs wollen neue Inhalte.

Der unersättliche Hunger nach Content der Fans

Das steckt dahinter: Die Content-Versorgung von laufenden Spielen ist das Grundproblem der „Games-as-a-service“-Spiele.

Das Versprechen „Wir entwickeln ein Universum über 10“ Jahre ist an sich fantastisch.

In der Praxis hat es aber ein praktisches Problem. Jedes Studio braucht eigentlich mehrere funktionierende Teams:

einmal ein Team, das am „nächsten großen Ding“ arbeitet, an einem neuen Spiel der Reihe oder der nächsten großen Erweiterung – hier sind die Erwartungen besonders hoch

dazu braucht man mehrere Teams, um am „nächsten kleinen Ding“ zu arbeiten, den vierteljährlichen DLCs oder Erweiterungen

die Studios braucht eigentlich noch ein Live-Team, um aktuelle Probleme zu lösen oder kleinere Events zu starten

Diese Balance zu halten ist für jedes Studio eine Herausforderung, ob für MMORPG-Veteranen wie Blizzard, die das seit 2004 machen, oder für ein verhältnismäßig frisches MMO-Studio wie Bungie, die seit 2014 daran arbeiten, die Struktur für ein „Games-as-a-service“-Spiel irgendwie hinzubekommen, um den riesen Content-Hunger der Spieler zu stillen.