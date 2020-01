The Elder Scrolls Online: Greymoor könnt ihr jetzt vorbestellen. Dabei gibt es eine schicke Collector’s Edition für das neue ESO-Addon.

Bethesda hat die nächste Erweiterung für The Elder Scrolls Online vorgestellt. Mit ESO Greymoor geht es nach Skyrim und es erwartet euch mit dem Antiquitäten-System endlich mal wieder ein neues Feature, wie Creative Director Rich Lambert uns im Interview verraten hat.

Die Geschehnisse in ESO Greymoor spielen rund 900 Jahre vor The Elder Scrolls V: Skyrim. Dabei steht ein uralter Vampirfürst im Fokus. Alles, was wir zur Erweiterung und den Inhalten für 2020 wissen, erfahrt ihr in unserer großen Übersicht.

Ab sofort kann ESO Greymoor vorbestellt werden. Darunter auch die besonders schicke Collector’s Edition.

ESO Greymoor Collector’s Edition vorbestellen

ESO Greymoor bei Amazon kaufen: Die besondere Sammleredition von The Elder Scrolls Online: Greymoor könnt ihr ab sofort für 129,99 Euro vorbestellen. Amazon listet bisher nur die PC- und PS4-Edition. Wir reichen die Xbox-Version nach, sobald sie verfügbar ist.

Beachtet, dass die physische Collector’s Edition von ESO Greymoor nicht das Grundspiel und keine der anderen Erweiterungen enthält. Es ist ein Upgrade und somit müsst ihr das Basisspiel bereits besitzen.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Das ist die ESO Greymoor Collector’s Edition

Das sind die Inhalte der Collector’s Edition: Die Sammleredition gibt es für PC, PS4 und Xbox One. Diese bietet allen voran eine Vampirfürst-Statue, die ihr euch ins Regal stellen könnt. Des Weiteren ist ein sehr schickes Steelbook enthalten und die Spielkarte kann sich ebenfalls sehen lassen.

Die physischen Inhalte im Überblick

Vampirfürst-Statue

Greymoor-Steelbook

Greymoor-Spielkarte

Sammlermünzen aus den Reichen der bisherigen Erweiterungen

1 Monat ESO Plus

Die digitalen Inhalte im Überblick

Exklusiver Begleiter: Todeshund

Exklusives Andenken: Kugel des Magnus

Exklusives Reittier: Kryptawächter-Todeshund

Exklusiver Monturstil: Schwertthane

Exklusives Aktionenpaket: Himmelsrand – Dieses Paket enthält die Aktionen „Pfeil ins Knie“, „Süßkringel vermisst“ und „Ragnar der Rote“

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.