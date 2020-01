Das MMORPG The Elder Scrolls Online hat angekündigt, die Art zu verändern, wie Vampire mit der nächsten Erweiterung Greymoor funktionieren. So sollen sie stärker werden, wenn sie gespeist haben. Das entspricht aber nicht der Lore von The Elder Scrolls, wie leicht erzürnte Fans bemängeln.

Warum sind Vampire in ESO plötzlich wichtig? Schon seit dem Grundspiel können Spieler in The Elder Scrolls Online zu Vampiren oder Werwölfen werden. Das sind zwar keine eigenen Klassen, aber Skill-Linien, die man wie bei einem Cocktail seinem Charakter beimixen kann.

In der Urzeit von ESO, im April 2014, waren Vampire kurzfristig mal völlig übermächtig und liefen in Cyrodiil Amok. Die Älteren werden sich erinnern.

Die kommende Erweiterung „Greymoor“ führt Spieler ins „Dunkle Herz von Skyrim“: Hier werden Vampire und nicht Drachen eine große Rolle spielen. So soll dort ein übler Vampirfürst zugange sein mit einer Armee aus Untoten.

Bei der Vorstellung, einem zweistündigen Twitch-Stream (via twitch), hat Zenimax angekündigt im Rahmen der Erweiterung die Spieler-Vampire zu verändern: Es wird eine neue Quest kommen, die Spielern erklärt wie das neue Vampir-System funktioniert.

ESO überarbeitet Vampirismus komplett

Was ist das Ziel? Einer der Entwickler erklärt: Vampire in ESO waren bislang cool, aber es drehte sich alles um „passive Eigenschaften.“ Denn Vampirismus in ESO bringt einige passive Buffs, für die Spieler sich gerne beißen lassen:

so sind Skills günstiger

man regeneriert schneller Magicka und Stamina

man erleidet weniger Schaden, wenn man unter bestimmte Lebenspunkte-Grenzen fällt

dazu leidet man weniger unter Bewegungs-Einschränkungen, sondern schüttelt die schneller ab

Alles passive Buffs.

Mit dem neuen System soll sich Vampirismus stärker in Richtung „aktiver“ Fähigkeiten verschieben.

In ESO müssen Vampire nun saugen, statt hungern

Dazu stellt Zenimax die Art, wie Vampire in The Elder Scrolls Online funktionieren auf den Kopf:

Bisher war es so, dass der Vampirismus in einem Vampir wuchs. Je weniger der Vampir trank, desto „hungriger“ wurde er – das „Vampirismus“-Level steigt bis auf Stufe 4, wenn man zu lange hungert

Mit dem neuen „aktiven“ System wird es so sein, dass Vampire mächtiger werden, wenn sie wohlgenährt sind

Ein Entwickler sagt: „Wenn du ein Badass-Vampir sein willst, musst du trinken.“

Mit Greymoor wird es so sein, dass man immer mehr wie ein Vampir aussieht, je mehr man trinkt – auch das ist im Moment noch umgekehrt.

The Elder Scrolls Online: Greymoor – Jetzt Collector’s Edition vorbestellen

Was ändert sich noch? Die Lore aus Skyrim sagt, dass „Vampire Lords“ (Vampirfürsten) extrem selten sind. Mit Greymoor werden Spieler aber die Möglichkeit haben, selbst so eine Vampirform anzunehmen. Man wird zum „Blood Scion.“ Das wird das neue Ultimate der Vampire mit Greymoor.

Zenimax erklärt es so, dass die „Mutter der Vampire“, Lamae Bal, direkt in die Entstehung der Spieler-Vampire in ESO eingebunden ist und dass es daher „okay“ von der Lore sei.

Änderung ist gegen „etablierte Lore“

Wie wird das diskutiert? Ein Thread über diese Änderung hat im Forum von ESO (via forum.elderscrollsonline) bereits 7 Seiten erreicht. Der Threaderöffner sagt, diese neue Regelung sei direkt „gegen den etablierten Kanon von The Elder Scrolls“:

Vampire werden gefährlicher, je hungriger sind, weil ihre bestialische Natur übernimmt

Mit der neuen Regelung würde ESO den „Vampir-Mythos“ zerstören

Die Änderung sei deprimierend für einen Liebhaber der „The Elder Scrolls“-Lore wie ihn

Andere halten ihm entgegen, die Änderung bei Vampiren sei das, was sich viele Spieler gewünscht hätten. Denn mit der aktuellen Regelung sei es so, dass man das Blutsaugen ignoriert, bis auf Stufe 4 sinkt und es dann einfach so lässt.

Die Diskussion dreht darum, wie wichtig die „Lore“, die Hintergrundgeschichte eines Spiels, ist

ist die Lore für sich selbst genommen wichtig und sollte geachtet werden?

oder sollte die Lore verändert werden, wenn sie klar dem Spielspaß und Gameplay im Weg stehen?

Denn die aktuelle Version des Vampirismus, sagen Befürworter der Änderung, sei zwar „Lore-konform“, spiele sich schlecht, weil Vampire dafür „bestraft“ werden, zu trinken, und dadurch wieder menschlicher werden.

Einen Ausweg bietet eine dritte Person an: Es gebe in The Elder Scrolls verschiedene Vampir-Spezies mit unterschiedlichen Eigenschaften. Daher könnte es sich ja bei den „neuen Vampire“ um eine andere Art handeln als die etablierten. So bliebe die Lore intakt.