ESO Guide: Vampir werden – Spawnpunkte und Quests

In The Elder Scrolls Online (TESO) sind Vampire weit gefürchtet. Auch eure Spielerhelden können zu Vampiren in ESO werden. Wie das klappt, verraten wir euch hier in unserem Vampir-Guide zu ESO.

Was hat es mit Vampiren auf sich? Vampire sind neben den finsteren Daedra der Schrecken der Welt von The Elder Scrolls Online. Die untoten Blutsauger sind ungemein stark und sehen mit ihren roten Augen sehr cool aus.

Daher gab es in der Vergangenheit ganze Vampir-Horden im PvP von ESO, die aufgrund überlegener Fähigkeiten alles gerockt haben. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei, doch nach wie vor fragen regelmäßig Leute im Chat nach der Möglichkeit, selbst zum Vampir zu werden.

Update: Dieser Artikel aus dem Jahre 2017 wurde am 8. Juni 2020 aktualisiert und überarbeitet. Unter anderem wurde die Struktur verbessert und die neuen Vampir-Infos aus Greymoor aufgenommen.

ESO – Vampir werden – Biss von Spielern, NSCs oder im Shop?

So wird man Vampir: Um in The Elder Scrolls Online ein Vampir zu werden, müsst ihr eigentlich nichts weiter tun, als nachts in bestimmten Gebieten herumzulümmeln und darauf zu hoffen, dass euch zufällig spawnende „Blutunholde“ begegnen.

Oder ihr lasst euch von einem freundlichen Mitspieler mittels eines bestimmten Skills zum Vampir machen. Alternativ kauft ihr den Vampir-Spaß einfach im Echtgeld-Shop. In den folgenden Absätzen erfahrt ihr alles zu den drei Methoden, Vampir zu werden.

Vampire sehen „anders“ aus.

ESO-Vampir werden – Do it Yourself

So werdet ihr standardmäßig Vampir: Wenn ihr möglichst kostengünstig zum Vampir werden wollt, solltet ihr viel Geduld und Glück mitbringen. Geht dazu folgendermaßen vor:

Wandert nachts in den früheren Endgame-Regionen Rift, Bangkorai und Schnittermark herum. Nachts, gegen Mitternacht, erscheinen dort an bestimmten Stellen Vampire (Blutunholde) oder Werwölfe. Früher schienen diese Spawns von der Mondphase abhängig gewesen zu sein, so dass Vampire nur zum Neumond und Wölfe nur bei Vollmond erschienen. Mittlerweile scheinen aber beide Wesen nach Lust und Laune zu entstehen.

Um euch mit dem Vampir-Fluch zu infizieren, müsst ihr euch von einem solchen Blutunhold treffen lassen. Jeder Hieb hat eine gewisse Chance, dass euch die Vampir-Krankheit infiziert. Wenn ihr also Vampir werden wollt, solltet ihr alle Items und Buffs ablegen, die euch vor solchen Seuchen schützen. Obacht! Falls euch ein dort herumstreunender Werwolf bereits infiziert hat, werdet ihr nie den Vampir-Fluch erhalten, solange ihr die Werwolf-Seuche habt. Haltet euch also vor den Werwölfen fern!

Sobald ihr den Vampir-Fluch von einem Blutunhold erhalten habt, geht ihr zum nächsten Wegschrein. Dort erwartet euch ein Vampir-NSC, der euch eine Quest gibt, wenn ihr Vampir werden wollt. Wenn ihr es euch anders überlegt habt, könnt ihr hier ablehnen und euch im Tempel heilen lassen.

Wenn ihr die Quest annehmt, werdet ihr zum Vampir-Versteck geleitet und dürft dort die Quest beenden. Danach seid ihr ein Vampir und bekommt Zugang zu der entsprechenden Questlinie.

Pro-Tipp: Wen ihr das Pet „Sanguines Schwarze Ziege“ habt, dann fällt euch vielleicht auf, dass die Augen der Geiß manchmal rot leuchten. Das ist kein Bug, sondern zeigt an, dass gerade die Blutunholde unterwegs sind. Nutzt den Bock also als Indikator, ob sich die Suche gerade lohnt.

Wenn diese brave Geiß plötzlich rote Augen hat, sind Vampire unterwegs.

ESO-Vampir werden – „Bitte beiß mich!“

So geht es schneller: Es gibt auch eine Alternative zum langwierigen Questen. Wer selbst Vampir ist, kann einen Skill entwickeln, der andere Spieler mit Vampirismus ansteckt.

Dieser Skills ist eine Fähigkeit der Stufe 6 und nennt sich „Blutritual“. Dazu müssen der Vampir und sein „Opfer“ sich zu einem Blutaltar begeben und dort kann dann der Vampir das Opfer infizieren.

Die Quest startet dann wie bei der Solo-Version. Manche Vampire lassen sich diesen „Biss“ teuer bezahlen und bieten ihn im Handelschat an. Ab und zu töten skrupellose Geschäfts-Vampire auch ihre wild lebenden NSC-Vettern, damit niemand den „Biss“ umsonst bekommt.

Aufgepasst: Ihr habt beim „Biss gegen Bares“ keine Garantie, dass euer Gegenüber euch auch tatsächlich beißt. Manche Spieler sacken einfach das Geld ein und lassen euch ungebissen und um viele Tausend Gold ärmer zurück.

Allerdings gibt es auch genug altruistische Vampire, die den Biss gern kostenlos hergeben. Außerdem sind womöglich Gildenmitglieder bereit, euch kostenlos zu beißen.

Garantiert Vampir in ESO werden – Für nur 12,99 Euro!

So kauft man sich den Vampir-Biss: Wer keine Lust auf ewiges Gefarme und die Vampir-Mafia hat, darf sich den Biss auch einfach im Kronen-Shop kaufen.

Für 1.500 Kronen (12,99 Euro) könnt ihr sofort zum Vampir werden und spart euch auch die Quest. Ihr seid dann sofort ein blutrünstiger Vampir und könnt regulär eure Vampir-Skills aufwerten.

Was bringt es, Vampir zu werden?

Das sind die Grundlagen des Vampirseins: Vampire erhalten eine komplett neue Skill-Linie mit passiven und aktiven Skills. Die Vampirfähigkeiten wurden zuletzt mit Update 26 und den Release von Greymoor ordentlich umgebaut. Denn wo es früher nützlich war, möglichst hungrig zu sein, bringt es jetzt mehr, wenn ihr euch mit Blut vollsaugt und so hohe Stufen des passiven Buffs „Blutfluch“ erreicht. Das bewirkt das Folgende:

Mit jeder Stufe des Blutfluchs sind die Kosten eurer Vampir-Fertigkeiten günstiger

Es gibt weitere passive Fähigkeiten, wenn eure Stufe im Blutfluch steigt

Allerdings hat ein hoher Blutfluch auch Nachteile:

Die Lebenspunkteregeneration wird verringert

Es gibt mehr Schaden durch Flammenangriffe

Die Nicht-Vampirfähigkeiten werden teurer

Oh nein, ich will eigentlich gar kein Vampir mehr sein! Wer am Ende merkt „Der Vampir taugt mir nix, ich will lieber Werwolf werden“, oder „Oh nein, die Nachteile des Vampirismus übersteigen für mich den Nutzen“, der kann sich den lästigen Fluch auch im Tempel des Arkay übrigens wieder entfernen lassen.