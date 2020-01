Das MMORPG The Elder Scrolls Online (PC, PS4, Xbox One, Stadia) kündigt das Update 25 und den ersten DLC für 2020 „Harrowstorm“ an. Neben neuen Inhalten steht die Performance im Vordergrund: ESO soll etwa 30 GB abspecken. Das soll sich deutlich bemerkbar machen, aber erst nach einem erneuten Download des Clients.

Das ist die Ankündigung: Am Donnerstag fand die große Vorstellung von „Das Schwarze Herz von Skyrim“ statt, die 2020er-Saison von The Elder Scrolls Online. Im Zentrum des Jahres wird die neue Erweiterung „Greymoor“ stehen, die kommt aber erst im Sommer.

Schon jetzt im Februar und März wird ESO aber bereits erweitert. Wahrscheinlich kommen die Inhalte für den PC bereits Ende Februar, für PS4 und Xbox One dann wie üblich 2 Wochen später, im März.

Es erscheinen:

die Verließ-Erweiterung Harrowstorm, der 1. DLC 2020

und das wichtige Update 25

Auf Greymoor werden Spieler noch etwas länger warten müssen.

ESO speckt fast 30 GB ab

Was ist das für ein Update? Das ESO-Update 25 wird die lang angekündigten Performance-Verbesserungen von ESO fortführen, auf die Fans schon so lange warten. Im Sommer 2019 wurde eine Roadmap veröffentlicht, die Zenimax monatlich aktualisierte, um Spieler auf Stand zu halten.

Das Update 25 ist jetzt der große, wichtige Schritt:

Wenn das Update kommt, werden Spieler auf allen Plattformen The Elder Scrolls Online komplett neu herunterladen müssen

Allerdings wird die neue Version fast 30 GB kleiner sind als die bisherige Vision, also deutlich abspecken und weniger Festplattenspeicher belegen

Die neue Version soll dann schneller laufen, schneller laden, die Framerates werden „ein bisschen besser sein“ und die Patches werden in Zukunft kleiner sein als bisher

All das kündigte Rich Lambert bei dem großen Enthüllungs-Event zu „Das Schwarze Herz von Skyrim“ an (via YouTube ab Minute 51).

Die Performance gilt aktuell als eines der größten Probleme von The Elder Scrolls Online, das zu den 5 beliebtesten MMORPGs in Deutschland zählt.

Rich Lambert (rechts) brachte die gute Nachricht.

Daneben hat Lead PvP Designer, Brian Wheeler, angekündigt, dass mit dem Update 25 das „Combat Team“ Verbesserungen am Kampfsystem von The Elder Scrolls Online vornehmen wird, vor allem, was das Blocken und das Proccen von Items angeht (via forums.elderscrolls).

Was kommt an neuen Inhalten? Der DLC „Harrowstorm“ wird zwei Verliese bringen:

Eiskap – die Spieler gehen den geheimnisvollen Gramstürmen auf den Grund, die über das Meer der Geister hinwegziehen. Sie stoßen auf den grausamen Eiskap-Zirkel, der ein unheiliges Ritual vorbereitet

Unheiliges Grab – in diesem Verlies stoßen die Helden unter den Dünen von Bangkorai auf eine uralte Begräbnisstätte, die von Grabräubern wieder ausgegraben wurde.

Sieht so aus, als macht sich ESO fit für die große Greymoor-Erweiterung, die am 18. Mai für PC und am 2. Juni für PS4 und Xbox One erscheinen soll.