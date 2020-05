Die Vampire in The Elder Scrolls Online werden mit Update 26 stark überarbeitet. Sie sollen zu richtigen Blutsaugern werden, die auch in den Städten mehr geächtet werden.

Was steckt hinter den Änderungen? Mit dem Patch zur Erweiterung Greymoor wird die Fertigkeitslinie der Vampire stark überarbeitet. Das passt zum Thema, denn ein Vampir-Fürst erwartet euch in der gleichnamigen Festung in der Schwarzweite.

Zudem haben die Entwickler, wie sie in einem Blogpost verrieten, seit Release keine großen Änderungen an den Vampiren vorgenommen. Darum gibt es nun ein größeres Rework.

Eine zentrale Neuerung ist dabei, dass ihr nun Blutsaugen müsst, statt wie bisher zu hungern, um stärker zu werden. Das sorgte bereits für Diskussionen bei den Hardcore-Lore-Fans. Generell soll die Fertigkeitslinie nun viel aktiver gespielt werden.

Vorstellung der Änderungen im offiziellen Video.

Erhält man die Neuerungen ohne Greymoor? Das Update der Vampire gehört offiziell zu Update 26. Dieser Patch erscheint für alle Spieler von ESO und dementsprechend benötigt ihr die neue Erweiterung für die Anpassungen nicht.

Nur wer beispielsweise die neuen Gebiete in Skyrim erkunden oder das neue Antiquitätensystem nutzen möchte, muss sich die Erweiterung kaufen.

Dank vieler Überarbeitungen fühlt man sich wie ein Vampir

Was ändert sich am Blutfluch? Der Blutfluch ist die größte Änderung bei den Vampiren. Um hohe Stufen zu erreichen und diese beizubehalten, müsst ihr regelmäßig NPCs beißen. Das bringt euch einige Vorteile:

Mit jeder Stufe verringern sich die Kosten eurer Vampir-Fertigkeiten

Ihr erhaltet neue passive Fähigkeiten, wenn eure Stufe hoch genug ist.

Doch ein hoher Blutfluch hat auch seinen Preis:

Eure Lebenspunkteregeneration wird verringert

Ihr erhaltet mehr Schaden durch Flammenangriffe

Eure nicht-Vampirfähigkeiten werden teurer.

Zudem reagieren die NPCs jetzt stärker auf euch als Vampir.

Nutzt ihr beispielsweise Vampir-Fertigkeiten in Siedlungen oder Städten, kann es passieren, dass NPCs ein Kopfgeld auf euch aussetzen. Außerdem wird es Händler geben, die nicht mehr mit euch interagieren, wenn sich euer Blutfluch auf Stufe 4 befindet.

Was ist noch neu? Im Blogpost verrieten die Entwickler, dass die Fertigkeiten der Vampire angepasst und sogar brandneue hinzugefügt wurden:

„Ausweiden“ verursacht mehr Schaden, je weniger Leben ihr habt.

„Blutraserei“ tauscht euer Leben gegen erhöhte Magie- und Waffenkraft.

„Blutspross“ ist eine neue ultimative Fähigkeit, die euch in eine abscheuliche Bestie verwandelt. In dieser Gestalt profitiert ihr von mehr Leben, höherer Ausdauer und Magicka, könnt euch selbst heilen, wenn ihr Schaden verursacht, und eure Feinde durch Wände hindurch sehen.

Die Fertigkeit Blutspross verwandelt euch in eine Bestie.

Neue Animationen machen euch zum echten Vampir: Zu guter Letzt haben die Entwickler von ESO eine neue Sequenz angefertigt, die abgespielt wird, wenn ihr einen NPC beißt.

Sie soll an die Sequenzen der Leidensklinge der Dunklen Bruderschaft angelehnt sein und euch das Gefühl geben, dass ihr tatsächlich ein Vampir seid.

MeinMMO-Autor Jürgen Horn freut sich bereits sehr auf Vampire aus Greymoor. Allerdings möchte er sich lieber verkloppen, als sie selbst zu spielen.