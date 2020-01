Das MMORPG The Elder Scrolls Online stellte seine neue Erweiterung Greymoor vor. Die Spieler werden hier nach Skyrim geführt. Wir bei MeinMMO konnten den Creative Director von ESO, Rich Lambert, in einem Interview dazu befragen. Er erklärte uns das neue Antiquitäten-System, das frischen Wind in das Spiel bringen soll.

Die Zenimax Online Studios haben das neue Kapitel für ESO enthüllt. Die Geschichte führt euch in das schwarze Herz von Skyrim. Es geht in den westlichen Teil von Himmelsrand und sogar in den Untergrund. Ihr werdet in die tiefsten Tiefen von Schwarzweite (Blackreach) eindringen und gegen einen mächtigen Vampirfürsten kämpfen. Das Kapitel soll um einiges düsterer werden als alle Kapitel zuvor.

Hier sind die wichtigsten Fakten zum neuen Kapitel Greymoor:

die neue Geschichte beginnt bereits im Februar mit dem DLC „Harrowstorm“

Greymoor hat Release am 18. Mai auf dem PC, die Veröffentlichung auf der Xbox One und PS4 wird am 2. Juni folgen

Greymoor spielt 1.000 Jahre vor den Ereignissen von The Elder Scrolls V: Skyrim. Die Story ist betitelt mit „Das schwarze Herz von Skyrim“.

mit den Antiquitäten wird ein neues System eingeführt, das nicht aus Questen und Töten besteht

Bevor das Kapitel enthüllt wurde, konnten wir bei MeinMMO, zusammen mit unseren Kollegen bei der GameStar, in einem Interview mehr zu den Hintergründen des neuen Kapitels erfahren. Wir sprachen mit Rich Lambert darüber, wie Zenimax mit der neuen Erweiterung einen frischen Wind durch ESO wehen lassen möchte – mal abgesehen von den eisigen Stürmen im Westen von Himmelsrand.

Screenshot der Stadt Einsamkeit im westlichen Himmelsrand

ESO bekam seit 3 Jahren keine neuen Systeme

Auch wenn ESO zu einem der Top-MMORPGs im Jahr 2020 zählt, da es vor allem durch seine reiche Geschichte glänzt, gibt es natürlich ein paar Kritikpunkte. In den letzten Jahren brachte ESO umfangreiche Erweiterungen. 2019 war es die Saison der Drachen, die ins Gebiet der Khajiit Elsweyr führte. An sich sind neue Inhalte eine tolle Sache, da es jedes Mal neue Gebiete zu erkunden gibt.

Seit Zenimax 2017 das Housing in ESO einführte, gab es jedoch keine neuen Systeme mehr außerhalb von Quests und Töten. Die Abwechslung fehlt hier einfach an einigen Stellen, obwohl es auch neue Klassen wie den Nekromanten gab. Die Performance-Probleme sind nochmal eine andere Geschichte.

So möchte Zenimax frischen Wind nach ESO bringen: Creative Director Rich Lambert erzählte uns im Interview von einem komplett neuen System, das nun mit dem Addon Greymoor ins Spiel kommt.

Wir wollten wissen, wie Zenimax plant ESO frisch zu halten, da das MMORPG jetzt immerhin schon seit 2014 besteht.

ESO läuft nicht mit gebremsten Schaum. Wir haben eine Masse an neuen Spielern dieses Jahr dazu bekommen. Wir sind jetzt über 15 Millionen. Wir arbeiten ständig daran neuen Content zu kreieren. Jedes Quartal etwas Neues zu bringen funktioniert für uns ganz gut. Dieses Jahr liegt unser Fokus darauf die Performance zu verbessern. Das ist eine große Sache, die sich unsere Spieler wünschen. […] Was neue Mechaniken und Features angeht. Das ist tatsächlich etwas, das wir jetzt mit dem neuen Kapitel im zweiten Quartal einführen. Wir haben ein neues Gameplay-System namens Antiquitäten. Seit Housing (2017) ist das das erste große neue System, das nicht nur aus Questen und Töten besteht. Hier ist der Fokus mehr auf Lore und Entdeckung. Rich Lambert

Schwarzweite, einer der Highlights in Greymoor

Durch die Antiquitäten könnt ihr ins ganz Tamriel vergessene Artefakte finden. Die Relikte könnten dann nur durch eine Reihe von Minispielen geborgen werden, die aus Suchen und Buddeln bestehen. Die Spiele können etwas an Schiffe versenken erinnern.

