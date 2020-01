Das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) wird mit der Erweiterung „Greymoor“ im Sommer 2020 eine neue Art von Gegenständen erhalten: Mythic Gear. Diese Items ähneln den Exotics in Spielen wie Destiny 2 oder The Division 2. Spieler können nur eines gleichzeitig tragen, sie gewähren aber besondere und einzigartige Boni. Zwei dieser Items sind bereits bekannt.

Wie erhält man Mythic Gear? Mit der Erweiterung „Greymoor“ im Mai 2020 wird eine neue Aktivität zu The Elder Scrolls Online kommen, die sich vom bisherigen Quests unterscheidet: die Suche nach antiken Gegenständen.

Die Jagd nach antiken Gegenständen scheint sich an Berufen wie „Archäologie“ aus World of Warcraft zu orientieren. Die Antiquitäten werden als neue Spiel-Erfahrung beworben, die nichts mit Questen und Kämpfen zu tun hat, sondern eher wie Housing eine neue Spielart in ESO darstellt.

Solche Antiquitäten soll es in den früheren, aktuellen und zukünftigen Zonen von ESO geben. Es heißt, Spieler sollten sich wie Indiana Jones fühlen, wenn sie auf die Jagd nach den antiken Schätzen gehen.

Spieler werden zwei Mini-Games absolvieren, die mit Skill-Linien kommen. Die Skill-Linien sollen Spielern dabei helfen, besser in den Mini-Games zu werden:

Beim Sycring (Ausschau halten) sucht man Hinweise auf den Ort, wo man Antiquities findet. Dieses Mini-Spiel soll einem „Colors & Shape“-Spiel (einem Form- und Farbenspiel) nachempfunden sein

Dann reist man zu dem Ort, an den einen das erste Mini-Spiel hinschickt

Hier beginnt man mit der Ausgrabung, die funktioniert ähnlich wie bei Minesweeper oder Schiffe versenken, heißt es

Dieses Gerät, das „Scrying Device“, soll beim Scrying eine große Rolle spielen.

Zu den Belohnungen der Ausgrabungen gehören dann:

Emotes

Kosmetische Gegenstände

Housing-Items

Eine Belagerungswaffe

ein Reittier

mythische Gegenstände

Die Belohnungen sollen allen offenstehen, man soll etwa auf die mythischen Items auch dann hinarbeiten können, wenn man nur ab und an eine Stunde in ESO investieren kann.

Was sind Mythische Gegenstände? Das sind besondere Items:

Sie kommen mit 160 CP

nur in goldener Ausführung

Spieler können nur eins dieser Items gleichzeitig tragen

sie geben besondere, einzigartige Boni

All das erklärte Creative Director Rich Lambert bei der Vorstellung von Schwarzes Herz von Skyrim am Donnerstag letzter Woche (via youtube, ab 42 Minuten).

Rich Lambert (rechts) erklärte das neue System.

Was sind Beispiel für mythische Items? Lambert nannte 2 Beispiel für solche mythischen Items:

ein Typ von Schmuck, das die Bewegungsgeschwindigkeit des Spielers im Kampf erhöht – außerhalb des Kampfes wird der Bonus sogar verdoppelt

eine schwere Brustrüstung, die Magicka wiederherstellt, sobald man einen Angriff blockt

Zu den weiteren Änderungen, die mit Greymoor kommen, gehört eine Änderung der Spieler-Vampire.