Durch die Antiquitäten erhaltet ihr dann auch neue Items. Das können kosmetische Gegenstände für euer Haus oder euren Charakter sein, genauso gibt es aber auch Waffen oder ein neues Mount zu erspielen.

Lambert führte weiterhin aus, dass es durch das Antiquitätensystem auch eine neue Art von Gear zu ergattern gibt, namens Mythic Gear. Diese Ausrüstung soll auffalend stark sein, aber es kann jeweils nur ein Teil davon ausgerüstet sein.

Ich gebe dir ein Beispiel für eins der [neuen] Items, so dass du den Unterschied zu unserer Ausrüstung verstehst, die sich bereits im Spiel befindet. Es gibt etwa ein Schmuckstück, das du durch das Antiquitätensystem erhalten kannst, das dir einen Speed-Bonus im Kampf verleiht. […] Wenn man außerhalb eines Kampfes ist, wird der Speed-Bonus verdoppelt. Es ändert also dein Charakter-Set-Up unterschiedlich, je nachdem ob du dich im Kampf oder außerhalb eines Kampfes befindest Rich Lambert

Screenshot zu dem Antiquitätensystem

Stellt euch vor, ihr seid Indiana Jones auf Entdeckungsreise

Besonders stellte der Creative Director hervor, dass gerade das Erkunden der Lore und Welt bedeutend für das neue System seien. Die Entwickler hatten ein klares Bild von Indiana Jones und Archäologen im Kopf, die alte Relikte bergen.

Wir haben uns gefragt, warum die Entwickler mit dem neuen System einen so starken Fokus auf Lore und Entdeckung legen wollten:

Das ist ein wirklich großer Teil von Elder Scrolls: Erkundung. Da es so viel Lore im Spiel gibt dachten wir, dass es wirklich gut zu Elder Scrolls passt. In den letzten Jahren sind unsere Spieler immer wieder darauf eingegangen, wie sehr sie die Lore lieben und dass sie es toll finden, wie viel Freiraum sie beim Erkunden haben. Also haben wir ein System entwickelt, dass diese großen Berührungspunkte zusammenbringt. […] Was wir aber wirklich mit dem Antiquitätensystem erreichen möchten ist, dass wir nicht mehr vom Gleichen haben. Das ist etwas komplett anderes, was niemand wirklich erwartet. Es ist besteht nichts aus Quests oder Töten. Rich Lambert

Screenshot aus dem Video zum Antiquitäten-System

Das neue System zusammengefasst: Durch die Antiquitäten gibt es einen Anreiz nochmal ganz Tamriel zu durchstreifen um nach seltenen Relikten zu suchen. Das wird eine Art von Puzzle und bergen könnt ihr die Relikte nur durch Mini-Spiele. Durch die Relikte schaltet ihr Belohnungen frei, die aus nützlicher Ausrüstung und kosmetischen Spielereien wie neuen Möbeln bestehen können.

Ziel des Systems ist es, den Spielern etwas komplett Neues zu geben, das es so vorher nicht in ESO gab. Dazu sollen vor allem die Stärken von ESO ausgespielt werden: das freie Erkunden und die Lore.

Was haltet ihr von den Antiquitäten? Wird das neue System einen frischen Wind zu ESO bringen?

Weitere Infos zu den DLCs und dem Kapitel Greymoor findet ihr in unserem großen Hub: